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मीन राशिफल 10 अगस्त 2026: आज शनि आपको सिखा रहे धैर्य, सुधार धीरे दिखे तो घबराएं नहीं

By Anita Baranwal
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Pisces Horoscope Today 10 August 2026: आज का दिन मीन राशि वालों के जीवन में खुशियां लेकर आया है या सतर्कता के संकेत। पढ़ें आज का विस्तृत मीन राशिफल।

Pisces Horoscope Today 10 August 2026
आज का मीन राशिफल 10 अगस्त 2026

Pisces Horoscope Today 10 August 2026, आज का मीन राशिफल: शुरुआती हिस्से में घर, परिवार, सुविधा, भावनात्मक सुरक्षा और मन की शांति ज्यादा महत्वपूर्ण लगेगी। अगर पिछले दिनों से कोई अंदरूनी चिंता चल रही थी, तो आज उसमें कुछ राहत महसूस हो सकती है। घर के लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा। माता या परिवार के किसी बड़े सदस्य से सहयोगी बातचीत हो सकती है। दिन आगे बढ़ने पर ऊर्जा का स्वर बदल जाएगा और मन हल्का, रचनात्मक और थोड़ा खुशमिजाज हो जाएगा। तब आप बच्चों, शौक, पढ़ाई, मनोरंजन या अपने पसंदीदा कामों की ओर झुकेंगे। सूर्य, बुध और गुरु का असर आपके आनंद, समझ और अभिव्यक्ति वाले हिस्से को मजबूत कर रहा है, इसलिए समस्या से बाहर निकलने की सोच बनेगी। शनि आपकी राशि में धैर्य सिखा रहा है, इसलिए सुधार धीरे दिखे तो भी घबराएं नहीं। परिवार और दोस्तों के साथ समय अच्छा रह सकता है। किसी सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका भी बन सकता है। राहत का मतलब लापरवाही नहीं, बल्कि मन को थोड़ा सहज होने देना है।

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आज का मीन लव राशिफल

रिश्तों में गर्मजोशी बनी रहेगी। सुबह का समय परिवार और घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए अच्छा है। अगर साथी से पिछले दिनों कोई छोटी दूरी बनी थी, तो वह बातचीत से कम हो सकती है। दिन बढ़ने पर प्रेम, हंसी और सहज संवाद की मात्रा बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में आप ज्यादा खुलकर बोल पाएंगे। शादीशुदा लोगों के लिए भी यह समय साथ बैठकर हल्की, सुखद बातें करने का है। किसी छोटे बाहर जाने, साथ खाना खाने या परिवार के साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे। भावुक होकर पुरानी बातों को न उछालें। वर्तमान में रहना बेहतर रहेगा।

आज का मीन करियर राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, खासकर जहां समझ, याददाश्त और रचनात्मक सोच साथ चाहिए। सुबह शांत माहौल में पढ़ाई, नोट्स व्यवस्थित करना या लंबित पाठ पूरा करना लाभ देगा। बाद में दिमाग ज्यादा ग्रहणशील रहेगा, इसलिए कठिन विषय भी थोड़े आसान लग सकते हैं। नौकरीपेशा लोग घरेलू चिंता से बाहर निकलकर काम पर बेहतर ध्यान दे पाएंगे। रचनात्मक, शिक्षण, लेखन, सलाह, बच्चों से जुड़ी भूमिका या प्रस्तुति आधारित काम में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। कारोबार करने वालों के लिए ग्राहकों से जुड़ने का तरीका नरम और प्रभावी रहेगा। जल्दबाजी से नहीं, सहज आत्मविश्वास से लाभ मिलेगा।

आज का मीन आर्थिक राशिफल

आर्थिक पक्ष में राहत और स्थिरता का भाव है। माता पिता या परिवार की ओर से सहयोग, सलाह या किसी जरूरी खर्च में मदद मिल सकती है। घर, वाहन, सुविधा या घरेलू जरूरतों से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है, इसलिए बजट देखकर चलें। बचत बढ़ाने का विचार अच्छा रहेगा और उस पर शुरुआत भी की जा सकती है। छोटी छोटी रकम बचाना अभी ज्यादा उपयोगी रहेगा। कोई भी बड़ा खर्च भावनात्मक होकर न करें। पहले जरूरत, फिर सुविधा, फिर इच्छा का क्रम रखें। यही तरीका महीने का संतुलन बचाएगा।

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आज का मीन सेहत राशिफल

मन की चिंता कम होने से शरीर भी हल्का लगेगा। फिर भी आराम और नींद की कमी को नजरअंदाज न करें। सुबह घर में शांत समय बिताना आपको स्थिर करेगा। बाद में मूड अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत मिठा, तला या अनियमित भोजन से बचें। थोड़ा चलना, हल्की स्ट्रेचिंग और गहरी सांस फायदेमंद रहेगी। भावनाएं बेहतर हों तो भी दिनचर्या बनाए रखना जरूरी है। यही संतुलन आपको लंबे समय तक ठीक रखेगा।

आज की सलाह: घर की शांति और मन की खुशी, दोनों के लिए छोटी बातों में आभार रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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