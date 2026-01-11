Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Pisces Weekly Horoscope 11-17 January 2026: Meen Saptahik Rashifal and Future Predictions
मीन साप्ताहिक राशिफल : मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 11 से 17 जनवरी तक का राशिफल

संक्षेप:

Meen Rashifal, Horoscope Future Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 11 से 17 जनवरी तक का समय…

Jan 11, 2026 06:22 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Pisces Weekly Horoscope Today, मीन साप्ताहिक राशिफल (11- 17 जनवरी 2026): इस हफ्ते आपकी भावनाएं आपको सही और मददगार फैसले लेने की दिशा दिखाएंगी। थोड़ी क्रिएटिविटी अपनाएं, मीठे शब्द बोलें और शांत दिनचर्या को सहारा बनाएं। दोस्ती और रोजमर्रा के कामों में धीरे-धीरे अच्छी बढ़त होगी। छोटी कला, लिखना या कोई शौक मन को सुकून देगा। इस हफ्ते क्रिएटिव सोच और कोमल देखभाल फायदेमंद रहेगी। छोटी बातों पर ध्यान दें, शांत रूटीन रखें और किसी ऐसे इंसान से अच्छे शब्द कहें जिसे अपनापन चाहिए। कामों की लिस्ट बनाएं और हर शाम थोड़ी देर अपने शौक के लिए समय निकालें। सुबह विचार लिखना भी मदद करेगा।

मीन लव राशिफल: इस हफ्ते बड़े प्लान से ज्यादा छोटे, प्यारे पल अहम रहेंगे। किसी अपने को स्नेह भरा मैसेज या नोट भेजें। ध्यान से सुनें और धैर्य के साथ साथ दें। अगर उलझन हो तो नरमी से सवाल पूछें, जल्दबाजी में फैसला न लें। छोटी-छोटी दयालु बातें रिश्तों को मजबूत करेंगी। साथ में कोई शांत सा काम करें- जैसे ड्रॉइंग, म्यूजिक सुनना या हल्की सैर। अपनी जरूरतें सरल शब्दों में रखें और छोटे पलों को सेलिब्रेट करें।

मीन करियर राशिफल: शांत फोकस से काम में अच्छे नतीजे मिलेंगे। एक छोटा काम पूरा करके ही दूसरा शुरू करें और वर्कस्पेस साफ रखें। जरूरतमंद सहयोगियों की मदद करें और सलाह को धन्यवाद के साथ स्वीकारें। डेडलाइन के लिए हल्के रिमाइंडर रखें और हर काम में संवेदनशीलता दिखाएं। रोज एक साफ लक्ष्य तय करें और उसे छोटे-छोटे स्टेप्स में बांटें। टीम को अपडेट देते रहें- विश्वास और गति दोनों बढ़ेंगे।

मीन आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में नरमी और समझदारी रखें। छोटे खर्च लिखते रहें और अचानक खरीदारी से बचें। छोटी-सी सेविंग का लक्ष्य बनाएं और हर हफ्ते थोड़ा अलग रखें। अगर कोई उधार मांगे तो सोच-समझकर फैसला लें- पहले जरूरी खर्च देखें। बड़े फैसलों से पहले सलाह लें। मासिक बिल्स जांचें, बेकार सब्सक्रिप्शन बंद करें और खरीद से पहले कीमतों की तुलना करें। हर रसीद संभालकर रखें।

मीन स्वास्थ्य राशिफल: आराम और हल्की गतिविधि से मूड और फोकस बेहतर रहेगा। हल्की स्ट्रेचिंग, शांत सांसें और छोटी वॉक करें। रात में स्क्रीन टाइम कम करें और घर का सादा, सब्जी वाला खाना लें। गुनगुना पानी पिएं और ऐसा शौक अपनाएं जो मन को शांत करे। शाम की नरम रूटीन- जैसे हल्का पढ़ना, गर्म स्नान और धीमी सांसें- नींद में मदद करेंगी। थकान हो तो थोड़ा आराम लें और मुस्कुराते रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
