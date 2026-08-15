Pisces, मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि के लिए 16 से 22 अगस्त का सप्ताह कैसा रहेगा?

Pisces Weekly Horoscope 16-22 August 2026 Saptahik Meen Rashifal Predictions: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Pisces Weekly Horoscope 16-22 August 2026 Meen Saptahik Rashifal, मीन साप्ताहिक राशिफल: रविवार को चंद्रमा कन्या राशि में आपके सातवें भाव में रहेगा। सप्ताह की शुरुआत रिश्तों, साझेदारी, क्लाइंट, विवाह और सार्वजनिक व्यवहार से जुड़ी रहेगी। किसी पुराने कागजी या साझेदारी वाले विषय में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। अविवाहित लोगों के लिए परिवार किसी परिचय या गंभीर बातचीत का जिक्र कर सकता है, लेकिन इसे तय रिश्ता न मानें। युवा प्रेमियों को मिलने या बात साफ करने का अवसर मिल सकता है। जीवनसाथी और ससुराल पक्ष का सहयोग व्यावहारिक राहत देगा। रविवार तड़के करीब 3 बजकर 25 मिनट का नक्षत्र बदलाव सामने वाले की छोटी बातों को ज्यादा नोटिस कराएगा। कमियां गिनने के बजाय जरूरी बात पर रहें। रविवार शाम करीब 4 बजकर 53 मिनट तक शुक्ल चतुर्थी रहेगी, फिर पंचमी शुरू होगी। सोमवार तड़के करीब 3 बजकर 50 मिनट का नक्षत्र बदलाव संबंधों में संतुलन की जरूरत बढ़ाएगा। सोमवार शाम करीब 4 बजकर 19 मिनट पर चंद्रमा तुला राशि में आपके आठवें भाव में आएगा। यहीं से सप्ताह थोड़ी सावधानी मांगेगा। यात्रा, काम, संयुक्त पैसा और भावनात्मक तनाव बढ़ सकता है। किसी की तेज टिप्पणी को पूरे दिन पर हावी न होने दें। सोमवार शाम करीब 5 बजे पंचमी समाप्त होकर षष्ठी शुरू होगी। मंगलवार तड़के करीब 4 बजकर 58 मिनट का नक्षत्र बदलाव भीतर की संवेदनशीलता बढ़ा सकता है। सड़क और कार्यस्थल पर ध्यान रखें। मंगलवार और बुधवार में धीमे चलना बेहतर होगा। देरी, छोटी निराशा या मतभेद हो सकता है। किसी उपकरण, वाहन या मशीन के साथ काम करते हैं तो सावधानी रखें। मंगलवार शाम करीब 5 बजकर 51 मिनट पर सप्तमी शुरू होगी। बुधवार सुबह करीब 6 बजकर 46 मिनट का नक्षत्र बदलाव मन को किसी बात पर अटकाए रख सकता है। जरूरत से ज्यादा बहस न करें। बुधवार शाम करीब 7 बजकर 20 मिनट पर अष्टमी शुरू होगी। रात में बड़े वित्तीय या भावनात्मक निर्णय रोकना अच्छा रहेगा। गुरुवार तड़के करीब 2 बजकर 30 मिनट पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में आपके नौवें भाव में आएगा। यहां से सप्ताह फिर खुलता है। पढ़ाई, विश्वास, बच्चों, मार्गदर्शन और भविष्य की सोच में सुधार होगा। गुरुवार सुबह करीब 9 बजकर 7 मिनट का नक्षत्र बदलाव मन को गहरी लेकिन सकारात्मक दिशा दे सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह काम आएगी। गुरुवार रात करीब 9 बजकर 19 मिनट पर नवमी शुरू होगी। शुक्रवार में कमाई या काम से जुड़ा अच्छा जवाब मिल सकता है। बच्चों की उपलब्धि भी घर का मूड अच्छा करेगी। शुक्रवार दोपहर करीब 11 बजकर 52 मिनट का नक्षत्र बदलाव भावनात्मक प्रतिक्रिया को बढ़ा सकता है। खुशी में भी योजना न भूलें। शुक्रवार रात करीब 11 बजकर 37 मिनट पर दशमी शुरू होगी। शनिवार दोपहर करीब 2 बजकर 49 मिनट पर चंद्रमा धनु राशि में आपके दसवें भाव में आएगा। इसके बाद करियर, नई परियोजना और जिम्मेदारी पर ध्यान जाएगा। सप्ताह का अंत व्यावहारिक उपलब्धि की दिशा में हो सकता है।

मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि के लिए 16 से 22 अगस्त का सप्ताह कैसा रहेगा? लव राशिफल रविवार और सोमवार के पहले हिस्से में रिश्ते केंद्र में रहेंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। कोई परिवार से जुड़ी व्यावहारिक मदद भी माहौल हल्का कर सकती है। अविवाहित लोगों को परिवार या भरोसेमंद संपर्क से किसी व्यक्ति का परिचय मिल सकता है। इसे तुरंत भविष्य की गारंटी न मानें। मिलने, बात करने और व्यवहार समझने का समय लें। पहले से प्रेम में हैं तो लंबी प्रतीक्षा के बाद मुलाकात या संवाद का मौका मिल सकता है। सोमवार शाम से बुधवार तक आठवें भाव का चंद्रमा भावनाओं को गहरा करेगा। थकान और काम का तनाव रिश्ते पर उतर सकता है। मंगलवार और बुधवार में बेवजह बहस से बचें। जीवनसाथी की बात का अर्थ बदलकर न सुनें। अगर मतभेद है तो एक मुद्दे पर रहें। पुराने दस मुद्दे साथ न लाएं। बुधवार में प्रेम कुछ दूर या निराशाजनक महसूस हो सकता है। उसी समय रिश्ते की पूरी दिशा तय न करें। गुरुवार से गर्माहट लौटेगी। नौवें भाव का चंद्रमा साथ विश्वास और भविष्य की बात करने में मदद करेगा। विवाह या प्रेम में एक दूसरे का दृष्टिकोण समझना आसान होगा। शुक्रवार में कोई संवेदनशील विषय बचा है तो उसे नजरअंदाज न करें, लेकिन सही समय चुनें। शनिवार में प्रेम फिर सहज रहेगा। साथ पूजा, परिवार के साथ समय या शांत शाम निकटता बढ़ाएगी। दोपहर के बाद करियर की जिम्मेदारी बढ़ सकती है, इसलिए समय का वादा उतना ही करें जितना निभा सकें। प्रेम इस सप्ताह धैर्य से सुरक्षित रहेगा।

करियर राशिफल रविवार और सोमवार के पहले हिस्से में साझेदारी वाले काम मजबूत हैं। कारोबार में नया सहयोग, ग्राहक या उपयोगी संपर्क सामने आ सकता है। कागजी या कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ने का मौका मिले तो दस्तावेज सही रखें। इसे अंतिम जीत न मानें। विद्यार्थी शुरुआत के अच्छे मूड में आलस न करें। रोज की पढ़ाई जरूरी है। सातवें भाव का चंद्रमा समूह में पढ़ाई या शिक्षक से बातचीत में मदद कर सकता है। मंगलवार और बुधवार काम में धीमापन ला सकते हैं। ऑफिस की देरी, यात्रा या छोटी खटपट ध्यान तोड़ेगी। मशीन, उपकरण या तकनीकी काम में जल्दी न करें। विद्यार्थी टाइम टेबल रखें। दो एकाग्र सत्र छह बिखरे घंटे से बेहतर होंगे। बुधवार में आत्मविश्वास कम हो तो पुराने नोट्स दोहराएं। नई चीजें एक साथ न शुरू करें। गुरुवार से नौवें भाव का चंद्रमा सफलता की दिशा खोलता है। विद्यार्थी ध्यान और विश्वास वापस पाएंगे। बच्चों की पढ़ाई भी संतोष दे सकती है। नौकरी में लंबित स्वीकृति या काम की गति बेहतर हो सकती है। शुक्रवार में आय या परिणाम उम्मीद से बेहतर लगे तो भी अगले कदम को जांचें। शनिवार दोपहर के बाद दसवें भाव का चंद्रमा करियर को तेज करेगा। कारोबार करने वाले पहले से तैयार नई परियोजना का व्यावहारिक पहला कदम उठा सकते हैं। नौकरी करने वाले अगले सप्ताह की प्राथमिकता तय करें। इस सप्ताह करियर में मौका है, लेकिन मध्य के धीमे दिनों में धैर्य जरूरी है।

