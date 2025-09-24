Pisces Today Horoscope 24 September 2025 aaj ka meen rashifal daily future predictions मीन राशिफल 24 सितंबर: आज आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे, प्राथमिकताओं पर रखें फोकस, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मीन राशिफल 24 सितंबर: आज आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे, प्राथमिकताओं पर रखें फोकस

Aaj ka meen Rashifal, Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। पढ़ें आज का मीन राशि का राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेWed, 24 Sep 2025 06:15 AM
Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 24 सितंबर 2025: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन शांति और स्पष्टता लेकर आया है। आप प्रिय लोगों का सपोर्ट और अपने फैसलों में निश्चिंत महसूस करेंगे। करियर के मामले लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जबकि आर्थिक पहलू सुरक्षित बने हुए हैं। जब आप बैलेंस और खुद की केयर पर फोकस करते हैं तो सेहत में सुधार होता है।

मीन लव राशिफल- आज प्यार जेंटल और हीलिंग वाला महसूस हो सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो तालमेल आसानी से बनेगा और आपका पार्टनर एक्स्ट्रा केयर दिखा सकता है। सिंगल जातकों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ इमोशनल रिश्ता मजबूत हो सकता है जो आपकी सेंसटिविटी को समझता है। धैर्य के साथ सुनने और दयालुता के साथ जवाब देने से आपका रिश्ता मजबूत होगा। पारिवारिक पल आपके दिल को पॉजिटिविटी से भरते हुए खुशी और आश्वासन भी लाएंगे।

मीन करियर राशिफल- ऑफिस में आपका शांत और विचारशील नजरिया आपको कार्यों को आसानी से हल करने में मदद करेगा। आपको अपने हेल्प करने वाले व्यवहार और परेशानी सुलझाने के रवैये के लिए पहचान मिल सकती है। बेकार के तनाव से बचें और अपना ध्यान प्राथमिकताओं पर रखें। टीमवर्क आज बेहतर रिजल्ट लाएगा, इसलिए सहयोगी और खुले रहें। अगर आप किसी प्रोजेक्ट से जुड़ी न्यूज का इंतजार कर रहे हैं, तो तरक्की स्लो लेकिन स्थिर हो सकती है। विश्वास रखें कि आपके प्रयासों का जल्द ही फल मिलेगा।

मीन आर्थिक राशिफल- आर्थिक रूप से आज आप सुरक्षित महसूस करेंगे। बचत की योजना बनाने या छोटे अटके हुए मामलों को निपटाने का यह अच्छा समय है। उन चीजों पर पैसा खर्च करने से बचें जिनकी आपको वास्तव में जरूरत नहीं है। परिवार का कोई सदस्य पैसे को समझदारी से संभालने के बारे में अच्छी सलाह दे सकता है। अगर आप धैर्य रखेंगे तो लॉन्गटर्म प्लानिंग से फायदा होगा।

मीन सेहत राशिफल- जब तक आप ज्यादा मेहनत से बचते हैं, तब तक आपका सेहत संतुलित रहता है। हल्की एक्सरसाइज, योग या पैदल चलना आपकी एनर्जी को स्थिर रखेगा। आराम पर ध्यान दें और गहरी नींद के लिए समय निकालें। शांत मन आपकी शारीरिक शक्ति में भी सुधार करेगा। फ्रेश फूट्स, सब्जियां और लाइट वेजिटेरियन खाना आपको पूरे दिन एक्टिव रखेगा।

मीन राशि के लक्षण-

ताकत: जागरूक, सौंदर्यपूर्ण, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का अंग: रक्त संचार

साइन शासक: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरूवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पीला नीलम

मीन राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

