Pisces, मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि के लिए 19-25 जुलाई का सप्ताह कैसा रहेगा?
Pisces Weekly Horoscope 19-25 July 2026 Saptahik Meen Rashifal Predictions: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।
Pisces Weekly Horoscope 19-25 July 2026 Saptahik Meen Rashifal, मीन साप्ताहिक राशिफल: रविवार और सोमवार कन्या में चंद्रमा जीवनसाथी, पार्टनरशिप और सामने वाले की जरूरतों पर ध्यान बढ़ाएगा। सहयोग मिलेगा, लेकिन परिणाम मेहनत से ही आएगा। षष्ठी और सप्तमी में बातचीत साफ रखें। किसी प्रस्ताव या नई साझेदारी को समय देकर समझें। मंगलवार सुबह चंद्रमा तुला में आते ही मन, खर्च और पुराने मुद्दे संवेदनशील हो सकते हैं। बुधवार और गुरुवार धैर्य मांगेंगे। गुरुवार शाम वृश्चिक का चंद्रमा भाग्य, यात्रा, सीख और विश्वास की तरफ राहत देगा। शुक्रवार और शनिवार मन धीरे धीरे स्थिर होगा। धार्मिक या शांत गतिविधि उपयोगी रहेगी।
मीन राशि के लिए 19-25 जुलाई का सप्ताह कैसा रहेगा?
लव राशिफल
सप्ताह की शुरुआत संबंधों को केंद्र में रखेगी। जीवनसाथी के साथ निकटता बढ़ सकती है। दूर रहने वाले लोग समय निकालकर बात कर सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए भविष्य की दिशा पर गंभीर बातचीत हो सकती है, लेकिन तुरंत वादा करना जरूरी नहीं है। मंगलवार और बुधवार भावनाएं तेज होंगी। पुराने सवाल दोबारा उठ सकते हैं। आरोप से बचें। गुरुवार शाम के बाद समझ और नरमी लौटेगी। शुक्रवार और शनिवार साथ यात्रा, पूजा या शांत समय रिश्ते को संभाल सकता है। प्यार को जोर से नहीं, लगातार देखभाल से बढ़ाएं।
करियर राशिफल
विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को शुरुआत से मेहनत करनी होगी। केवल उम्मीद से काम नहीं चलेगा। पार्टनरशिप, क्लाइंट या टीम से जुड़ा नया प्रस्ताव आ सकता है। हर भूमिका और जिम्मेदारी लिखित में स्पष्ट करें। मंगलवार और बुधवार देरी, कागजी उलझन या मानसिक दबाव ला सकते हैं। निवेश या बड़ा फैसला टालना बेहतर है। गुरुवार शाम के बाद पढ़ाई, इंटरव्यू, यात्रा और मार्गदर्शन से राहत मिलेगी। शनिवार तक नई दिशा समझ में आ सकती है। विश्वास रखें, लेकिन काम पूरा करके ही आगे बढ़ें।
धन राशिफल
शुरुआत में जीवनसाथी, साझेदार या परिवार की तरफ से व्यावहारिक सहयोग मिल सकता है। अटका भुगतान भी आगे बढ़ सकता है। कारोबार की पेशकश आकर्षक लगे तो लाभ के साथ जिम्मेदारी भी देखें। मंगलवार से गुरुवार तक खर्च और जोखिम संभालें। सुनी सुनाई बात पर निवेश न करें। गुरुवार मिश्रित रहेगा। शुक्रवार और शनिवार यात्रा, पढ़ाई या धार्मिक काम पर खर्च हो सकता है। एकादशी और द्वादशी बजट साफ करने और गलत खरीद रोकने का अच्छा संकेत देती हैं। शांत मन जेब को सुरक्षित रखेगा।
सेहत राशिफल
सप्ताह की शुरुआत में बाहर से सब ठीक लगेगा, फिर भी यात्रा और वाहन में सावधानी रखें। समय से निकलें। नींद और पानी की कमी से शरीर जल्दी थक सकता है। पेट और पैरों पर ध्यान दें। मंगलवार से गुरुवार मन भारी, बेचैन या थका रह सकता है। काम कम करके जरूरी चीजों पर ध्यान दें। गुरुवार शाम के बाद ऊर्जा धीरे धीरे सुधरेगी। शुक्रवार को स्वास्थ्य स्थिर होगा, लेकिन मन को शांत रखने की जरूरत रहेगी। शनिवार हल्का भोजन, प्रार्थना और नियमित नींद से संतुलन देगा।
सप्ताह की सलाह
संबंधों में साफ बात रखें, मध्य सप्ताह में जोखिम कम करें और गुरुवार शाम के बाद सीख, विश्वास तथा शांत योजना के साथ आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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