धन राशिफल रविवार और सोमवार के शुरुआती हिस्से में संयुक्त पैसा, जीवनसाथी या परिवार की मदद से राहत मिल सकती है। कोई बकाया, सहायता या साझेदारी से जुड़ा विषय आगे बढ़ सकता है। पैसा आए तो पहले जरूरत देखें। सामाजिक दबाव में खर्च न करें। विद्यार्थियों या युवा लोगों को भी मिले संसाधन का सम्मान करना चाहिए। सोमवार शाम से बुधवार तक नई निवेश या बड़ी खरीद रोकना बेहतर होगा। आठवें भाव का चंद्रमा वित्तीय निर्णय में भावनात्मकता बढ़ा सकता है। कोई व्यक्ति जल्दी कराने की कोशिश करे तो समय मांगें। बुधवार में जोखिम थोड़ा आकर्षक लग सकता है, लेकिन सीमित और समझी हुई चाल ही ठीक है। संयुक्त पैसे की बात लिखकर रखें। किसका कितना योगदान है, यह साफ होना चाहिए। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार आर्थिक रूप से बेहतर हो सकते हैं। कमाई के कई छोटे रास्ते बन सकते हैं। कारोबार में लाभ की संभावना बढ़े, तो उसे गारंटी न मानें। पहले भुगतान प्राप्त होने दें। शुक्रवार शाम को अनावश्यक खर्च से बचें। शनिवार दोपहर के बाद करियर आधारित आय और परियोजना पर सोच मजबूत होगी। लाभ मिलने पर बचत करें। इस सप्ताह कमाना जितना महत्वपूर्ण है, कमाए हुए पैसे को संभालना भी उतना ही जरूरी है।

सेहत राशिफल रविवार से शरीर को सामान्य देखभाल चाहिए। साझेदारी और परिवार की व्यस्तता में अपनी नींद और भोजन न भूलें। सोमवार शाम के बाद तनाव बढ़ सकता है। आठवें भाव का चंद्रमा यात्रा और काम में अतिरिक्त सावधानी मांगता है। वाहन चलाते समय पूरा ध्यान रखें। उपकरण या गर्म सतह के साथ जल्दबाजी न करें। साधारण सुरक्षा नियम इस सप्ताह खास जरूरी हैं। मंगलवार और बुधवार में मूड थोड़ा नीचे जा सकता है। पैर में सामान्य खिंचाव या लंबे समय बैठने से असुविधा हो तो स्ट्रेचिंग करें। इसे गंभीर बीमारी का संकेत न मानें। आराम और बैठने की मुद्रा देखें। भावनात्मक तनाव शरीर में महसूस हो सकता है। बेवजह बहस से दूर रहना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। गुरुवार से स्वास्थ्य और मन दोनों में सुधार होगा। विश्वास, परिवार और काम की बेहतर खबर तनाव कम करेगी। शनिवार भी अच्छा रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद काम की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। बहुत देर तक लगातार काम न करें। रात को स्क्रीन बंद करने का समय तय करें। कोई परेशानी बार बार लौटे तो डॉक्टर की सलाह लें। इस सप्ताह शरीर को लय, सरल भोजन और शांत मन सबसे ज्यादा सूट करेगा।