मीन राशिफल 14 नवंबर: पैसों के मामले में आज ना करें जल्दबाजी, केतु का दिखेगा असर
Pisces Daily Horoscope 14 November 2026 Meen Rashifal: मीन राशि वालों को आज के दिन पैसों के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी है। जानें आज केतु का असर सबसे ज्यादा कब दिखेगा?
Pisces Daily Horoscope Meen Rashifal, मीन आज का राशिफल: काम के लिहाज से आज सप्ताह का सबसे अनुकूल दिन रहेगा। समाज में मान और सम्मान मिलेगा। व्यापार में कई स्रोतों से आसानी से ऑर्डर मिलने की संभावना है। अच्छी स्थितियों के बीच अपने दम पर फैसला करने का भरोसा कुछ कम रहेगा। खुशी होगी, साथ में उलझन भी चलेगी। सिंह राशि के छठे भाव में केतु काम की प्रतिस्पर्धा और रोज की खींचतान से पीछे हटने का भाव देगा। इससे अवसर सामने होने पर भी हर दौड़ में उतरने की इच्छा समान नहीं रहेगी। यही आज का मिला-जुला अनुभव होगा। बाहर आपके काम की अहमियत दिखेगी, भीतर अपने निर्णय को लेकर सवाल उठेंगे। किसी महत्वपूर्ण कदम का विचार आएगा तो मन उसे दोबारा परखेगा। काम का अच्छा पक्ष मजबूत रहेगा और अपनी भूमिका सामने रखने का अवसर मिलेगा।
मीन करियर राशिफल
जो काम दूसरों के सामने आएगा, उसके अच्छे ढंग से आगे बढ़ने के योग हैं। दफ्तर में अपनी जिम्मेदारी पेश करने के लिए दिन अनुकूल रहेगा। लोग आपके काम पर ध्यान देंगे और उसे लेकर चर्चा होगी। व्यापारियों के लिए अलग-अलग स्रोतों से काम आने की संभावना है। अवसर की संख्या बढ़ने पर प्राथमिकता तय करने में उलझन महसूस होगी। पढ़ाई करने वाले लोगों के सामने भी अपने प्रयास को व्यवस्थित रखने का विषय रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा धनु राशि के दसवें भाव में रहेगा, जिससे करियर और सामने रखा काम प्रमुख होगा। अपनी प्रगति के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। आज का मुख्य काम पहले स्पष्ट कर लें। अनुकूल दिन में भी अपना भरोसा जुटाने की जरूरत महसूस होगी।
मीन आर्थिक राशिफल
कारोबार के नए काम से आमदनी के अवसर बनने के योग हैं। एक से अधिक स्रोतों से ऑर्डर की संभावना आर्थिक उम्मीद को बल देगी। आज काम में सोच-समझकर सीमित जोखिम लेने पर विचार करने के लिए दिन अनुकूल है। फिर भी किसी तय लाभ को पहले से मान लेना उचित आधार नहीं होगा। साफ चेतावनी है, खुशी और उलझन के मिले-जुले मन में बड़ा आर्थिक कदम जल्दबाजी से न उठाएं। अपनी उपलब्ध क्षमता के भीतर फैसले को रखिए। पैसे की बात करते हुए अवसर अच्छा लगेगा, मगर भीतर कुछ सवाल बने रहेंगे। सोच स्पष्ट होने पर ही अगला कदम स्वाभाविक लगेगा। आज आर्थिक संभावना का मुख्य सहारा कामकाज रहेगा।
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मीन लव राशिफल
सामाजिक दायरे में सम्मान मिलने से मन प्रसन्न होगा। लोगों के बीच अपने लिए आदर महसूस करेंगे और बातचीत में इसकी झलक रहेगी। घर में भी दिनभर के काम और मिले सम्मान की चर्चा होगी। फिर भी निजी तौर पर अपने फैसले को लेकर पूरी दृढ़ता महसूस नहीं होगी। किसी अपने से बात करते हुए खुशी के साथ उलझन भी साझा होगी। सामने अच्छा अवसर होने पर भी मन में उठ रहे सवाल बातचीत का हिस्सा बनेंगे। रिश्तों में अपनी स्थिति साफ कहने से आपकी चुप्पी का अर्थ समझ आएगा। आज हर बात पर तुरंत निष्कर्ष तक पहुंचने की इच्छा कम रहेगी। सामाजिक खुशी और निजी संकोच का अंतर अपने लोगों के साथ ज्यादा स्पष्ट महसूस होगा।
मीन हेल्थ राशिफल
काम में जोश रहेगा, साथ ही छोटी चिड़चिड़ाहट भी महसूस होगी। सिंह राशि के छठे भाव में मंगल रोज की जिम्मेदारियों और सेहत की उलझनों के बीच यही तेजी देगा। किसी धीमी प्रक्रिया पर मन जल्दी उखड़ेगा। दिन अच्छा होने पर भी काम की गति के साथ अपनी ऊर्जा का तालमेल बैठाना पड़ेगा। किसी खास बीमारी का दावा करने का आधार नहीं है। खुशी और भ्रम का मिला-जुला भाव मानसिक व्यस्तता बनाए रखेगा। थोड़े विराम के साथ काम करना उपयोगी रहेगा। अपनी क्षमता को लेकर संदेह होने पर सामान्य काम भी ज्यादा सोच मांगेंगे। दिन का अनुकूल माहौल बना रहेगा, लेकिन मन को स्पष्ट होने के लिए समय चाहिए होगा।
शुभ अंक
9
शुभ रंग
लाल
क्या करें
आज अपना प्रमुख काम संबंधित लोगों के सामने स्पष्ट रूप से रखें।
क्या न करें
अपनी क्षमता से ज्यादा ऑर्डर संभालने का वादा न करें।
मीन कल का राशिफल
कल आर्थिक सफलता और मनचाही इच्छा पूरी होने के योग हैं। जीवनसाथी से प्रेम बढ़ेगा। बड़े भाई बहन मार्गदर्शन देंगे। म्यूचुअल फंड या सावधि जमा में निवेश संभव है, सामाजिक सम्मान मिलेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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