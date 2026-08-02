मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2-8 अगस्त तक का समय? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल

यह सप्ताह आत्मविश्वास, नए अवसरों और समझदारी से फैसले लेने का रहेगा। करियर और कारोबार में पहचान मिलने के साथ आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। रिश्तों में धैर्य और मधुर संवाद बनाए रखें। वहीं सप्ताह के दूसरे भाग में खर्च, स्वास्थ्य, वाहन और घरेलू मामलों में थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतें।

Pisces Weekly Horoscope 2-8 August 2026: रविवार दोपहर करीब 3 बजकर 27 मिनट तक चंद्रमा कुंभ राशि में आपके बारहवें भाव से गुजरेगा। सुबह के समय नींद, खर्च, निजी चिंता या अधूरे काम का दबाव महसूस हो सकता है। लोगों की प्रतिक्रिया को लेकर ज्यादा अनुमान न लगाएं। रविवार दोपहर के बाद चंद्रमा आपकी ही राशि के पहले भाव में आएगा। इसके बाद आत्मविश्वास, लोगों का ध्यान और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। कारोबार में अलग-अलग दिशाओं से अवसर मिल सकते हैं। लोग आपकी बात सुनेंगे, लेकिन प्रशंसा के बीच अपनी सीमाएं समझें। रविवार रात नक्षत्र परिवर्तन के बाद संवेदनशीलता और सहज समझ बढ़ेगी। भावुक होकर कोई बड़ा वादा न करें। रविवार देर रात मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करके आपके चौथे भाव को सक्रिय करेगा। घर, माता, वाहन और मानसिक शांति से जुड़े मामलों में हलचल बढ़ सकती है। घर को बेहतर बनाने की ऊर्जा मिलेगी, लेकिन बात करते समय तेज स्वर से बचें। कृष्ण चतुर्थी से पंचमी की ओर बढ़ता शुरुआती समय निजी बोझ कम करने और आत्मविश्वास वापस पाने के लिए अनुकूल रहेगा। रविवार दोपहर के बाद से मंगलवार रात तक चंद्रमा आपकी राशि में रहेगा। यह समय अपनी जरूरतों को समझने, सही लोगों से मिलने और काम में पहचान बनाने के लिए अच्छा रहेगा। परिवार में छोटा कार्यक्रम, मेहमान या मुलाकात हो सकती है। खरीदारी का कोई प्लान रद्द हो जाए तो उसे नुकसान न मानें।

मंगलवार रात करीब 9 बजकर 54 मिनट पर चंद्रमा मेष राशि में आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेगा। बुधवार और गुरुवार धन, परिवार, वाणी और भोजन से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे। साहस बढ़ेगा, लेकिन अचानक जिम्मेदारी लेने के बाद खर्च और मेहनत दोनों बढ़ सकते हैं। बुधवार रात नक्षत्र परिवर्तन के बाद बोलने की गति तेज हो सकती है। इसलिए शब्द सोच-समझकर चुनें। शुक्रवार तड़के करीब 1 बजकर 54 मिनट पर चंद्रमा वृषभ राशि में आपके तीसरे भाव में आएगा। सप्ताहांत संदेश, छोटी यात्रा, जूनियर और भाई-बहनों के सहयोग से आगे बढ़ेगा। आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, लेकिन शरीर को पर्याप्त आराम दें। शुक्रवार शाम नवमी से दशमी की ओर बढ़ता पंचांग संवाद और छोटे कार्यों को परिणाम तक पहुंचाने में मदद करेगा। शनिवार दोपहर बाद एकादशी भोजन, यात्रा और खर्च में सादगी रखने का संकेत देगी।

मीन राशि का साप्ताहिक लव राशिफल सप्ताह की शुरुआत रिश्तों के लिए गर्मजोशी और सहयोग लेकर आएगी। परिवार, जीवनसाथी और रिश्तेदारों के बीच आपकी वाणी पुरानी कठोरता कम कर सकती है। सामाजिक कार्यक्रम या घर की छोटी-सी खुशी में खुले मन से शामिल हों। बड़े इशारों की जरूरत नहीं है। रसोई में मदद करना, समय पर फोन करना या बाहर जाने के बजाय घर पर साथ समय बिताना भरोसा बढ़ाएगा। जीवनसाथी परिवार की व्यावहारिक जरूरतों में आपका साथ देगा।

बुधवार विशेष सावधानी मांगता है। छोटी-सी बात पर तेज बहस हो सकती है। दोनों पक्षों को लगेगा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। आग में सूखी लकड़ी न डालें। दस मिनट के लिए अलग हो जाना बेहतर रहेगा। थकान या यात्रा आपकी प्रतिक्रिया को तेज कर सकती है। अविवाहित लोग किसी की भावना परखने के लिए कठोर शब्दों या चुप्पी का सहारा न लें।

गुरुवार और शुक्रवार रिश्तों में फिर से सुधार आएगा। जीवनसाथी का सहयोग बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में खुशी लौटेगी। बच्चों या किसी युवा सदस्य से जुड़ी अच्छी खबर घर का तनाव कम कर सकती है। शनिवार को रिश्ते सामान्य और स्थिर रहेंगे। बड़ा रोमांस नहीं, लेकिन भरोसेमंद साथ जरूर मिलेगा। सप्ताह के अंत में शांत बातचीत पुराने तनाव को दूर कर सकती है।

