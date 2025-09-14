Pisces Weekly Horoscope 14-20 September 2025 Meen Saptahik Rashifal मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि के लिए 14 से 20 सितंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि के लिए 14 से 20 सितंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

Pisces Weekly Horoscope 14-20 September 2025 Saptahik Meen Rashifal Predictions: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 14 Sep 2025 08:23 AM
Pisces Weekly Horoscope, मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि के लिए ये सप्ताह क्लैरिटी लेकर आ रहा है। आसान प्रोजेक्ट्स के लिए क्रिएटिव एनर्जी का उपयोग करें। दोस्तों या परिवार के साथ प्यार से बात करें। छोटे-छोटे बदलावों से धन को मैनेज करें। बड़े रिस्क लेने से बचें। आरामदायक नींद जरूरी है। सप्ताह मूड को अच्छा रखेगा।

मीन राशि के लिए 14 से 20 सितंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

मीन लव लाइफ: इस सप्ताह आपका देखभाल करने वाला स्वभाव निखर कर सामने आएगा। रिश्तों में रोमांस लाएगा। छोटी-छोटी ईमानदार भावनाओं को शेयर करें। धैर्य के साथ काम लें। इससे आपके साथी को सुरक्षित महसूस होगा। अगर आप सिंगल हैं, तो कोई क्रिएटिव शौक या बातचीत आपको किसी दयालु व्यक्ति से मिलवा सकती है। बहुत अधिक सोचने से बचें। किसी छोटे काम में मदद करने या साथ मिलकर कोई प्लान बनाने से एक दूसरे के करीब महसूस करेंगे।

करियर राशिफल: काम के मामले में क्रिएटिविटी दिखाएं। छोटे टास्क को मैनेज करने से पहले एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए समय निकालें। सहकर्मियों के साथ आइडिया शेयर करें और फीडबैक पाएं। अन्य लोग आपकी योजनाओं को शेप देने में मदद कर सकते हैं। एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां लेने से बचें। प्राथमिकताओं की जांच करने और अपने काम को मैनेज करने के लिए शांत समय का उपयोग करें।

फाइनेंशियल लाइफ: इस सप्ताह वित्तीय मामलों में छोटे-छोटे और सावधानीपूर्वक कदम उठाने की जरूरत है। रोजाना खर्चों पर नजर रखें। बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचें। अगर आप कोई छोटा निवेश या खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं, तो विकल्पों की तुलना करें। अपने भरोसेमंद दोस्तों से सलाह लें। अपनी कमाई का एक छोटा-सा हिस्सा बचत के लिए अलग रखें। बिल्स देखना और सब्सक्रिप्शन मैनेज करना जैसी छोटी-छोटी आदतें भी काम आती हैं। डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करें। ज्यादा रिस्क वाली योजनाओं से बचें। सही योजना आपकी सेविंग्स को सिक्योर करेंगी। आने वाले दिनों में पैसों की चिंता कम होगी।

सेहत राशिफल: इस सप्ताह आपकी सेहत आराम पर निर्भर करेगी। भरपूर नींद लेने का लक्ष्य रखें और स्ट्रेचिंग या छोटी सैर जैसी हल्की एक्टिविटी शामिल करें। फ्रेश फूड्स का सेवन करें। हाइड्रेटेड रहने के लिए पर्याप्त पानी पिएं। नसों को शांत करने और ध्यान केंद्रित करने के लिए छोटे-छोटे सांस लेने के व्यायाम करें। देर रात तक काम करने से बचें। अगर आपको लगातार बेचैनी महसूस हो रही है, तो किसी डॉक्टर या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

