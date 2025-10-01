मीन मासिक राशिफल: मीन राशि वालों के लिए 1-31 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा?

Pisces Monthly Horoscope, Meen Rashifal, Horoscope Future Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Pisces Monthly Horoscope, मीन मासिक राशिफल: अक्टूबर में मीन राशि के लोग अपने मन की भावनाओं और दयालु लोगों से ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे।क्रिएटिव आइडिया शांत समय से आते हैं। अपनी भावनाओं को अपने करीबी दोस्तों या परिवार के साथ शेयर करें। पैसों के चुनाव के लिए शांत विचार की आवश्यकता होती है। ऑफिस में पहले आसान कार्य पूरे करें। रोजाना आराम और हल्की-फुल्की गतिविधियों से स्वास्थ्य बेहतर होता है।

मीन राशि वालों के लिए 1-31 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा? मीन लव लाइफ: जैसे-जैसे आप करीबी लोगों के साथ समय बिताएंगे, इमोशनल फीलिंग्स बढ़ेंगी। बात करें और देखभाल के छोटे-छोटे काम जैसे कि एक नोट या मदद का हाथ बढ़ाएं। सिंगल मीन राशि के लोग परिचित जगहों पर किसी से मिलकर अट्रैक्शन महसूस कर सकते हैं। ऐसे वादे करने से बचें, जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते। ईमानदारी से विश्वास बढ़ेगा। बिना हड़बड़ी के समय दें और सुनें। शांत, स्थिर दृष्टिकोण भावनाओं को स्वाभाविक रूप से शेयर कर्ने में मदद करता है। एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेन्ड करने की योजना बनाएं।

करियर राशिफल: दफ्तर का माहौल शांत, स्टेबल और छोटी-छोटी रचनात्मक उपलब्धियों को बढ़ावा देगा। नए काम शुरू करने से पहले आसान कार्यों को पूरा करने पर ध्यान दें। दयालु सहकर्मियों के साथ विचार शेयर करें और जरूरत पड़ने पर मदद मांगें। एक शांत सुझाव किसी उपयोगी प्रोजेक्ट को ओर ले जा सकता है। आखिरी समय की भागदौड़ से बचने के लिए नोट्स और फाइलें ऑर्गनाइ करें। कॉन्फिडेंस और भविष्य में ऑप्शन को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन या किसी स्थानीय कक्षा में कोई छोटा-मोटा कौशल सीखें। प्रगति की जांच के लिए हर हफ्ते समय निकालें।

फाइनेंशियल लाइफ: पैसे का मामला स्टेबल रहेगा, लेकिन छोटी-छोटी जरूरतों के लिए योजना बनाएं। दैनिक खर्चों पर नजर रखें और जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचें। अगर आपके पास अतिरिक्त पैसे हों, तो भविष्य के लक्ष्यों के लिए कुछ बचाकर रखें। धन संचय करने के लिए सुरक्षित बचत विकल्पों पर विचार करें। बड़े डीसीजन लेने से पहले परिवार के किसी विश्वसनीय सदस्य की राय जरूर लें। सभी बिल्स का रिकॉर्ड रखें और गलतियों से बचने के लिए बैंक अलर्ट देखें। छोटी, छोटी बचत बाद में आराम देगी। साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करें और छोटी-छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं।

सेहत राशिफल: इस महीने आराम और हल्की-फुल्की एक्टिविटी आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेंगी। नींद की नियमित दिनचर्या बनाए रखें और देर रात तक जागने से बचें। शरीर और दिमाग को एक्टिव रखने के लिए सुबह की स्ट्रेचिंग या छोटी सैर शुरू करें। पेट को हेल्दी रखने के लिए ताजे फल, सब्जी, साबुत अनाज, गर्म दूध या हर्बल चाय चुनें। हेल्दी रहने के लिए साफ पानी पिएं। काम के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लें और ऐसे शौक चुनें, जो खुशी दें और तनाव कम करें। पांच मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज रोज करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