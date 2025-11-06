Hindustan Hindi News
मीन राशिफल 6 नवंबर: आज अपनी लाइफस्टाइल पर रखें नजर, ऑफिस में मिलेंगे आगे बढ़ने के मौके

संक्षेप: Aaj ka meen Rashifal, Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। पढ़ें आज का मीन राशि का राशिफल-

Thu, 6 Nov 2025 06:15 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडे
Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 6 नवंबर 2025: आज मीन राशि वालों आपका लव अफेय पॉजिटिव रहने वाला है। प्रोफेशनल तौर पर आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। धन का आगमन होगा। आज आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।

मीन लव राशिफल- प्यार को ज्यादा समय दें और आप अपने लवर के साथ बैठकर अपनी फीलिंग्स को शेयर करना सुनिश्चित करें। कुछ लव रिलेशनशिप में ईगो के कारण कड़वाहट देखने को मिलेगी और दिन खत्म होने से पहले मामले को सुलझा लेना ही बुद्धिमानी है। आज लवर की फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाएं। आपको लवर की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए भी तैयार रहना होगा, जिससे रिलेशनशिप मजबूत होंगे। आपको अपने माता-पिता के साथ लव रिलेशनशिप पर बातचीत करने या अपने लवर के माता-पिता से मिलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

मीन करियर राशिफल- आपको टीम मीटिंग में नए आइडिया के साथ आना चाहिए और नेगोशिएशन टेबल पर कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करना चाहिए। आईटी, हेल्थ केयर, फाइनेंस और मार्केटिंग फील्ड से जुड़े लोगों को अपनी योग्यता साबित करने के मौके मिलेंगे। आज आप अपनी टीम के मुख्य खिलाड़ी होंगे और किसी प्रोजेक्ट के भविष्य के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। कुछ जिम्मेदारियों के लिए आपको अपने टेक्निकल स्किल को निखारने की जरूरत होगी। बिजनेसमैन बिना सोच-विचार किए नए आइडिया लॉन्च कर सकते हैं जो ज्यादा प्रैक्टिकल हों। स्टूडेंट्स को एग्जाम को पास करने के लिए शिक्षाविदों पर भी ज्यादा फोकस करना चाहिए।

मीन आर्थिक राशिफल- आज आर्थिक सफलता आपको अपनी पर्सनल इच्छाओं को पूरा करने में मदद करेगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने पर विचार करें। आप नई संपत्ति खरीदने के लिए अच्छे रहने वाले हैं। आज शेयर मार्केट में निवेश के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। आप दिन खत्म होने से पहले किसी आर्थिक विवाद को हल करने पर भी विचार कर सकते हैं। बड़े-बुजुर्ग संपत्ति को बच्चों में बांटने पर विचार कर सकते हैं। दिन का पहला भाग घर के रेनोवेशन या टूव्हीलर वाहन खरीदने के लिए अच्छा है।

मीन सेहत राशिफल- लाइफस्टाइल पर नजर रखें। आज आपको सेहत से जुड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। जिन लोगों को किडनी की बीमारी है उन्हें मेडिकल केयर की जरूरत हो सकती है। कुछ लोगों को आज दिल से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं और आपको सतर्क रहने की जरूरत है। बच्चों को दिन के पहले भाग में ओरल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। शाम के समय कार चलाते समय सीट बेल्ट जरूर पहनें।

मीन राशि के लक्षण-

ताकत: जागरूक, सौंदर्यपूर्ण, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का अंग: रक्त संचार

साइन शासक: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरूवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पीला नीलम

मीन राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
