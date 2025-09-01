Pisces Monthly Horoscope Masik Meen Rashifal 1-30 September 2025 मीन मासिक राशिफल: मीन राशि वालों के लिए 1 से 30 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़Pisces Monthly Horoscope Masik Meen Rashifal 1-30 September 2025

मीन मासिक राशिफल: मीन राशि वालों के लिए 1 से 30 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा?

Pisces Monthly Horoscope, Meen Rashifal, Horoscope Future Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 06:48 AM
Pisces Monthly Horoscope, मीन मासिक राशिफल (1-30 सितंबर) 2025: सितंबर विकास, क्रिएटिविटी और भावनाओं से भरपूर रहेगा। छोटे आर्ट प्रोजेक्ट्स और शांत बातचीत आनंद लाती हैं। अपने सपनों पर ध्यान देने के लिए टाइम निकालें। सावधानी के साथ प्लान करने से धन संबंधी मामले स्टेबल रहते हैं। प्रगति और आनंद के लिए स्टेबल रूटीन बनाएं।

मीन राशि वालों के लिए 1 से 30 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा?

मीन लव लाइफ: यह महीना रिश्तों के लिए कोमल और रचनात्मक महसूस होगा। सिंगल मीन राशि के लोग कला, किताबों या शांत बातचीत के माध्यम से कनेक्शन महसूस कर सकते हैं। कपल्स सपोर्ट, और देखभाल से जुड़े छोटे-छोटे कार्यों का आनंद लेते हैं, जो बॉन्ड को गहरा करते हैं। विनम्रता से बोलें और खुले दिल से सुनें। प्यार भरअ मैसेज या एक छोटा सा गिफ्ट रोमांस लाएगा। अन्डर्स्टैन्डिंग और साथ में फ्यूचर प्लानिंग बॉन्ड को मजबूत करता है और सुकून देता है। इस महीने एक आरामदायक शाम की डेट की योजना बनाएं और एक पसंदीदा मोमेंट शेयर करें।

करियर राशिफल: काम प्रगति और क्रिएटिव कार्यों का पक्षधर है। सही फोकस और छोटी-छोटी आदतें प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने में मदद करेगी। अगर आपको क्लियर निर्देश मांगने की आवश्यकता है, तो कृपया ऐसा करें। सीखने का एक छोटा सा मौका सामने आ सकता है। अगर यह आपके लक्ष्यों के अनुकूल हो, तो इसे स्वीकार करें। किसी धैर्यवान सहकर्मी के साथ मिलकर काम करें और विचारों को ध्यान से साझा करें। रिकॉर्ड अच्छा रखें और छोटी-छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। जरूरी कदम कॉन्फिडेंस और भविष्य के विकल्पों का निर्माण करते हैं। अपनी प्रोफाइल अपडेट करें और स्किल्स पर ध्यान दें।

फाइनेंशियल लाइफ: इस महीने धन का मामला स्थिर लेकिन कमजोर दिख रहा है। छोटे-छोटे खर्चों पर नजर रखें और सेविंग्स करें। इमोशनल होकर जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचें; डिसीजन लेने के लिए एक दिन रुकें। जीवन का आनंद लेने के कम खर्चीले तरीके खोजें, जैसे घरेलू गतिविधियां। अगर कमाई का कोई छोटा सा मौका मिले, तो उसे आजमाएं। एक साधारण बजट नोटबुक रखें और शांत और सुरक्षित रहने के लिए हर हफ्ते उसकी जांच करें। इस महीने छोटे-छोटे ऑफर की तुलना करें और जब भी संभव हो कूपन का उपयोग करें।

सेहत राशिफल: इस महीने भावनात्मक संतुलन और खुद की देखभाल महत्वपूर्ण है। जब आप उदास महसूस करें तो आराम करें और हल्की सैर, पढ़ना, या क्रिएटिव शौक जैसी शांत करने वाली गतिविधियां चुनें। एक साधारण नींद की दिनचर्या बनाए रखें और पर्याप्त पानी पिएं। अगर परेशान हों, तो किसी दोस्त के साथ अपनी फीलिंग्स साझा करें। इससे बात करने से मदद मिलती है। तनाव कम करने के लिए रोजाना सांस लेने या जमीन पर बैठने के व्यायाम करें। छोटी-छोटी देखभाल करने वाली आदतें आपके मूड को अच्छा रखती हैं और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं। इस महीने आराम और खेल के लिए वक्त निकालें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

