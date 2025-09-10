Pisces Today Horoscope 10 September 2025 Aaj ka Meen rashifal daily future prediction मीन राशिफल 10 सितंबर: आज बड़ी रकम उधार देते समय रहें सतर्क, टैलेंट दिखाने के मिलेंगे मौके, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मीन राशिफल 10 सितंबर: आज बड़ी रकम उधार देते समय रहें सतर्क, टैलेंट दिखाने के मिलेंगे मौके

Aaj ka meen Rashifal, Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। पढ़ें आज का मीन राशि का राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेWed, 10 Sep 2025 06:02 AM
Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 10 सितंबर 2025: मीन राशि वालों आज आपकी रोमांटिक जीवन मौज-मस्ती और उत्साह से भरपूर हो सकती है। सुनिश्चित करें कि आप प्रोफेशनल लक्ष्यों पर खरे उतरें। छोटी-मोटी आर्थिक दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है।

मीन लव राशिफल- लव अफेयर आज फलदायक रहेंगे और आप दोनों साथ में ज्यादा समय बिताएंगे। वाद-विवाद में नहीं पड़ें और यह सुनिश्चित करें कि आप लव अफेयर को अगले लेवल पर ले जाने पर भी विचार करें। आज पुराने मामले सुलझाने का समय नहीं है। ऐसी घटनाएं होंगी जहां आपका पार्टनर सपोर्टिव होगा और दिन का दूसरा भाग अपने लवर को गिफ्ट देकर सरप्राइज करने के लिए भी अच्छा है। किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से बचना चाहिए।

मीन करियर राशिफल- नई जिम्मेदारियां संभालते समय निश्चिंत रहें। क्लाइंट के साथ बातचीत करते समय अपने कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग किसी ऑर्जेनाइजेशन में नए हैं उन्हें अपना टैलेंट दिखाने के मौके मिलेंगे। एक क्लाइंट खास तौर पर आपसे एक नए प्रोजेक्ट के लिए पूछेगा, जो आपकी प्रोफाइल में वैल्यू भी जोड़ सकता है। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आज अच्छी नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा है। व्यापारियों को लोकल पॉलिसी को लेकर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आज छोटे-मोटे मामले सामने आ सकते हैं।

मीन आर्थिक राशिफल- छोटी-मोटी पेमेंट से जुड़ी परेशानी हो सकती हैं और आप परिवार में संपत्ति से जुड़ी दिक्कत में भी पड़ सकते हैं। कुछ जातक जरूरतमंद रिश्तेदारों या दोस्तों की आर्थिक मदद करेंगे। बड़ी रकम उधार देते समय सतर्क रहें, क्योंकि आपको इसे वापस पाने में परेशानी हो सकती है। जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं उन्हें ट्यूशन फीस भरने के लिए पैसे की जरूरत होगी। बिजनेसमैन को दोपहर तक धन का प्रवाह देखने को मिलेगा और इससे आपको प्रमोशन एक्टिविटी में मदद मिलेगी।

मीन सेहत राशिफल- मीन राशि वालों आज आप दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से कर सकते हैं। आज जिम ज्वाइन करने के लिए अच्छा दिन है और बड़े-बुजुर्गों को भी गीली फर्श का इस्तेमाल करते समय सतर्क रहना चाहिए, खासकर दिन के पहले भाग में। सिरदर्द, दांत दर्द और एलर्जी जैसी छोटी-मोटी बीमारियां कॉमन होंगी, लेकिन इनके कारण आपको लंबे समय तक अपनी नींद नहीं खोनी पड़ेगी। प्रेग्नेंट महिलाओं को अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए।

मीन राशि के लक्षण-

ताकत: जागरूक, सौंदर्यपूर्ण, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का अंग: रक्त संचार

साइन शासक: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरूवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पीला नीलम

मीन राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

