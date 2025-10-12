Hindustan Hindi News
मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि के लिए 12 से 18 अक्टूबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

Pisces Weekly Horoscope 12-18 October 2025 Saptahik Meen Rashifal Predictions: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 12 Oct 2025 07:09 AM
मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि के लिए 12 से 18 अक्टूबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

Pisces Weekly Horoscope, मीन साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह शांत संकेतों और छोटी-छोटी प्रेरणाओं पर भरोसा करें। क्रिएटिव विचारों और ऑप्शन का सपोर्ट करने के लिए नॉर्मल रूटीन का उपयोग करें। उन दोस्तों से जुड़ें जो आपका उत्साह बढ़ाते हैं। नोट्स और आसान योजनाएं लिखकर ओवरथिंकिंग से बचें। देखभाल के छोटे-छोटे कदम इमोशनल संतुलन और क्लियर दिशा प्रदान करते हैं।

मीन राशि के लिए 12 से 18 अक्टूबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

मीन लव लाइफ: इस सप्ताह आपके रिश्तों में रोमांस का स्पर्श होगा। आप अधिक देखभाल महसूस कर सकते हैं और गहराई से सुनने के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो सिचूऐशन या शांत बातचीत एक ईमानदार कनेक्शन शुरू कर सकती है। कपल्स छोटी-छोटी रस्मों में आराम पाते हैं। सच बोलें और स्नेही हाव-भाव स्वीकार करें। जरूरत पड़ने पर सीमाओं को क्लियर रखें। छोटी-छोटी बातों पर प्यार से ध्यान देने से समय के साथ विश्वास गहरा होगा और भावनाएं मजबूत होंगी। हर छोटे पल का आनंद के साथ जश्न मनाएंगे।

करियर राशिफल: इस सप्ताह ऑफिस में क्रिएटिव आइडिया चमकेंगे। आसान प्रपोजल शेयर करें। दूसरे आपके दृष्टिकोण का स्वागत कर सकते हैं और सपोर्ट दे सकते हैं। कई छोटे-छोटे कामों के बजाय एक जरूरी काम पर ध्यान केंद्रित करें। काम को क्लियर भागों में बांटने के लिए योजना बनाएं। फीडबैक मांगें और मदद मिलने पर स्वीकार करें। अच्छे सुझावों का रिकॉर्ड रखें। आपका स्टेबल, विचारशील दृष्टिकोण बेहतर परिणाम और स्वीकृति की ओर ले जाएगा। आज छोटे-छोटे रिस्क उठाएं।

ये भी पढ़ें:शनि की चाल मचाएगी खूब धमाल, 27 नवंबर तक 3 राशियों को खूब होगा लाभ

फाइनेंशियल लाइफ: इस सप्ताह धन का प्रवाह धीमा लेकिन स्टेबल हो सकता है। जरूरी चीजों पर नजर रखें और जब तक आप क्लियर न हो जाएं, तब तक नई बड़ी खरीदारी से बचें। अगर आप आसान रिकॉर्ड रखते हैं तो छोटी-छोटी सेविंग्स जुड़ती हैं। कोई आइडिया आपको एक्स्ट्रा कमाई का अवसर दे सकता है। क्लियर फीडबैक के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ धन संबंधी योजनाएं शेयर करें। बचत के लिए एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें। संयम के साथ सावधानीपूर्वक चुनाव करने से तनाव कम होता है और रोज प्रगति का जश्न मनाने में मदद मिलती है।

सेहत राशिफल: इस सप्ताह देखभाल आपके स्वास्थ्य के लिए मददगार है। नियमित नींद लें और हर दिन छोटे-छोटे व्यायाम के ब्रेक शामिल करें। जब आप तनाव महसूस करें तो हल्की स्ट्रेचिंग या सांस लेने की कोशिश करें। पानी पिएं और नियमित रूप से सादा भोजन करें। अगर आप कम एनर्जी महसूस करते हैं, तो ज्यादा आराम करें और एक दिन के लिए भारी काम कम करें। सुधार पर ध्यान दें और खुद को खुशियों से पुरस्कृत करें। आसान आदतें आपके मूड को बेहतर बनाएंगी और आपके शरीर को स्टेबल रखेंगी और प्रकृति के पास समय बिताएं।

ये भी पढ़ें:आज का राशिफल: मेष राशि से लेकर मीन का 12 अक्टूबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें
ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1-9 मूलांक वालों का 12 अक्टूबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

