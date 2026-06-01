मीन मासिक राशिफल: मीन राशि वालों के लिए 1 से 30 जून तक का समय कैसा रहेगा?
Pisces Monthly Horoscope, Meen Rashifal, Horoscope Future Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।
Pisces Monthly Horoscope June 2026, मीन मासिक राशिफल: मीन राशि वालों के लिए जून का समय हर दृष्टिकोण से उत्तम और श्रेष्ठ समय साबित होगा। इस महीने स्टूडेंट्स, संतान की चाह रखने वाले दंपत्तियों के लिए, और विशेष रूप से जो लोग बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ग्रहों का अद्भुत प्रभाव सफलता लेकर आने वाला है। आर्थिक और व्यापारिक दोनों ही मामलों में यह पूरा महीना आपके लिए अत्यंत उत्तम और लाभकारी साबित होगा। कोई भी बड़ी परेशानी टिक नहीं पाएगी। आप खुद को एनर्जेटिक व राहत महसूस करता हुआ पाएंगे।
मीन राशि वालों के लिए 1 से 30 जून तक का समय कैसा रहेगा?
लव राशिफल कैसा रहेगा?
ये पूरा महीना आपके लिए एक अद्भुत समय साबित होने वाला है। लव और पर्सनल लाइफ के मामले में जून की शुरुआत से ही समय आपके लिए भाग्यशाली माना जा रहा है। आपसी रिश्तों में गजब का अट्रैक्शन, रोमांस और एक-दूसरे के प्रति सम्मान की भावना मजबूत रहने वाली है। 15 जून के बाद भी आपकी लव लाइफ में खुशियों की बौछार लगी रहेगी। जो लोग पहले से ही कमिटेड हैं, उनका बॉन्ड स्ट्रॉंग होगा। वहीं, जो लोग सिंगल हैं और किसी नए प्रेम की तलाश में हैं, उनके जीवन में इस दौरान नए प्रेम का बहुत ही सुंदर और मजबूत आगमन होगा। इसके साथ ही, विवाहित जातकों के लिए अपने जीवनसाथी के साथ बहुत ही अच्छी, मधुर और सहयोगी सिचूऐशन बनी रहेगी।
करियर राशिफल कैसा रहेगा?
मीन राशि वालों के लिए जून की शुरुआत करियर, नौकरी और बिजनेस के नजरिए से काफी मजबूत और प्रगतिशील रहेगी। दफ्तर में आपकी बुद्धि और आपके फैसले लेने की क्षमता बहुत सटीक काम करेगी, जिससे आपकी व्यापारिक योजनाओं को सही दिशा मिलेगी। लेखकों और कवियों के लिए यह महीना सफलता और नए मौके लेकर आ रहा है।
धन राशिफल कैसा रहेगा?
मीन राशि जून के महीने में धन का फ्लो बना रहेगा। अगर आप इस महीने शेयर बाजार, प्रॉपर्टी या किसी नए बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो परिस्थितियां आपके लिए पूरी तरह फलदायी साबित हो सकती हैं। फिर भी एक्सपर्ट की सलह के साथ आगे बढ़ना अच्छा होगा। 15 जून के बाद से आपकी आर्थिक उन्नति का ग्राफ और भी ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। गुरु देव का शुभ गोचर आपके धन लाभ के रास्तों को बढ़ा रहा है। इस दौरान आपकी इन्वेस्टमेंट (निवेश) की स्थिति में भी बहुत तेजी से सुधार रहा है, जिससे पुरानी रुकी हुई पूंजी वापस मिल सकती है।
सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
मीन राशि के जातकों जून का महीना सेहत के लिहाज से बहुत अच्छा या पूरी तरह अनुकूल नहीं कहा जाएगा। महीने की शुरुआत में आपको थोड़ी शारीरिक सुस्ती, थकान या पुरानी बीमारियों का हल्का उभार देखने को मिल सकता है। महीने के मध्य के दौरान पिछले काफी समय से चली आ रही पुरानी शारीरिक और मानसिक परेशानियां पूरी तरह से दूर होने लगेंगी। धीरे-धीरे आपके स्वास्थ्य में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव सुधार नजर आएगा ।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
- वैदिक एवं फलित ज्योतिष
- रत्न विज्ञान (Gemology)
- वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
- ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
- ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
- ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय