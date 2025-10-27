मीन राशिफल 27 अक्टूबर: आज बड़ी रकम दोस्त को नहीं दें उधार, ईगो से जुड़ी हो सकती हैं परेशानी

संक्षेप: Aaj ka meen Rashifal, Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। पढ़ें आज का मीन राशि का राशिफल-

Mon, 27 Oct 2025 06:30 AM

Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 27 अक्टूबर 2025: आज मीन राशि वालों को रिलेशनशिप में निष्पक्ष रहना चाहिए और वर्कप्लेस पर प्रोफेशनल नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य और धन दोनों ही आपको अच्छा समय देंगे।

मीन लव राशिफल- आज आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर सतर्क रहना चाहिए। आपको थोड़ी-बहुत उथल-पुथल का सामना करना पड़ सकता है। ईगो से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, जबकि महिलाओं को अपने लवर का एटीट्यूड खटक सकता है। इससे आने वाले दिनों में और भी स्ट्रेस हो सकता है। आपको अधिकार जताने से बचना चाहिए और अपने पार्टनर को ज्यादा पर्सनल स्पेस देना चाहिए। कुछ लव अफेयर में खुलकर बातचीत की जरूरत हो सकती है। जो लोग अपने एक्स लवर के संपर्क में हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे उनके मौजूदा लव अफेयर पर कोई असर नहीं पड़े।

मीन करियर राशिफल- मुश्किल डेडलाइन होने पर भी शांत रहें और अपना ध्यान नहीं भटकने दें। कुछ टास्क मुश्किल होने के बाद भी आप उन्हें पूरा करके टीम मेंबर्स और सीनियर्स से तारीफ पाएंगे। आपका मुख्य ध्यान काम पर होना चाहिए और ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। कुछ टेक्निकल फील्ड में नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत होगी। बैंकिंग और अकाउंटेंट को काउंटिंग में सावधानी बरतने की जरूरत है। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन से जुड़े बिजनेसमैन को अच्छा लाभ मिलेगा। स्टूडेंट भी आज हायर एजुकेशन के लिए एग्जाम पास करेंगे।

मीन आर्थिक राशिफल- धन की स्थिति नॉर्मल रहेगी। कुछ महिलाएं फ्रेंड्स या भाई-बहनों के साथ आर्थिक मसले सुलझाने में सफल होंगी। आपको विदेशी क्लाइंट्स से भी कुछ धन प्राप्त हो सकता है, जिससे बिजनेस में आर्थिक संकट कम होगा। आप घरेलू सामान या इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद सकते हैं, लेकिन संपत्ति या वाहन नहीं। किसी दोस्त को बड़ी रकम उधार नहीं दें, क्योंकि इससे बाद में विवाद हो सकता है।

मीन सेहत राशिफल- आज आपकी सेहत कुछ खराब हो सकती है। खान-पान का ध्यान रखें और शराब व तंबाकू दोनों से परहेज करें। आपको जोड़ों में दर्द भी हो सकता है और बुजुर्गों को हड्डियों से जुड़ी परेशानियों के लिए मेडिकल केयर की जरूरत पड़ सकती है। बच्चों को खेलते समय सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें हल्की-फुल्की चोट लग सकती है। प्रेग्नेंट लेडीज को एडवेंचर्स स्पोर्ट्स से बचना चाहिए, और बच्चों को खेलते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उन्हें हल्की-फुल्की चोट लग सकती है।

मीन राशि के लक्षण- ताकत: जागरूक, सौंदर्यपूर्ण, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का अंग: रक्त संचार

साइन शासक: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरूवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पीला नीलम

मीन राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com