मीन मासिक राशिफल : मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 31 दिसंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

मीन मासिक राशिफल : मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 31 दिसंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Pisces Monthly Horoscope, Meen Rashifal December 2025 : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म के समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना…

Mon, 1 Dec 2025 06:37 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Pisces Monthly Horoscope, मीन मासिक राशिफल (1-31) दिसंबर 2025: इस महीने आपको अपनी भावनाओं को समझने और आराम को प्राथमिकता देने की जरूरत है। छोटे-छोटे रचनात्मक काम मन को हल्का करेंगे और दिल में खुशी लाएंगे। शांत दिमाग से लिए गए फैसले आपको सही दिशा और एक स्थिर उम्मीद देंगे। दिसंबर आपके लिए शांत सोच, अंदर की आवाज सुनने और रचनात्मक अभ्यास का महीना है। थोड़ा समय अकेले बिताकर अपने विचार क्लियर करें और मन में चल रही बातों को लिखें। छोटे आर्ट प्रोजेक्ट या रचनात्मक गतिविधियां आपकी ऊर्जा वापस लाएंगी। करीबी दोस्तों की मदद विनम्रता से स्वीकार करें। सपनों और व्यावहारिक कदमों के बीच संतुलन बनाकर चलें। ऐसा करने से हल्की समझ भी ठोस नतीजों में बदल जाएगी।

लव राशिफल: इस महीने प्यार में नरमी, सच्चाई और ध्यान से सुनने की कला सबसे जरूरी रहेगी। अपने दिल की बातें धीरे और क्लियर तरीके से कहें और छोटे-छोटे रचनात्मक पल साथ बिताएं। जो सिंगल हैं, उनके लिए हल्के-फुल्के सामाजिक मौके दिलचस्प कनेक्शन ला सकते हैं।खासकर ऐसे लोग जो आपकी बात सच में सुनें। कपल्स के लिए शांत और सहज गतिविधियां, जैसे साथ में टहलना, संगीत सुनना या कोई छोटा सा क्रिएटिव काम, रिश्ते को मजबूत बनाएगा। किसी तरह की उलझन से बचने के लिए बात क्लियर रखें और भावनाओं में बदलाव आए तो धैर्य रखकर समझाएं।

करियर राशिफल: करियर में इस महीने क्रिएटिविटी वाले काम फायदेमंद रहेंगे। बड़े आइडिया को छोटे और आसान स्टेप्स में बांट दें और समय पर पूरा करके भरोसा बनाएं। सहकर्मी आपकी साफ नोट्स और नरम लहजे में की गई बातों को जल्दी समझेंगे। खाली समय में छोटी-सी प्रैक्टिस या नई स्किल सीखना आपकी क्षमता को बढ़ाएगा। ज्यादा जिम्मेदारियां उठाने की जल्दी न करें।उन प्रोजेक्ट्स को ही चुनें जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में इस महीने छोटी-छोटी अच्छी आदतें और हल्की प्लानिंग आपके लिए बहुत काम आएगी। रोज के खर्च लिखते रहें। हर हफ्ते थोड़ा-सा बचाते रहें और किसी भी तरह के जल्दी, फायदे वाले जोखिम से दूर रहें। रचनात्मक काम या छोटे साइड प्रोजेक्ट से हल्की-सी अतिरिक्त कमाई हो सकती है। बस आइडिया को धीरे-धीरे टेस्ट करें। अगर घर में पैसों की जिम्मेदारी साझा है तो साफ और नरम शब्दों में बात करें। धीरे-धीरे एक इमरजेंसी फंड बनाना और छोटी बचत करना, इस महीने आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत इस महीने शांत दिनचर्या से सुधरेगी। अच्छी नींद लें, हल्के मूवमेंट करें और ऐसे शौक पूरे करें जो आपके मन को आराम दें। धीमी वॉक, स्ट्रेचिंग और छोटी सांस लेने की एक्सरसाइज नसों को शांत रखेंगी। भोजन का समय नियमित रखें और पानी थोड़ा ज्यादा पिएं ताकि ऊर्जा बनी रहे। रात को स्क्रीन कम करें ताकि नींद अच्छी आए। थकान लगे तो खुद को जरूरी आराम दें और व्यस्त दिनों में मदद मांगने में संकोच न करें। छोटे-छोटे रचनात्मक काम और कुछ समय बाहर बिताना पूरे महीने आपके मूड और ऊर्जा दोनों को बेहतर रखेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

