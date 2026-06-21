मीन साप्ताहिक राशिफल: धन लाभ के बनेंगे योग, सप्ताह के बीच में रहें सतर्क

Pisces Weekly Horoscope, Meen Saptahik Rashifal: मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह रिश्तों, साझेदारी और सहयोग के लिहाज से अच्छा रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में जीवनसाथी और करीबी लोगों का साथ मिलेगा, जिससे कई काम आसान हो सकते हैं।

Pisces Weekly Horoscope 21-27 June 2026, Meen Saptahik Rashifal: यह सप्ताह रिश्तों और सहयोग की गर्माहट से शुरू होगा। जीवनसाथी या कोई भरोसेमंद व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहेगा। इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। मन अधिक रोमांटिक और साझा करने वाला रहेगा। कुछ लोगों को नया प्रस्ताव, ताजा ऑफर या कानूनी मामले में राहत मिल सकती है। फिर भी केवल भावनाओं में बहना ठीक नहीं है। शरीर शुरुआत से ही देखभाल मांगेगा। खाना, पाचन और ऊर्जा पर ध्यान रखें। भोजन छोड़ना, ज्यादा खाना या चाय नाश्ते पर दिन निकालना जल्दी असर दिखाएगा।

सप्ताह के मध्य में लाभ और सावधानी दोनों साथ चलेंगे। बुधवार को रुका हुआ पैसा मिल सकता है या कोई पेंडिंग राशि वापस आ सकती है। बच्चों से गर्व और सहारा मिलेगा। लेकिन भावनाएं तेज रहेंगी। दुख, गुस्से या बहुत अधिक उम्मीद में फैसला न करें। गुरुवार और शुक्रवार थोड़ा भारी लग सकते हैं। यात्रा, रास्ता, काम की दिनचर्या और घर की बातचीत में सावधानी रखें। जीवनसाथी से छोटी बात भी तीखी हो सकती है, अगर दोनों उसी बात को दबाते रहें।

सप्ताह का अंत फिर राहत देगा। शनिवार को कमाई बेहतर हो सकती है। बच्चों या परिवार की प्रतिष्ठा से खुशी मिल सकती है। समाज में आपका नाम शांत ढंग से बेहतर हो सकता है। फिर भी मन को हर घटना के साथ बहुत ऊपर नीचे न होने दें। शांत रहेंगे तो लोगों को बेहतर समझ पाएंगे और जो सहयोग उपलब्ध है, उसका सही उपयोग कर सकेंगे।

प्रेम और रिश्ते रिश्तों की शुरुआत अच्छी रहेगी। सोमवार को जीवनसाथी का सहयोग व्यावहारिक रूप में दिखेगा। वे किसी निर्णय, परिवार की बात या मन के भरोसे में आपके साथ खड़े रह सकते हैं। आपका मूड भी प्रेमपूर्ण रहेगा। विवाहित जीवन में मिठास बढ़ेगी। अविवाहित लोगों के लिए मंगलवार खास हो सकता है। विवाह प्रस्ताव, सार्थक परिचय या लंबे समय बाद किसी प्रिय से मिलने का मौका बन सकता है। इन पलों को सच्चाई से संभालें, दिखावे से नहीं।

ससुराल पक्ष से सहयोग मिल सकता है। यह भावनात्मक भी हो सकता है और आर्थिक भी। इससे दंपति के जीवन का दबाव कम होगा। सप्ताह की शुरुआत में जीवनसाथी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन बाद में प्रेम को परिपक्वता चाहिए। गुरुवार और शुक्रवार को बेकार की बहस से बचें। जो व्यक्ति शुरुआत में सहारा दे रहा था, वही तनाव के कारण कठिन लग सकता है। इसका मतलब रिश्ता कमजोर नहीं है। इसका मतलब दोनों थके हुए या संवेदनशील हैं।

शनिवार को बोलने में सावधानी रखें। दिन अच्छा हो सकता है, पर जीवनसाथी से तनाव अनदेखा किया तो कड़वाहट जम सकती है। शिकायत जमा करके एक साथ न निकालें। परिवार के बड़े, बच्चे या पैसों की बात बीच में हो तो और नरमी रखें। घर की महिलाओं के प्रति सम्मान रखें। प्रेम केवल रोमांस में नहीं, रोज के व्यवहार में भी दिखता है। यह सप्ताह नजदीकी देगा, पर उसे संयम से बचाना होगा।

शिक्षा और करियर विद्यार्थियों के लिए सप्ताह अच्छी शुरुआत देगा, लेकिन अनुशासन जरूरी रहेगा। सोमवार पढ़ाई और एकाग्रता के लिए उपयोगी है। पढ़ना, पेपर हल करना और पेंडिंग विषय पकड़ना अच्छा रहेगा। मंगलवार थोड़ा कठिन हो सकता है। परिणाम जल्दी नहीं मिलेंगे और मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। एक अध्याय समझ में न आए तो हताश न हों। लगे रहें। मध्य सप्ताह में परिवार या पैसे की चिंता पढ़ाई में बाधा डाल सकती है। तय समय में पढ़ाई करना सबसे मददगार रहेगा।

