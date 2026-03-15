मीन साप्ताहिक राशिफल : मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 15 से 21 मार्च तक का राशिफल
Meen Rashifal, Horoscope Future Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 15 से 21 मार्च 2026 तक का समय…
Pisces Weekly Horoscope , मीन साप्ताहिक राशिफल (15- 21 मार्च 2026): मीन राशि के लोगों के लिए यह हफ्ता थोड़ा शांत रहकर काम करने का हो सकता है। कई लोगों का मन इस समय भीड़ से दूर रहने का कर सकता है। कुछ लोग अपने काम या किसी क्रिएटिव चीज में मन लगाने की कोशिश कर सकते हैं। हफ्ते की शुरुआत सामान्य रह सकती है। रोज के काम चलते रहेंगे। बीच-बीच में मन में नए आइडिया भी आ सकते हैं। कुछ लोग लिखने, पढ़ने या म्यूजिक सुनने में समय दे सकते हैं। इस हफ्ते जल्दीबाजी करने से बचना बेहतर रहेगा। धीरे-धीरे काम करना ठीक रहेगा। अगर आप छोटे-छोटे काम पूरे करते रहेंगे तो हफ्ते के आखिर तक संतोष मिल सकता है।करीबी लोगों से बातचीत भी इस समय काम आ सकती है। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करके मन हल्का हो सकता है।
Pisces Weekly Love Horoscope, मीन लव राशिफल इस हफ्ते-
रिश्तों के मामले में यह हफ्ता सामान्य रह सकता है। पार्टनर के साथ शांत माहौल में बात करने का मौका मिल सकता है। कुछ लोग पार्टनर के साथ थोड़ा समय बिताने की कोशिश करेंगे। साथ में टहलना या घर पर बैठकर बात करना अच्छा लग सकता है। जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी नए व्यक्ति से जान-पहचान हो सकती है। हालांकि इस समय किसी रिश्ते को लेकर जल्दबाजी करने से बचना बेहतर रहेगा। छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखना रिश्तों के लिए अच्छा रहेगा।
Pisces Weekly Career Horoscope, मीन करियर राशिफल इस हफ्ते-
कामकाज के मामले में हफ्ता सामान्य रह सकता है। ऑफिस में रोज के काम चलते रहेंगे। कुछ लोगों के पास काम थोड़ा ज्यादा भी रह सकता है। कोशिश करें कि काम को एक-एक करके पूरा करें। जल्दबाजी में काम करने से गलती हो सकती है। अगर कोई नया आइडिया दिमाग में आता है तो उसे नोट करके रखें। सही समय पर वह काम आ सकता है। सहकर्मियों के साथ तालमेल रखना भी जरूरी रहेगा।
Pisces Weekly Money Horoscope, मीन आर्थिक राशिफल इस हफ्ते-
पैसों के मामले में स्थिति सामान्य रह सकती है। आय के साथ खर्च भी बना रह सकता है। इस समय खर्च करते समय थोड़ा ध्यान रखना बेहतर रहेगा। फालतू खरीदारी से बचना सही रहेगा। अगर आप बचत करने की सोच रहे हैं तो हर हफ्ते थोड़ा पैसा अलग रख सकते हैं। आगे चलकर यही पैसा काम आ सकता है।
Pisces Weekly Health Horoscope, मीन स्वास्थ्य राशिफल इस हफ्ते
सेहत के लिहाज से हफ्ता ठीक रह सकता है। हालांकि कुछ लोग थकान महसूस कर सकते हैं। रोज थोड़ा चलना या हल्की एक्सरसाइज करना फायदेमंद रहेगा। सुबह की वॉक भी अच्छा असर दे सकती है। खाने-पीने में संतुलन रखें। घर का सादा खाना लेना बेहतर रहेगा। अगर आप आराम और काम के बीच संतुलन रखते हैं तो हफ्ता आराम से निकल सकता है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट