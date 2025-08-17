Pisces Weekly Horoscope 17-23 August 2025 Meen Saptahik Rashifal मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि के लिए 17 से 23 अगस्त का सप्ताह कैसा रहेगा?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि के लिए 17 से 23 अगस्त का सप्ताह कैसा रहेगा?

Pisces Weekly Horoscope 17-23 August 2025 Saptahik Meen Rashifal Predictions: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Sun, 17 Aug 2025 07:31 AM
Pisces Weekly Horoscope, मीन साप्ताहिक राशिफल: रिश्ते में सुखद पलों की तलाश करें। इस सप्ताह ऑफिस में आपका व्यवहार महत्वपूर्ण रहेगा। आर्थिक रूप से आप भाग्यशाली हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

मीन राशि के लिए 17 से 23 अगस्त का सप्ताह कैसा रहेगा?

मीन लव लाइफ: रिश्ते में कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप सिचुएशन को और बिगाड़ सकता है। अहंकार को लेकर छोटी-मोटी बहस हो सकती है। आपको इस सप्ताह अपने प्रेमी/प्रेमिका की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने के लिए सावधान रहना चाहिए। आप अपने एक्स लवर से बात करने के लिए पिछले रिश्ते से जुड़े विवादों को भी सुलझा सकते हैं, जिसका अर्थ है कि आप फिर से पुराने रिश्ते में आ सकते हैं। कुछ प्रेम संबंध टॉक्सिक हो सकते हैं। ऐसे साथी से बचना ही बेहतर है, जो जरूरत से ज्यादा इनसिक्योर हो, क्योंकि इससे बाद में परेशानी हो सकती है।

करियर राशिफल: हो सकता है कि कोई सीनियर आपके काम से खुश न हो और आपकी सद्भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश करे। ध्यान रखें कि आप इस प्रॉब्लम को डिप्लोमेटिक तरीके से संभालें। कुछ प्रोफेशनल लोग नौकरी छोड़ना पसंद करेंगे। सप्ताह का दूसरा भाग जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए अच्छा है। इस सप्ताह आप नौकरी के सिलसिले में ट्रैवल कर सकते हैं। नई पार्टनरशिप का इंतजार कर रहे व्यवसायियों को सप्ताह के दूसरे भाग में पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। कुछ बिजनेस में सफलता के लिए अधिक कोशिश की आवश्यकता होती है।

फाइनेंशियल लाइफ: कोई गंभीर आर्थिक समस्या नहीं होगी। खर्चों पर कंट्रोल रखना अच्छा रहेगा। जो लोग किसी दोस्त के साथ कोई पुराना आर्थिक मामला सुलझाना चाहते हैं, वे सप्ताह के पहले भाग का चुनाव कर सकते हैं। आप सभी लंबित बकाया राशि चुकाने में भी सफल हो सकते हैं, जबकि कुछ बिजनेसमैन को पार्टनर के साथ वित्तीय दिक्कतें होंगी। व्यवसायी विस्तार आवश्यकताओं के लिए धन जुटाने में सफल होंगे।

सेहत राशिफल: बच्चों को सलाह दी जाती है कि वे बाहर खेलते समय या कैंपिंग ट्रिप पर सावधानी बरतें, क्योंकि उन्हें मामूली चोट लग सकती है। गर्भवती महिलाओं को अपने पेट के साथ सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि गर्भावस्था से संबंधित समस्याओं की संभावना अधिक होती है। आपको शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए और माउंटेन बाइकिंग और ट्रेकिंग जैसे साहसिक खेलों में भाग नहीं लेना चाहिए, खासकर जब बारिश हो रही हो।

