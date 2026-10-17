Pisces Weekly Horoscope 18-24 October 2026 Saptahik Meen Rashifal Predictions: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Pisces Weekly Horoscope 18-24 October 2026 Meen Rashifal, मीन राशिफल : मीन राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत करियर और सार्वजनिक भूमिका से होगी। चंद्रमा धनु के दसवें भाव में रहेगा। काम सामान्य गति से चलेगा और आप यह समझ पाएंगे कि कौन सी व्यवस्था टिकाऊ है। शुरुआत में आय और खर्च का संतुलन, लंबी यात्रा में बदलाव और प्रेम में नरमी के संकेत हैं। आपकी राशि में वक्री शनि है। इसलिए भीतर जिम्मेदारी का दबाव बना रहेगा। सूर्य, बुध और वक्री शुक्र तुला के आठवें भाव में हैं। साझा पैसा, कागज, निजी भावनाएं और पुराने जटिल प्रश्न इस सप्ताह समीक्षा मांग सकते हैं। मंगल और गुरु कर्क के पांचवें भाव में पढ़ाई, बच्चों, प्रेम और रचनात्मकता को ऊर्जा देते हैं।

मीन साप्ताहिक राशिफल: 18 से 24 अक्टूबर का समय मीन राशि के लिए कैसा रहेगा? 18 अक्टूबर शाम के बाद चंद्रमा मकर के ग्यारहवें भाव में आएगा। आय, मित्र, नेटवर्क और उपयोगी संपर्क बढ़ेंगे। अचानक मेहमान या सामाजिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं। आपकी भाषा लोगों पर अच्छा प्रभाव डालेगी। 21 अक्टूबर सुबह के बाद चंद्रमा कुंभ के बारहवें भाव में आएगा, जहां राहु है। यही सप्ताह का चुनौतीपूर्ण हिस्सा हो सकता है। खर्च, थकान, यात्रा और मानसिक अस्थिरता बढ़ सकती है। दूसरों से अपेक्षित समर्थन न मिले तो उसे व्यक्तिगत अस्वीकार न मानें। 23 अक्टूबर दोपहर बाद चंद्रमा आपकी ही राशि में आ जाएगा। सप्ताहांत में आत्मविश्वास और सम्मान लौटेगा। काम और सार्वजनिक व्यवहार में अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है, लेकिन शनि आपकी राशि में होने से सफलता के बीच भी गंभीरता बनी रहेगी।

शुरुआती हिस्से में प्रेम का माहौल अच्छा रहेगा। काम स्थिर हो तो साथी के लिए समय निकालना आसान होगा। 18 अक्टूबर के बाद ग्यारहवें भाव का चंद्रमा मित्रता और प्रेम के बीच सहजता लाएगा। अचानक मेहमान, परिवार या मित्रों के कारण घर का कार्यक्रम बदल सकता है, लेकिन यही सामाजिकता किसी नए परिचय का रास्ता भी बना सकती है। सिंगल लोगों की भाषा आकर्षक लगेगी। ज्यादा दिखावा किए बिना बातचीत से प्रभाव बनेगा।

21 अक्टूबर के बाद बारहवें भाव का चंद्रमा दूरी या थकान बढ़ा सकता है। आपको नैतिक समर्थन चाहिए होगा, लेकिन उसे मांगना कठिन लग सकता है। जीवनसाथी या पार्टनर की चिड़चिड़ाहट को तुरंत रिश्ते का संकट न मानें। पैसे या भाई बहन से जुड़ी बात को वैवाहिक बहस न बनने दें। 23 अक्टूबर के बाद अपनी राशि का चंद्रमा स्थिति सुधार देगा। आप अपनी जरूरत स्पष्ट कह पाएंगे और सामने वाला भी बेहतर समझेगा। 24 अक्टूबर को बुध आठवें भाव में वक्री होगा। पुराने निजी प्रश्न या साझा वित्त की बातचीत दोबारा लौट सकती है। शांत और स्पष्ट संवाद सबसे अच्छा रहेगा।

करियर राशिफल सप्ताह की शुरुआत करियर के लिए संतुलित है। बहुत बड़ी छलांग न हो, लेकिन काम आगे बढ़ेगा। छात्रों को सहपाठी, वरिष्ठ या मित्र से मदद मिल सकती है। लंबी यात्रा या काम की यात्रा टल जाए तो बैकअप योजना रखें। 18 अक्टूबर के बाद ग्यारहवें भाव का चंद्रमा नेटवर्क और लक्ष्य को मजबूत करेगा। क्लाइंट, मित्र या पुराने संपर्क से उपयोगी जानकारी मिल सकती है। आपकी बातचीत इंटरव्यू, प्रस्तुति और मीटिंग में मदद करेगी।

21 अक्टूबर के बाद बारहवां भाव ध्यान बिखेर सकता है। छात्रों को फोन, नींद और भावनात्मक थकान के कारण समय खराब होने से बचना होगा। नौकरी करने वालों को वरिष्ठों से बहस या भावनात्मक ईमेल से बचना चाहिए। यात्रा अपेक्षा से कम परिणाम दे सकती है। 23 अक्टूबर के बाद अपनी राशि का चंद्रमा आपके आत्मविश्वास को वापस लाएगा। सप्ताहांत काम के लिए मजबूत है। व्यापारियों को नए ऑर्डर या सार्वजनिक सराहना मिल सकती है। 24 अक्टूबर की बुध वक्री चाल आठवें भाव में पुराने कागज, साझेदारी, टैक्स, बीमा या गोपनीय प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए उपयुक्त है।

धन राशिफल पैसों की शुरुआत संतुलित हो सकती है। आय और खर्च एक दूसरे को संभालेंगे। बड़ी संपत्ति खरीद या घर से जुड़ी बड़ी प्रतिबद्धता अभी रोकना ठीक रहेगा। 18 अक्टूबर के बाद आय और नेटवर्क में हलचल बढ़ सकती है। कोई उपयोगी संपर्क भविष्य की कमाई का रास्ता खोल सकता है। जो निवेश करें वह समझकर करें और केवल अच्छे मूड के कारण राशि न बढ़ाएं।

21 अक्टूबर के बाद खर्च बढ़ने का दबाव है। यात्रा, घर, भोजन या अचानक जरूरत पर पैसा जा सकता है। डिजिटल भुगतान और छोटे छोटे खर्च लिखना उपयोगी रहेगा। किसी की भावनात्मक बात में आकर तुरंत उधार न दें। 23 अक्टूबर के बाद आत्मविश्वास लौटेगा और काम के जरिए आय का बेहतर अवसर मिल सकता है। अनुमान आधारित लाभ का विचार भी आकर्षक लगेगा, लेकिन भ्रम और आत्मसंशय साथ चल सकता है। इसलिए सीमा तय करें। बुध के वक्री होने पर साझा पैसा, बैंक, बीमा और दस्तावेज दोबारा जांचें। शुक्रवार तक खर्च संभालेंगे तो शनिवार की अच्छी स्थिति टिकेगी।

सेहत राशिफल शुरुआत सामान्य है, लेकिन काम और यात्रा की अनिश्चितता थकान जमा कर सकती है। 18 अक्टूबर के बाद सामाजिक कार्यक्रम बढ़ें तो अपनी ऊर्जा बचाएं। अचानक मेहमान, देर से भोजन और टूटती नींद शरीर पर असर डाल सकती है। हर अनुरोध को हां कहना जरूरी नहीं है।

21 अक्टूबर के बाद बारहवें भाव का चंद्रमा और राहु मानसिक शोर बढ़ा सकते हैं। खर्च और संबंध का तनाव पाचन या नींद पर असर डाल सकता है। बहुत बाहर का, बासी या अनियमित खाना कम रखें। गुस्से में भोजन छोड़ना भी ठीक नहीं है। 23 अक्टूबर के बाद मन और शरीर दोनों हल्के लगेंगे। फिर भी शनि आपकी राशि में वक्री है। इसलिए ऊर्जा लौटते ही अत्यधिक काम न करें। समय पर नींद, ताजा भोजन और स्क्रीन से दूरी ज्यादा मदद करेगी। स्वास्थ्य की सामान्य परेशानी बनी रहे तो व्यावहारिक चिकित्सा सलाह लें। किसी ज्योतिषीय संकेत को निदान न मानें।