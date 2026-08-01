मीन मासिक राशिफल 1-31 अगस्त: मंगल का गोचर मीन राशि के लिए इस महीने क्या लाएगा, पढ़ें

pisces horoscope:पुराने काम को पूरा करना नई शुरुआत जितना जरूरी है। तैयारी आपकी बात में भरोसा बढ़ाएगी। जरूरी भुगतान के लिए रकम पहले अलग रखें। भावनात्मक खरीद बजट पर दबाव डाल सकती है। उधार देते समय सीमा और तारीख साफ रखें।

Pisces Horoscope , Meen Rashifal:महीने की शुरुआत संवेदनशीलता बढ़ाएगी और आगे चलकर निर्णय अधिक साफ होंगे। 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करके आपके सातवें भाव में आएगा। इससे जीवनसाथी, साझेदारी और आमने सामने की बातचीत पर ध्यान बढ़ेगा। सुविधा और संतुलन की चाह रहेगी, लेकिन अपेक्षा और बजट दोनों साफ रखें। 2 अगस्त की रात मंगल मिथुन राशि में आकर आपके चौथे भाव को सक्रिय करेगा। घर, माता, वाहन और मानसिक शांति में पहल बढ़ेगी। तेज गति उपयोगी होगी, पर गुस्से और बिना तैयारी के जोखिम से बचें। 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में आपके पांचवें भाव में आएगा। पढ़ाई, संतान, प्रेम और रचनात्मक काम से जुड़ी बातचीत और कागज ध्यान मांगेंगे। बात सुनकर ही जवाब दें। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेगा और 22 अगस्त को बुध भी सिंह में आएगा। आपके छठे भाव से जुड़े दिनचर्या, काम का दबाव, सेहत और बकाया जिम्मेदारियां के विषय महीने के दूसरे हिस्से में अधिक दिखाई देंगे। पहचान के साथ जिम्मेदारी भी समझें। गुरु पूरे महीने कर्क राशि में आपके पांचवें भाव से धीरे धीरे अवसर बढ़ाएगा। शनि मीन राशि में वक्री रहकर आपके पहले भाव के आत्मविश्वास, व्यवहार और अपनी प्राथमिकताओं से जुड़ा पुराना काम दोबारा देखने को कहेगा। कारोबार में अलग अलग दिशा से अवसर आ सकते हैं। लोग आपकी बात सुनेंगे, लेकिन प्रशंसा के बीच अपनी सीमा समझें। रविवार रात का नक्षत्र बदलाव संवेदनशीलता और सहज समझ बढ़ाएगा। भावुक होकर बड़ा वादा न करें। रविवार देर रात मंगल मिथुन में प्रवेश करके आपके चौथे भाव को सक्रिय करेगा। शब्द सोचकर चुनें। एकाग्रता के समय फोन को दूर रखें। वरिष्ठ से मतभेद हो तो तथ्य के साथ बात करें। जल्दबाजी में नौकरी या कोर्स न बदलें।

मीन मासिक लव राशिफल रिश्तों की शुरुआत गर्म और सहयोगी रहेगी। परिवार, जीवनसाथी और रिश्तेदारों के बीच आपकी वाणी पुरानी कठोरता कम कर सकती है। सामाजिक कार्यक्रम या घर की छोटी खुशी में खुले मन से शामिल हों। बड़े इशारे की जरूरत नहीं है। रसोई में मदद, समय पर किया गया फोन या बाहर जाने की जगह घर पर साथ रहना भरोसा बढ़ाएगा। जीवनसाथी परिवार की व्यावहारिक जरूरत में आपका साथ देगा। महीने के मध्य भाग में जीवनसाथी के साथ जिम्मेदारियों पर खुली बातचीत जरूरी होगी। सहयोग मिल सकता है, लेकिन सामनेवाले से मन पढ़ लेने की उम्मीद न रखें। परिवार के किसी विषय में सबकी राय अलग हो सकती है। नरम भाषा और काम बांटने की आदत घर का दबाव कम करेगी। बच्चों या युवा सदस्य की पढ़ाई और दिनचर्या पर ध्यान देना पड़ेगा। चिंता जताने से पहले उनकी बात समझें। प्रेम संबंध में आकर्षण रहेगा, पर जल्द निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। भरोसा लगातार व्यवहार से बनेगा। छोटा सहयोग भी रिश्ते में भरोसा बढ़ाएगा। पार्टनर की बात पूरी होने दें। परिवार की सलाह सुनें, पर फैसला आपसी समझ से लें।

