आज का मीन राशिफल (21 अक्टूबर): खर्च और थकान की जरूरत ज्यादा जरूरी, योजना हल्की और स्पष्ट रखें
मीन राशिफल टुडे 21 अक्टूबर 2026: आज मीन राशि वालों को आर्थिक स्थिति में अच्छे परिणाम मिलेंगे या सावधान रहना होगा। जानें आज मीन राशि का कैसा रहेगा करियर, वित्त, लव और सेहत राशिफल।
Aaj ka meen rashifal: आज 21 अक्टूबर को संपर्क और आराम, दोनों के लिए जगह बनाना उपयोगी होगा। जन्म चंद्र राशि के अनुसार दिन की शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। किसी परिचित से बात, साझा लक्ष्य या लंबित प्रयास पर जानकारी मिल सकती है, हालांकि लाभ निश्चित नहीं है। सुबह के शुरुआती हिस्से में चंद्रमा कुंभ राशि के बारहवें भाव में आ जाएगा। इसके बाद खर्च, थकान और निजी समय की जरूरत अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। मन का उत्साह कम लगे तो उसे अपनी योग्यता का निर्णय न बनाएं। दिन की योजना हल्की और स्पष्ट रखें। जरूरी सहयोग मांगें, लेकिन हर व्यक्ति से अपनी स्थिति समझ लेने की अपेक्षा न करें।
आज का मीन करियर राशिफल
गुरु कर्क राशि के पांचवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। सीखने, रचनात्मक काम और समझदारी से मिले मार्गदर्शन के लिए उपयोगी संभावना है, पर परिणाम अभ्यास और परिस्थिति पर निर्भर रहेगा। इसी राशि के पांचवें भाव में नीच स्थिति वाले मंगल हैं, इसलिए जल्द उत्तर देने या अपना विचार साबित करने की हड़बड़ी से बचें। विद्यार्थी पढ़ाई को पूरी तरह निष्फल मानने के बजाय छोटा और मापने योग्य लक्ष्य चुनें। एक अध्याय पढ़कर सवाल हल करना कई अधूरे विषय खोलने से बेहतर होगा। नौकरी में शांत वातावरण चाहिए तो संभव हो तो कुछ काम अलग से पूरा करें। व्यवसाय में यात्रा का प्रस्ताव हो तो उद्देश्य, मिलने वाले व्यक्ति की उपलब्धता और आवश्यक खर्च पहले स्पष्ट करें। केवल व्यस्त दिखने के लिए बाहर जाना या अतिरिक्त बैठक जोड़ना जरूरी नहीं है।
आज का मीन आर्थिक राशिफल
राहु कुंभ राशि के बारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के छठे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी अनदेखे खर्च और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से दूरी बनाने की प्रवृत्ति के बीच सावधानी मांगती है। इसका अर्थ निश्चित हानि नहीं है। भुगतान से पहले रकम, प्राप्तकर्ता और सेवा की शर्त जांचें। यदि किसी यात्रा, उपचार या परिवार की जरूरत के लिए खर्च करना हो तो पहले अनुमान लिखें और अनिवार्य हिस्सा अलग रखें। दूसरों की सुविधा के लिए अपनी भुगतान क्षमता से अधिक योगदान देना जरूरी नहीं। तुला राशि के आठवें भाव में स्वराशि के वक्री शुक्र साझा सुविधा या पुराने आर्थिक समझौते की समीक्षा का संदर्भ देते हैं। अस्पष्ट शर्त हो तो स्पष्टीकरण मांगें।
आज का मीन लव राशिफल
शनि मीन राशि के पहले भाव में वक्री हैं। यह साढ़ेसाती का मध्य चरण है, जिसमें निजी जिम्मेदारियों और सहनशक्ति की यथार्थ सीमा पहचानना जरूरी है। इसे बीमारी या असफलता की भविष्यवाणी न समझें। थके होने पर आपकी चुप्पी दूसरे व्यक्ति को दूरी लग सकती है। यदि ऐसा हो तो संक्षेप में बताएं कि आपको आराम चाहिए, संबंध से पीछे हटना नहीं। साथी नाराज दिखे तो कारण पूछें, अनुमान से सफाई न दें। संतान हो तो उसके लिए उपलब्ध रहने का अर्थ लगातार निगरानी करना नहीं है। किसी मित्र का भावनात्मक सहयोग अच्छा लग सकता है, लेकिन बातचीत के बाद अपने छोटे व्यावहारिक कदम भी तय करें। आपकी जरूरत और दूसरे की सीमा, दोनों महत्वपूर्ण हैं
आज का मीन सेहत राशिफल
आज भोजन की नियमितता और पर्याप्त आराम पर ध्यान दें। बाहर खाना हो तो स्वच्छता और अपने अनुकूल विकल्प को प्राथमिकता दें, डर के कारण भोजन छोड़ना समाधान नहीं है। काम के बीच सहज विराम रखें और बहुत थकान में गैरजरूरी जिम्मेदारी कम करें। मन में कई चिंताएं हों तो उन्हें लिखकर जरूरी और बाद में देखी जा सकने वाली बातों में बांटें। अपनी स्थिति की तुलना किसी अधिक सक्रिय व्यक्ति से न करें। चिकित्सकीय सलाह पहले से मिली है तो उसका पालन रखें। नई या लगातार बनी तकलीफ के लिए योग्य चिकित्सक से संपर्क करें, केवल ज्योतिषीय संकेत के आधार पर कोई निष्कर्ष न निकालें।
शुभ अंक
३
शुभ रंग
पीला
शुभ मुहूर्त
आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।
क्या करें
जरूरी काम और आराम का स्पष्ट क्रम बनाएं। किसी भरोसेमंद व्यक्ति को अपनी वास्तविक जरूरत बताएं। पढ़ाई या रचनात्मक काम में छोटा पूरा परिणाम चुनें, ताकि दिन के अंत में प्रयास की दिशा साफ दिखे।
क्या न करें
थकान या उदासी में अपने बारे में स्थायी नकारात्मक निष्कर्ष न निकालें। बिना उद्देश्य यात्रा तय न करें, अस्पष्ट भुगतान स्वीकार न करें और रिश्ते में जरूरी बातचीत को केवल अनुमान के भरोसे न छोड़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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