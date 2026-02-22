मीन साप्ताहिक राशिफल : मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 22 से 28 फरवरी तक का राशिफल
Meen Rashifal, Horoscope Future Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 22 से 28 फरवरी 2026 तक का समय…
Pisces Weekly Horoscope Today, मीन साप्ताहिक राशिफल (22- 28 फरवरी 2026): यह हफ्ता थोड़ा नरम और सोचने-समझने वाला रहेगा। अपनी भावनाओं को समझने में मदद मिलेगी और रिश्तों में भी धीरे-धीरे मजबूती आएगी। आप शांति से आगे बढ़ पाएंगे और रोज़मर्रा के छोटे फैसलों में अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा कर पाएंगे। इस हफ्ते आप थोड़े संवेदनशील रह सकते हैं, लेकिन मन में उम्मीद भी बनी रहेगी। भावनात्मक समझ पहले से ज्यादा मजबूत होगी। अपनों का साथ और सपोर्ट आपको सुकून देगा। इस दौरान हकीकत को ध्यान में रखकर प्लान बनाना फायदेमंद रहेगा। नरमी, धैर्य और पॉजिटिव सोच से जिम्मेदारियां संभाल पाएंगे। इससे मन की शांति बनी रहेगी और धीरे-धीरे खुद पर भरोसा भी बढ़ेगा। संतुलन बनाकर चलें, बातों में साफ रहें और शांत तरीके से आगे बढ़ते रहें।
मीन लव राशिफल- प्यार के मामले में यह हफ्ता भावनाओं से भरा रहेगा। मन में सामने वाले को बेहतर तरीके से समझने की चाह रहेगी। पार्टनर के साथ नरमी से बातचीत करने और साथ में शांत समय बिताने से रिश्ता और सहज होगा। सिंगल लोगों का मन ऐसे लोगों की ओर खिंचेगा जो समझदार और सपोर्ट करने वाले हों। गलतफहमी से बचने के लिए क्लियर बातचीत करें। सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करें और धैर्य रखें। छोटी-छोटी बातों में अपनापन दिखाने से नजदीकी बढ़ेगी। इससे रिश्ता सुरक्षित और मायनेदार लगेगा। परिवार, दोस्तों और रिश्तों में भरोसा बना रहेगा और आपसी सम्मान भी महसूस होगा।
मीन करियर राशिफल- कामकाज के मोर्चे पर रफ्तार शांत रहेगी। नए और क्रिएटिव आइडिया से छोटी समस्याओं का हल निकल सकता है। खुद पर ज्यादा दबाव न डालें और अपने काम को आराम से आगे बढ़ाएं। साथ काम करने वालों से मदद मिलेगी और उनसे सीखने का मौका भी मिलेगा। पढ़ाई कर रहे लोगों के लिए कल्पना और बार-बार दोहराने से चीजें जल्दी समझ में आएंगी। समय सीमा को ध्यान में रखकर काम करें और बहुत ज्यादा ढील भी न दें। धैर्य, फोकस और शांत आत्मविश्वास से धीरे-धीरे तरक्की होगी। मेहनत और लगातार सीखते रहने से आगे चलकर सम्मान भी मिलेगा और अंदर से संतोष भी महसूस होगा।
मीन आर्थिक राशिफल- पैसों को लेकर इस हफ्ते थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। आमदनी संभली रहेगी, लेकिन खर्च करते समय सोच-समझ जरूरी होगी। भावनाओं में बहकर खरीदारी करने से बचें। छोटी-छोटी बचत पर ध्यान दें। परिवार से सलाह लेने पर सही दिशा मिल सकती है। पहले से प्लान बनाकर चलने से मन हल्का रहेगा। शांत फैसले लेने, अनुशासन रखने और धैर्य बनाए रखने से पैसों का संतुलन बना रहेगा। इससे आगे की जिम्मेदारियों को लेकर भरोसा बढ़ेगा, चिंता कम होगी और आदतों में भी सुधार आएगा। लक्ष्य छोटे और हकीकत वाले रखें।
मीन स्वास्थ्य राशिफल- सेहत सामान्य रहेगी, बस शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें। भावनात्मक तौर पर भी खुद का ख्याल रखना जरूरी है। भरपूर आराम करें और दिनचर्या हल्की रखें। हल्की-फुल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग से शरीर अच्छा महसूस करेगा। घर का सादा और ताजा खाना लें और पानी पीते रहें। मन को शांत रखने के लिए थोड़ी देर प्रार्थना या शांति से बैठना फायदेमंद रहेगा। भावनाओं और काम के बीच संतुलन बनाकर चलेंगे तो थकान कम लगेगी और मन भी हल्का रहेगा। छोटी-छोटी अच्छी आदतें लंबे समय तक आपकी सेहत और एनर्जी को संभाले रखेंगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि