मीन साप्ताहिक राशिफल: 18 से 24 अक्टूबर का समय मीन राशि के लिए कैसा रहेगा?
Pisces Weekly Horoscope 18-24 October 2026 Saptahik Meen Rashifal Predictions: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।
Pisces Weekly Horoscope 18-24 October 2026 Meen Rashifal, मीन राशिफल : मीन राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत करियर और सार्वजनिक भूमिका से होगी। चंद्रमा धनु के दसवें भाव में रहेगा। काम सामान्य गति से चलेगा और आप यह समझ पाएंगे कि कौन सी व्यवस्था टिकाऊ है। शुरुआत में आय और खर्च का संतुलन, लंबी यात्रा में बदलाव और प्रेम में नरमी के संकेत हैं। आपकी राशि में वक्री शनि है। इसलिए भीतर जिम्मेदारी का दबाव बना रहेगा। सूर्य, बुध और वक्री शुक्र तुला के आठवें भाव में हैं। साझा पैसा, कागज, निजी भावनाएं और पुराने जटिल प्रश्न इस सप्ताह समीक्षा मांग सकते हैं। मंगल और गुरु कर्क के पांचवें भाव में पढ़ाई, बच्चों, प्रेम और रचनात्मकता को ऊर्जा देते हैं।
मीन साप्ताहिक राशिफल: 18 से 24 अक्टूबर का समय मीन राशि के लिए कैसा रहेगा?
18 अक्टूबर शाम के बाद चंद्रमा मकर के ग्यारहवें भाव में आएगा। आय, मित्र, नेटवर्क और उपयोगी संपर्क बढ़ेंगे। अचानक मेहमान या सामाजिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं। आपकी भाषा लोगों पर अच्छा प्रभाव डालेगी। 21 अक्टूबर सुबह के बाद चंद्रमा कुंभ के बारहवें भाव में आएगा, जहां राहु है। यही सप्ताह का चुनौतीपूर्ण हिस्सा हो सकता है। खर्च, थकान, यात्रा और मानसिक अस्थिरता बढ़ सकती है। दूसरों से अपेक्षित समर्थन न मिले तो उसे व्यक्तिगत अस्वीकार न मानें। 23 अक्टूबर दोपहर बाद चंद्रमा आपकी ही राशि में आ जाएगा। सप्ताहांत में आत्मविश्वास और सम्मान लौटेगा। काम और सार्वजनिक व्यवहार में अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है, लेकिन शनि आपकी राशि में होने से सफलता के बीच भी गंभीरता बनी रहेगी।
लव राशिफल
शुरुआती हिस्से में प्रेम का माहौल अच्छा रहेगा। काम स्थिर हो तो साथी के लिए समय निकालना आसान होगा। 18 अक्टूबर के बाद ग्यारहवें भाव का चंद्रमा मित्रता और प्रेम के बीच सहजता लाएगा। अचानक मेहमान, परिवार या मित्रों के कारण घर का कार्यक्रम बदल सकता है, लेकिन यही सामाजिकता किसी नए परिचय का रास्ता भी बना सकती है। सिंगल लोगों की भाषा आकर्षक लगेगी। ज्यादा दिखावा किए बिना बातचीत से प्रभाव बनेगा।
21 अक्टूबर के बाद बारहवें भाव का चंद्रमा दूरी या थकान बढ़ा सकता है। आपको नैतिक समर्थन चाहिए होगा, लेकिन उसे मांगना कठिन लग सकता है। जीवनसाथी या पार्टनर की चिड़चिड़ाहट को तुरंत रिश्ते का संकट न मानें। पैसे या भाई बहन से जुड़ी बात को वैवाहिक बहस न बनने दें। 23 अक्टूबर के बाद अपनी राशि का चंद्रमा स्थिति सुधार देगा। आप अपनी जरूरत स्पष्ट कह पाएंगे और सामने वाला भी बेहतर समझेगा। 24 अक्टूबर को बुध आठवें भाव में वक्री होगा। पुराने निजी प्रश्न या साझा वित्त की बातचीत दोबारा लौट सकती है। शांत और स्पष्ट संवाद सबसे अच्छा रहेगा।
करियर राशिफल
