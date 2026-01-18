Hindustan Hindi News
मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि के लिए 18 से 24 जनवरी का सप्ताह कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Pisces Weekly Horoscope 18-24 January 2026 Saptahik Meen Rashifal Predictions: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Jan 18, 2026 07:15 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Pisces Weekly Horoscope 18-24 January 2026 Meen Saptahik Rashifal, मीन साप्ताहिक राशिफल: अपनी लव लाइफ को मजबूत बनाए रखें। इस सप्ताह वर्कप्लेस पर विवादों से बचें। छोटी-मोटी पैसों की दिक्कतें आ सकती हैं। इस सप्ताह आपकी सेहत अच्छी रहेगी। एक मजबूत लव बॉन्ड बनाने की उम्मीद करें और वर्कप्लेस पर नई जिम्मेदारियां लें, जो आपकी प्रोफेशनल काबिलियत को साबित करेंगी। इस सप्ताह आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।

मीन राशि के लिए 18 से 24 जनवरी का सप्ताह कैसा रहेगा?

मीन राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल: इस रिश्ते में समझदारी दिखाएं। कुछ रिश्तों में तीसरे व्यक्ति का दखल होगा, जिससे गंभीर परेशानियां हो सकती हैं। यह आपका एक्स-लवर या आपके पार्टनर के किसी दोस्त के माता-पिता हो सकते हैं। लव लाइफ को रोमांटिक बनाए रखने के लिए इस सिचूऐशन से बचें। आपको और आपके लवर दोनों को रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए बराबर मेहनत करनी चाहिए और पिछली सभी गलतफहमियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए।

मीन राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल: इस सप्ताह नए मौके आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। आप सप्ताह के पहले हिस्से में इस्तीफा दे सकते हैं और जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। जिन लोगों के इंटरव्यू लाइन में हैं, वे उन्हें क्लियर करके ऑफर लेटर पा सकते हैं। महिलाएं जो मैनेजर के पद पर हैं, उन्हें टीम के परेशानी हो सकती है, लेकिन आप अनुशासन से इस प्रॉब्लम से उबर सकती हैं। जो लोग अकाउंटिंग, फाइनेंस, और हेल्थकेयर प्रोफाइल संभालते हैं, उनका शेड्यूल बिजी रहेगा। बिजनेसमैन को व्यापार बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं। इस सप्ताह का दूसरा हिस्सा नए वेंचर शुरू करने के लिए भी सबसे अच्छा है।

मीन राशि का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल: छोटी-मोटी पैसों की दिक्कतों के बावजूद, रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों को बैंक लोन चुकाना होगा, और कुछ सीनियर लोगों को घर में शादी के लिए पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी खरीद सकते हैं। बिजनेसमैन सभी बकाया अमाउन्ट चुकाने में सफल होंगे। व्यापारियों को विदेश में प्रमोटरों से भी फंड मिल सकता है। इस सप्ताह का दूसरा हिस्सा चैरिटी के कामों के लिए पैसे दान करने के लिए भी अच्छा है।

मीन राशि का इस सप्ताह का सेहत राशिफल: इस सप्ताह आप स्वस्थ महसूस करेंगे। कोई बड़ी मेडिकल समस्या नहीं होगी। गले में खराश, खांसी, सिरदर्द और बदन दर्द जैसी छोटी-मोटी वायरल समस्याएं रहेंगी, जो गंभीर नहीं होंगी। ज्यादा मात्रा में चीनी और ऑयल का सेवन न करें। इसके बजाय सलाद पर निर्भर रहें। शाम के समय गाड़ी चलाते समय सावधान रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आप ऑफिस और पर्सनल लाइफ में संतुलन बनाए रखें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
