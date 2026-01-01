Hindustan Hindi News
मीन मासिक राशिफल : मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 31 जनवरी तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

मीन मासिक राशिफल : मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 31 जनवरी तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Pisces Monthly Horoscope, Meen Rashifal December 2026 : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म के समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना…

Jan 01, 2026 07:49 am IST लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Pisces Monthly Horoscope, मीन मासिक राशिफल (1-31) जनवरी 2026: जनवरी का महीना आपके लिए अंदर की आवाज सुनने का है। मन में छोटे-छोटे आइडिया आएंगे, जो धीरे-धीरे सही दिशा दिखाएंगे। जरूरत पड़े तो आराम करें, खुद पर ज्यादा दबाव न डालें। किसी अपने दोस्त से दिल की बात साझा करना हल्का महसूस कराएगा। इस महीने शांति से लिए गए फैसले आपको आगे बढ़ाएंगे। जनवरी में मीन राशि वालों को भीतर से सही रास्ता समझ में आएगा। रचनात्मक कामों में सहयोग मिलेगा और बातों से छोटी चिंताएं सुलझ जाएंगी। अपनी भावनाओं पर भरोसा रखें, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले तथ्य ज़रूर जांच लें। दोस्त अच्छे सुझाव देंगे। रोज के कामों की एक छोटी लिस्ट बनाएं और खुद के लिए थोड़ा शांत समय निकालें। इससे मन और मूड दोनों संतुलित रहेंगे।

मीन राशि का लव राशिफल: इस महीने प्यार में नरमी और अपनापन रहेगा। जो दिल में है, उसे शांत और सच्चे तरीके से कहें, आपकी मीठी बातें तनाव कम करेंगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो साथ में शांत रचनात्मक समय बिताना अच्छा रहेगा, जैसे मिलकर कुछ बनाना या सादा खाना पकाना। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी वॉक या क्लास के दौरान हो सकती है। जल्दबाज़ी न करें, धीरे-धीरे आगे बढ़ें। पुराने झगड़ों को लेकर बहस से बचें। धैर्य से सुनना और प्यार से समझना रिश्ते को मजबूत करेगा। छोटे-छोटे तोहफे या प्यारे नोट दिलों में गर्माहट बनाए रखेंगे।

मीन राशि का करियर राशिफल: जनवरी में करियर आपको कल्पना और काम, दोनों को साथ लेकर चलने को कह रहा है। अपने आइडिया को दिखाकर समझाएं कि उसे ज़मीन पर कैसे उतारा जा सकता है। सहकर्मी आपके सहयोग को पसंद करेंगे, छोटे कामों में हाथ बंटाने से भरोसा बनेगा। बिना लिखित जानकारी के नौकरी बदलने का फैसला न लें। अगर कोई नई स्किल सीख रहे हैं, तो रोज थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करें। धीरे-धीरे सीखा गया काम आपकी पहचान मजबूत करेगा और नए मौके खोलेगा।

मीन राशि का आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में जनवरी स्थिर रहेगा और छोटे फायदे भी मिल सकते हैं। खर्चों पर नजर रखें और देखें कि कहां कटौती की जा सकती है। जल्दी मुनाफे वाले निवेश से बचें और बिना साफ शर्तों के लोन साइन न करें। रचनात्मक काम या पड़ोसियों की मदद से थोड़ी आमदनी हो सकती है, उसे बचत में रखें। अगर संभव हो तो परिवार या किसी जरूरतमंद की मदद करें। एक छोटा आर्थिक लक्ष्य तय करें और उसे बढ़ते हुए देखें।

मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल: इस महीने शरीर और मन, दोनों को नरमी से संभालने की जरूरत है। समय पर सोएं और हल्का-गरम खाना खाएं, जैसे दाल, चावल, सब्ज़ी और दूध से बनी चीजें। सुबह हल्की सांस की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग या छोटा योग अच्छा रहेगा। स्क्रीन से ब्रेक लें और धूप में थोड़ी देर टहलें। बातचीत में शांति रखें और बेवजह के झगड़ों से दूर रहें। अगर मन उदास लगे, तो किसी भरोसेमंद बड़े या दोस्त से बात करें और खुद को आराम दें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