सप्ताह की शुरुआत करियर के लिए संतुलित है। बहुत बड़ी छलांग न हो, लेकिन काम आगे बढ़ेगा। छात्रों को सहपाठी, वरिष्ठ या मित्र से मदद मिल सकती है। लंबी यात्रा या काम की यात्रा टल जाए तो बैकअप योजना रखें। 18 अक्टूबर के बाद ग्यारहवें भाव का चंद्रमा नेटवर्क और लक्ष्य को मजबूत करेगा। क्लाइंट, मित्र या पुराने संपर्क से उपयोगी जानकारी मिल सकती है। आपकी बातचीत इंटरव्यू, प्रस्तुति और मीटिंग में मदद करेगी।
21 अक्टूबर के बाद बारहवां भाव ध्यान बिखेर सकता है। छात्रों को फोन, नींद और भावनात्मक थकान के कारण समय खराब होने से बचना होगा। नौकरी करने वालों को वरिष्ठों से बहस या भावनात्मक ईमेल से बचना चाहिए। यात्रा अपेक्षा से कम परिणाम दे सकती है। 23 अक्टूबर के बाद अपनी राशि का चंद्रमा आपके आत्मविश्वास को वापस लाएगा। सप्ताहांत काम के लिए मजबूत है। व्यापारियों को नए ऑर्डर या सार्वजनिक सराहना मिल सकती है। 24 अक्टूबर की बुध वक्री चाल आठवें भाव में पुराने कागज, साझेदारी, टैक्स, बीमा या गोपनीय प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए उपयुक्त है।
धन राशिफल
पैसों की शुरुआत संतुलित हो सकती है। आय और खर्च एक दूसरे को संभालेंगे। बड़ी संपत्ति खरीद या घर से जुड़ी बड़ी प्रतिबद्धता अभी रोकना ठीक रहेगा। 18 अक्टूबर के बाद आय और नेटवर्क में हलचल बढ़ सकती है। कोई उपयोगी संपर्क भविष्य की कमाई का रास्ता खोल सकता है। जो निवेश करें वह समझकर करें और केवल अच्छे मूड के कारण राशि न बढ़ाएं।
21 अक्टूबर के बाद खर्च बढ़ने का दबाव है। यात्रा, घर, भोजन या अचानक जरूरत पर पैसा जा सकता है। डिजिटल भुगतान और छोटे छोटे खर्च लिखना उपयोगी रहेगा। किसी की भावनात्मक बात में आकर तुरंत उधार न दें। 23 अक्टूबर के बाद आत्मविश्वास लौटेगा और काम के जरिए आय का बेहतर अवसर मिल सकता है। अनुमान आधारित लाभ का विचार भी आकर्षक लगेगा, लेकिन भ्रम और आत्मसंशय साथ चल सकता है। इसलिए सीमा तय करें। बुध के वक्री होने पर साझा पैसा, बैंक, बीमा और दस्तावेज दोबारा जांचें। शुक्रवार तक खर्च संभालेंगे तो शनिवार की अच्छी स्थिति टिकेगी।
सेहत राशिफल
शुरुआत सामान्य है, लेकिन काम और यात्रा की अनिश्चितता थकान जमा कर सकती है। 18 अक्टूबर के बाद सामाजिक कार्यक्रम बढ़ें तो अपनी ऊर्जा बचाएं। अचानक मेहमान, देर से भोजन और टूटती नींद शरीर पर असर डाल सकती है। हर अनुरोध को हां कहना जरूरी नहीं है।
21 अक्टूबर के बाद बारहवें भाव का चंद्रमा और राहु मानसिक शोर बढ़ा सकते हैं। खर्च और संबंध का तनाव पाचन या नींद पर असर डाल सकता है। बहुत बाहर का, बासी या अनियमित खाना कम रखें। गुस्से में भोजन छोड़ना भी ठीक नहीं है। 23 अक्टूबर के बाद मन और शरीर दोनों हल्के लगेंगे। फिर भी शनि आपकी राशि में वक्री है। इसलिए ऊर्जा लौटते ही अत्यधिक काम न करें। समय पर नींद, ताजा भोजन और स्क्रीन से दूरी ज्यादा मदद करेगी। स्वास्थ्य की सामान्य परेशानी बनी रहे तो व्यावहारिक चिकित्सा सलाह लें। किसी ज्योतिषीय संकेत को निदान न मानें।
सप्ताह की सलाह
शुरुआत में स्थिर काम और उपयोगी संपर्क पर ध्यान दें। मध्य में खर्च, यात्रा और भावनात्मक प्रतिक्रिया को सीमित रखें। सप्ताहांत में आत्मविश्वास लौटे तो नए अवसर देखें, लेकिन साझा धन और दस्तावेज बिना जांच आगे न बढ़ाएं। सफलता के साथ आराम और अनुशासन भी बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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