मीन राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल काम की शुरुआत मजबूत रहेगी। पहचान, प्रशंसा और कारोबार से जुड़ी नई पूछताछ मिल सकती है। अलग-अलग माध्यमों से ऑर्डर या अवसर सामने आएंगे। बाहर की आवाज को अपने निर्णय से बड़ा न बनने दें। किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने, विस्तार करने या बड़ा वादा करने से पहले थोड़ा रुकें।

विद्यार्थियों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी। स्पष्ट समय-सारिणी बनाकर पढ़ाई करें। बहुत सारे विषय एक साथ शुरू करने से फायदा कम होगा। मंगलवार संवाद, इंटरव्यू, कक्षा चर्चा और प्रेजेंटेशन के लिए अनुकूल रहेगा। खरीदारी या सामाजिक योजना टल जाए तो उस समय का उपयोग पढ़ाई और लंबित कार्य पूरे करने में करें।

बुधवार और गुरुवार मेहनत और साहस दोनों की जरूरत होगी। कोई असामान्य जिम्मेदारी, छोटी कामकाजी यात्रा या अचानक लिया जाने वाला फैसला सामने आ सकता है। काम अपने आप पूरा नहीं होगा। लगातार फॉलो-अप करना जरूरी रहेगा। छोटे भाई-बहन, सहकर्मी या सहायक की मदद से आत्मविश्वास बढ़ेगा।

शुक्रवार और शनिवार अतिरिक्त मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। विद्यार्थी अंतिम प्रयास से अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई या उपलब्धि अच्छी खबर दे सकती है। नया कारोबार शुरू करने या बड़े विस्तार में फिलहाल जल्दबाजी न करें। जो काम पहले से चल रहा है, उसकी नींव मजबूत करें। नई शाखा बाद में भी निकाली जा सकती है।

मीन राशि का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल सप्ताह की शुरुआत आर्थिक रूप से उत्साहजनक रहेगी। कारोबार में नए ऑर्डर, पुराने क्लाइंट और लोगों के भरोसे से कमाई हो सकती है। अनुमान या जल्दी लाभ देने वाली योजनाएं आकर्षित कर सकती हैं। आपकी सावधानी को कमजोरी न समझें। यही समझ आपकी जेब बचाएगी। निवेश केवल पूरी जानकारी, सीमित रकम और अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार ही करें।

मंगलवार पैसा और परिवार दोनों के लिहाज से संतोष दे सकता है। खरीदारी रद्द हो जाए तो बची हुई रकम को बचत में डालना बेहतर रहेगा। मध्य सप्ताह वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी। छोटी यात्रा, व्यावहारिक काम या अचानक आई जरूरत बजट पर असर डाल सकती है। वाहन खरीदने का विचार फिलहाल टाल दें। मंगल चौथे भाव में है, इसलिए घर, मरम्मत, वाहन या सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है।

शुक्रवार नई योजना में केवल आत्मविश्वास लौट आने के कारण पैसा न लगाएं। अपने खाते जांचें। नकदी संभालकर रखें और खर्च सीमित रखें। शनिवार को कमाई मेहनत, नियमित दिनचर्या और लगातार फॉलो-अप पर निर्भर रहेगी। बच्चों की खुशी के नाम पर बजट से बाहर खर्च करना जरूरी नहीं है। सप्ताहांत में केवल जरूरी खर्च करें। धैर्य और थोड़ा पुराना ढंग का हिसाब-किताब इस सप्ताह आपका फायदा बचाएगा।

मीन राशि का साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में सामाजिक सफलता मन को उत्साहित रखेगी, लेकिन शरीर के छोटे संकेतों को नजरअंदाज न करें। मंगलवार को आंखों में थकान या स्क्रीन के कारण परेशानी महसूस हो सकती है। कम नींद, तेज धूप या लगातार मोबाइल का इस्तेमाल इसकी वजह हो सकता है। आंखों को आराम दें और पर्याप्त पानी पिएं। घर पर समय बिताना शरीर को स्थिरता देगा। यदि कोई परेशानी बनी रहे तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

बुधवार वाहन और यात्रा के दौरान अतिरिक्त सावधानी की मांग करता है। आत्मविश्वास के कारण शरीर की सीमाएं भूल सकते हैं। तेज चलना, जल्दबाजी में निकलना या थकान को हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। गुरुवार और शुक्रवार मेहनत मन को व्यस्त रखेगी और शरीर में जकड़न ला सकती है। यदि नींद गहरी न आए तो रात का काम समय पर बंद कर दें।

शनिवार की सुस्ती शरीर की रिकवरी का संकेत हो सकती है। उससे लड़ने के बजाय हल्की चाल, सादा भोजन और छोटे-छोटे आराम को अपनाएं। परिवार की खुशी मन और शरीर दोनों को सुकून देगी। स्वास्थ्य की देखभाल पौधे की तरह करें। एक दिन में बहुत कुछ करने के बजाय हर दिन थोड़ा-थोड़ा सही करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।