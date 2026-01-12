Hindustan Hindi News
मीन राशिफल 12 जनवरी 2025: मीन वालों को आज लवलाइफ में ड्रामेटिक रिएक्शन से बचें,जानें कैसा रहेगा मीन वालों को दिन

संक्षेप:

Aaj ka meen Rashifal Horoscope Future, Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Jan 12, 2026 05:51 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Pisces Horoscope for Today 12 January 2026 : जेंटल इंटीयूशन से आप सिंपल चॉइस बनाएंगे। आपके इमोशंस इस समय शांत हैं और आप इस समय हेल्पफुल हैं। आपको छोटे-छोटे सिग्नल्स पर विश्वास करना है। इस समय क्रिएटिव, आध्यात्म के जरिए आपको शांति मिलेगी। आज आपको प्रैक्टिकल और धैर्य रखना है। इस समय परिवार से जुड़े फैसले सोच समझकर लें? अपना रुटीन सिंपल रखें। आपको छोटे-छोटे दूसरों के मदद के काम करने हैं। आपको एक के बाद एक फैसला नहीं लेना है। इसके अलावा प्रैक्टिकल प्लान बनाने हैं। थोड़ा पैसा बचाएं और किसी दोस्त से सलाह लें।

मीन लव राशिफल

आज आप रिलेशनशिप में जेंटल और ओपन फील करेंगे। आपको सिंपल तरीके से अपनी फीलिंग शेयर करनी है और इमानदारी से पार्टनर की बातों को सुनना है। सिंगल्स को सांस्कृतिक या आध्यात्मिक एक्टिविटी के दौरान अपना लाइफ पार्टनर मिल सकता है—आप उससे रेस्पेक्ट से बात करें और इस तरह बातचीत शुरू करें। पार्टनर के साथ में शांत समय बिताकर और सोच-समझकर किए गए वादों से अपने रिलेशनशिप को मजबूत करते हैं। जब भी जरूरत लगे तो परिवार के बड़ों से आशीर्वाद लें और अपने परिवार की परंपराओं का सम्मान करें। इस समय ड्रामेटिक रिएक्शन से आपको बचना है। धैर्य रखें और इमानदार कम्युनिकेशन के जरिए रिश्ते में गरमाहट और आपसी समझ बनेगी।

मीन करियर राशिफल

ऑफिस में आपकी क्रिएटिविटी और अंतर्ज्ञान आपको सोच-समझकर किसी चीज का सोल्यूशन देखने में मदद करेंगे। एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें, और साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको अपनी बातों को अच्छे से समझाएं। इस समय अगर टीम के साथ सपोर्ट और पूरे सम्मान से बात करेंगे, तो टीम के साथ रिलेशनशिप मजबूत होंगे और आपको विनम्रतापूर्वक तारीफ भी मिलेगी। अपनी क्षमता से अधिक काम में कमिटमेंट या वादे करने से बचें। अगर आप बहुत बिजी हैं, तो स्ट्रेस कम करने के लिए कोई कूल टेक्निक सीखने पर विचार करें। विनम्र, आर्गनाइज और धैर्य रखें। बड़ों के बताए रास्ते पर चलेंगे, तो आपको मनचाहे परिणाम मिलेंगे।

मीन धन राशिफल

अगर आप सावधानीपूर्वक अपने फाइनेंस कीप्लानिंग बनाते हैं, तो पैसों से जुड़े मामले आपके स्थिर रहेंगे, कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा। आपको इस समय खासतौर पर अपने बजट को रिव्यू करन है। कोशिश करें कि छोटी सेविंग्स पर ध्यान दें और अचानक किसी भी खरीदारी से बचें। अगर इमरजेंसी की स्थिति आती है, तो आपको एक निश्चित रकम अलग रखनी चाहिए, जो उस समय काम आएगी। रोजाना अपने बिल को चेक करें। परिवार के साथ प्यार से रहें और शेयरिंग जिम्मेदारी बनाए रखने के लिए मनी मैनेजमेंट पर जरूर डिस्कस करें। स्पष्ट जानकारी मिलने तक बड़े निवेशों को ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। रसीदें और रिकॉर्ड आर्गनाइज्ड रखें और अपने फाइनेंस भविष्य की रक्षा और समृद्धि के लिए बड़े फैसले लेने से पहले विश्वसनीय बड़ों की सलाह लें।

मीन हेल्थ राशिफल

आज आपकी हेल्थ को सौम्य रुटीन और सेल्फ केयर से लाभ होगा। आपको रोजाना अच्छे से नींद, हल्की एक्सरसाइज करनी है। रोज अच्छे से पानी पीने से शुरुआत करें। एनर्जी के लिए पौष्टिक वेज खाना खाएं।मौसमी फल चुनें। काम के दौरान अपनी आंखों को आराम देने और ब्रीदिंग एक्सरसाइज लेने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें। सिंपल आइडियाज की प्रैक्टिस करें और अधिक सोचने से बचें। अगर आपको हेल्थ से संबंधी कोई चिंता है, तो डॉक्टर से सालह लें। संयमित, स्थिर आदतें और परिवार के सपोर्ट से आपके शरीर और मन को बैलेंस और मजबूत रखेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय,वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञई-मेल:djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

