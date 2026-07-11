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मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि के लिए 12-18 जुलाई का सप्ताह कैसा रहेगा?

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Pisces Weekly Horoscope 12-18 July 2026 Saptahik Meen Rashifal Predictions: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। 

मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि के लिए 12-18 जुलाई का सप्ताह कैसा रहेगा?

Pisces Weekly Horoscope 12-18 July 2026 Meen Saptahik Rashifal, मीन साप्ताहिक राशिफल: सप्ताह घर की गर्माहट से शुरू होगा। तनाव कम होगा और परिवार के साथ मन हल्का लगेगा। माता या माता जैसी किसी महिला से सहयोग, सलाह या स्नेह मिल सकता है। घर में सुधार, वाहन, घरेलू सामान या सुविधा की चीजों पर विचार हो सकता है। परिचित माहौल आपको भावनात्मक ताकत देगा। मध्य सप्ताह में आराम से आगे बढ़कर काम और पढ़ाई पर ध्यान आएगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। सामाजिक कार्यक्रम, यात्रा या कारोबार से जुड़ी बात उपयोगी बन सकती है। विद्यार्थी, खिलाड़ी और नौकरीपेशा लोग अच्छा कर सकते हैं। सप्ताहांत के पास माहौल थोड़ा तेज होगा। स्वास्थ्य, छिपी प्रतिस्पर्धा और निजी योजना पर सावधानी रखें। शांत रहेंगे तो सप्ताह आपके पक्ष में रहेगा।

मीन राशि के लिए 12-18 जुलाई का सप्ताह कैसा रहेगा?

लव राशिफल

रिश्तों की शुरुआत कोमल रहेगी। परिवार के साथ निकटता बढ़ेगी और मां से भावनात्मक सहारा मिलेगा। विवाहित लोगों के लिए घर का माहौल अच्छा रहेगा। साथ भोजन, छोटी सैर, फिल्म या साधारण बातचीत बड़े वादों से ज्यादा असर करेगी। प्रेम संबंधों में मध्य सप्ताह अच्छा है। मन की बात सहज निकल सकती है और सामने वाला आपकी भावना समझेगा। झिझक कम होगी। सप्ताहांत में भरोसा और ताप दोनों संभालने होंगे। कोई बाहरी दखल, गॉसिप या छिपी ईर्ष्या शांति बिगाड़ सकती है। निजी बातों को हर किसी से साझा न करें। दुख हो तो सीधे अपने व्यक्ति से बात करें।

करियर राशिफल

विद्यार्थियों और कामकाजी लोगों के लिए सप्ताह अच्छा है, खासकर मध्य भाग से। बुधवार और शुक्रवार पढ़ाई, प्रदर्शन और आगे बढ़ने के लिए मजबूत रहेंगे। परीक्षा, असाइनमेंट, रूटीन सुधार या प्रतियोगी तैयारी में ध्यान बढ़ेगा। पढ़ाई में रुचि अपने आप बढ़े तो उसे तुरंत काम में लगाएं। नौकरी में आत्मविश्वास रहेगा। जिम्मेदारी निभाने की क्षमता बढ़ेगी और वरिष्ठ आप पर भरोसा कर सकते हैं। कारोबार में गुरुवार बड़ा निर्णय, विस्तार या लंबी यात्रा की चर्चा ला सकता है। खिलाड़ी और अभ्यास से जुड़े लोग भी सराहना पा सकते हैं। शनिवार को योजना सबके सामने न रखें। ऑफिस राजनीति या प्रतियोगिता में शांत रहें। काम बोलने दें।

धन राशिफल

धन की शुरुआत परिवार और घर से जुड़ी मदद से हो सकती है। माता पिता या घर के किसी सदस्य से सहयोग मिल सकता है। बचत की सोच अच्छी रहेगी, भले ही खर्च भी बढ़ रहे हों। घर की सुविधा, सजावट, उपकरण या वाहन की बात मन में आ सकती है। उपयोगी खर्च और उत्साह वाले खर्च में फर्क करें। मंगलवार बिल बढ़ा सकता है। घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक, मरम्मत या बाहर जाने पर पैसा लग सकता है। मध्य सप्ताह कमाई और फैसले की ऊर्जा बेहतर करेगा। कारोबार में साहसी कदम दिख सकता है, पर हिसाब साफ रखें। सप्ताहांत में कर्ज लेने से बचें। वित्तीय योजना निजी रखें। बचत पहले और उत्सव बाद में रखें।

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सेहत राशिफल

स्वास्थ्य शुरुआत में बेहतर रहेगा। परिवार का साथ मन को आराम देगा। अच्छा घर का भोजन, साफ कमरा और शांत आउटिंग मानसिक दबाव कम करेंगे। इस राहत को दिनचर्या सुधारने में लगाएं। सोना, खाना और शरीर चलाना फिर से नियमित करें। बुधवार से शुक्रवार ऊर्जा अच्छी रहेगी। व्यायाम, खेल, सुबह की सैर या योग जैसी आदतें शुरू करने के लिए समय ठीक है। स्क्रीन, पोश्चर और पानी का ध्यान रखें। शनिवार थोड़ा सावधान रहने का दिन है। ज्यादा काम, ज्यादा खाना या बहस शरीर को प्रभावित कर सकती है। सरल भोजन, आराम और शांति आपको जल्दी संतुलित करेंगे।

सप्ताह की सलाह

घर से मिली ताकत को काम में लगाएं। निजी बातें सुरक्षित रखें और सप्ताहांत में शरीर व मन दोनों को आराम दें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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