करियर और बिजनेस में साझेदारी से गति दिख सकती है। सोमवार और मंगलवार कारोबारियों के लिए नए पार्टनर, प्रस्ताव या ऑफर की बात आगे बढ़ा सकते हैं। नई साझेदारी ग्रोथ दे सकती है, पर शर्तें ध्यान से पढ़ें। उत्साह को समझदारी से आगे चलने दें। कानूनी या कागजी मामलों में राहत मिल सकती है। बुधवार को रुका हुआ पैसा मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिर भी अंतिम परिणाम उम्मीद से कम लगे तो मन में असंतोष रह सकता है।

गुरुवार और शुक्रवार काम में रुकावट, देरी और मन की कमजोरी दे सकते हैं। वरिष्ठ, क्लाइंट या पेपरवर्क से बात करते समय शब्दों पर नियंत्रण रखें। एक चिड़चिड़ा जवाब बेकार की परेशानी बना सकता है। काम के सफर या शारीरिक मेहनत वाले काम में सावधानी रखें। शनिवार कमाई और आत्मविश्वास लौटाएगा। बच्चे की सफलता, परिवार की उपलब्धि या अपने स्थिर प्रदर्शन से सराहना मिल सकती है। इस सप्ताह प्रतिभा और सहयोग दोनों मदद करेंगे, लेकिन भावनात्मक नियंत्रण ज्यादा जरूरी रहेगा।

धन और वित्त पैसे के मामले में शुरुआत समझदारी वाली रहेगी। सोमवार बचत, बजट और जरूरी खर्चों के लिए पैसा अलग रखने के लिए अच्छा है। जोखिम वाले निवेश से बचें। कोई जमा शुरू करना, छोटा कर्ज चुकाना या फीस, यात्रा और घर के खर्च के लिए राशि अलग रखना उपयोगी रहेगा। मंगलवार को दूसरों से मदद मिल सकती है। ससुराल पक्ष से सहयोग या कारोबार में ऐसा प्रस्ताव मिल सकता है जो आगे आय बढ़ाए। कानूनी राहत या समझौते से भी आर्थिक स्थिति को सहारा मिल सकता है। फिर भी शुरुआती मदद को खुला खर्च करने का संकेत न समझें।

बुधवार को आर्थिक गति बढ़ेगी। रुका पैसा, पेंडिंग भुगतान या अटका हुआ अमाउंट वापस मिल सकता है। सीमित और सोच समझकर किया गया निवेश कुछ लोगों के लिए ठीक रह सकता है। भावनाओं पर ध्यान रखें। गुस्से, निराशा या खुद को साबित करने की भावना में पैसा न लगाएं। गुरुवार निवेश के लिए ठीक नहीं रहेगा। शुक्रवार मिला जुला रहेगा। थोड़ा जोखिम सीमित रूप में ठीक हो सकता है, पर माहौल पूरी तरह स्थिर नहीं है।

शनिवार सप्ताह को बेहतर ढंग से बंद करेगा। कमाई उम्मीद से अच्छी हो सकती है। कोई भुगतान, कारोबारी लाभ या काम में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इस समय स्थिर होना ज्यादा जरूरी है। बचत रखें, जरूरी खर्च पूरा करें और दिखावे का खर्च न करें। परिवार की जिम्मेदारी और स्वास्थ्य से जुड़ा खर्च भी आ सकता है। पैसे को फसल की तरह समझें। एक खेत अच्छा हुआ तो अनाज फेंका नहीं जाता, संभालकर रखा जाता है।

स्वास्थ्य और कल्याण स्वास्थ्य पूरे सप्ताह ध्यान मांगता है। सोमवार को भोजन, पाचन और शरीर की देखभाल पर खास ध्यान दें। जल्दी जल्दी खाना, तला भुना, मिठाई या अनियमित भोजन परेशानी दे सकता है। सादा भोजन, पानी और नियमित हल्की एक्सरसाइज बेहतर रहेगी। सुबह तेज चलना या हल्का स्ट्रेच भी मदद करेगा। मंगलवार को ऊर्जा ऊपर नीचे हो सकती है। आराम को नजरअंदाज करेंगे तो थकान दिखेगी। छिपा तनाव जबड़े, पेट या पैरों में असर डाल सकता है।

बुधवार और गुरुवार रास्ते और सफर में सावधानी बढ़ाएं। वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें। सड़क पार करते समय फोन न देखें। काम की जगह सीढ़ी, भारी सामान, औजार या मशीन से जुड़ा काम हो तो ध्यान रखें। भावनात्मक फैसले भी सेहत पर असर डालेंगे। मन खराब हो तो अपने आप को खराब भोजन, देर रात या चुप गुस्से से सजा न दें। किसी जरूरतमंद की मदद कर सकें तो मन को शांति मिलेगी।

शुक्रवार को हल्का अवसाद, काम का तनाव या बाएं पैर में दर्द कुछ लोगों को परेशान कर सकता है। दर्द बना रहे तो अनदेखा न करें। आराम करें, पोश्चर देखें और ज्यादा मेहनत से बचें। शनिवार शरीर से सामान्य रहेगा, पर मन बेचैन रह सकता है। इस सप्ताह असली काम केवल लक्षण संभालना नहीं, मन की लहर को शांत करना है। अच्छी नींद, सादा भोजन, धीमी ड्राइव और कम बहस आपकी सेहत को बेहतर रखेंगे।