मीन मासिक करियर राशिफल काम की शुरुआत मजबूत है। पहचान, प्रशंसा और कारोबारी पूछताछ मिल सकती है। अलग अलग माध्यम से ऑर्डर या अवसर आएंगे। बाहर की आवाज को अपने निर्णय से बड़ा न बनाएं। हस्ताक्षर, विस्तार या वादा करने से पहले रुकें। विद्यार्थियों के लिए शुरुआत अच्छी है। स्पष्ट समय सारिणी में पढ़ाई करें। बहुत सारे विषय एक साथ खोलने से लाभ कम होगा। मध्य महीने में काम की पहचान बढ़ सकती है। इसके साथ नई जिम्मेदारी भी आए तो समय और संसाधन देखकर सहमति दें। कारोबार में नया प्रस्ताव आकर्षक लग सकता है। शर्तें, भुगतान और जिम्मेदारी लिखित रूप में स्पष्ट होने के बाद ही आगे बढ़ें। काम से जुड़ी यात्रा या स्थान परिवर्तन की चर्चा हो सकती है। टिकट, दस्तावेज और समय की दोबारा जांच जरूरी होगी। एकाग्रता के समय फोन को दूर रखें। वरिष्ठ से मतभेद हो तो तथ्य के साथ बात करें। जल्दबाजी में नौकरी या कोर्स न बदलें। पुराने काम को पूरा करना नई शुरुआत जितना जरूरी है। तैयारी आपकी बात में भरोसा बढ़ाएगी। मीटिंग से पहले जरूरी बिंदु लिख लें।

मीन मासिक हेल्थ राशिफल वित्तीय शुरुआत उत्साह देने वाली है। कारोबार में नए ऑर्डर, पुराने क्लाइंट और सार्वजनिक भरोसे से कमाई हो सकती है। अनुमान या जल्दी लाभ वाली योजना आकर्षित करेगी। आपकी हिचक को कमजोरी न समझें। वही जेब बचा सकती है। निवेश केवल पूरी जानकारी, सीमित रकम और अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार करें।बजट में थोड़ी गुंजाइश रखने से अचानक जरूरत संभल जाएगी। तेज लाभ वाली योजना आकर्षित कर सकती है। पूरी जानकारी, सीमित रकम और अपनी जोखिम क्षमता के बिना निवेश न करें। वाहन, संपत्ति या बड़ी खरीद पर बात आगे बढ़ सकती है। कीमत के साथ रखरखाव और भविष्य के भुगतान भी देखें। तेज लाभ के दावे को मौका नहीं, जोखिम समझें। छोटे नियमित खर्च भी महीने के अंत में जुड़ जाते हैं। बैंक और कागजी काम दोबारा जांचें। बचत छोटी हो तो भी उसे नियमित रखें।

मीन मासिक हेल्थ राशिफल स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। शुरुआत में सामाजिक सफलता मन को ऊंचा रखेगी, लेकिन छोटे संकेत न छिपाएं। मंगलवार आंखों में थकान या स्क्रीन से परेशानी महसूस हो सकती है। नींद कम, तेज धूप या लगातार फोन इसका कारण हो सकता है। आंखों को आराम दें और पानी पर्याप्त रखें। घर पर रहना शरीर को स्थिर कर सकता है। कोई असुविधा बनी रहे तो डॉक्टर की सलाह लें। बुधवार वाहन और यात्रा में अतिरिक्त सावधानी मांगता है। साहस के कारण शरीर की सीमा भूल सकते हैं। मानसिक दबाव का असर नींद, पाचन और स्वभाव पर पड़ सकता है। दिनचर्या सरल रखें और हर चिंता का जवाब उसी समय खोजने की कोशिश न करें। ऊर्जा में उतार चढ़ाव रह सकता है। अच्छा महसूस होने पर भी आराम, भोजन और दवा की नियमितता न छोड़ें। स्क्रीन, नींद और आंखों की थकान पर ध्यान दें। लगातार असुविधा को केवल काम का दबाव मानकर न टालें। हल्की सैर मन और शरीर दोनों को राहत देगी। लगातार परेशानी रहे तो डॉक्टर की सलाह लें। काम के बीच छोटे विराम रखें।

ज्योतिषीय सलाह और मार्गदर्शन बैंक, कागज और आधिकारिक व्यवहार साफ रखें। संदिग्ध शॉर्टकट से बचें। किसी जरूरतमंद को भोजन या उपयोगी सामान दें, लेकिन दिखावे और प्रशंसा की इच्छा से दूर रहें। उपाय को डर या चमत्कार से न जोड़ें। नियमित दिनचर्या, साफ व्यवहार और सही सलाह ही इस महीने सबसे उपयोगी सहारा रहेंगे।

अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण दिन 1 से 7 अगस्त: 2 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके पहले भाव में रहेगा। इससे आत्मविश्वास, व्यवहार और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान जाएगा। परिवार और रिश्तों में बात साफ रखें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति देखकर अगला कदम तय करें।

8 से 14 अगस्त: 11 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके पांचवें भाव में रहेगा। इससे पढ़ाई, संतान, प्रेम और रचनात्मक काम पर ध्यान जाएगा। काम और पढ़ाई की प्राथमिकता तय करें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति देखकर अगला कदम तय करें।

15 से 21 अगस्त: 20 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके नौवें भाव में रहेगा। इससे उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा, पिता और मार्गदर्शन पर ध्यान जाएगा। आराम और दिनचर्या की अनदेखी न करें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति देखकर अगला कदम तय करें।

22 से 31 अगस्त: 25 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके ग्यारहवें भाव में रहेगा। इससे आय, मित्र, नेटवर्क और लंबे समय के लक्ष्य पर ध्यान जाएगा। परिवार और रिश्तों में बात साफ रखें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति देखकर अगला कदम तय करें।