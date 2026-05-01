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मीन मासिक राशिफल : मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 31 मई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

May 01, 2026 06:40 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Pisces Monthly Horoscope, Meen Rashifal May 2026 : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म के समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मई का महीना…

मीन मासिक राशिफल : मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 31 मई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Pisces Monthly Horoscope, मीन मासिक राशिफल: मई 2026 का महीना मीन राशि वालों के लिए सपनों को हकीकत की तरफ ले जाने का अच्छा मौका लेकर आ रहा है। महीने की शुरुआत में वृश्चिक पूर्णिमा आपको पढ़ाई, यात्रा, परीक्षा, कानूनी काम, लेखन या भविष्य की योजनाओं की ओर ध्यान दिला सकती है। इस समय आप खुद से पूछ सकते हैं कि जो कुछ आप देख रहे हैं, वह सच है या सिर्फ भावनाओं में बह रहे हैं?

यह समय किसी नतीजे पर पहुंचने का नहीं, बल्कि चीजों को गहराई से समझने का है। कोई बड़ा बुजुर्ग, गुरु या अनुभवी व्यक्ति इस महीने आपकी उलझनों को सुलझाने में मददगार साबित हो सकता है। पूरे महीने बातचीत और मेल-जोल का सिलसिला बना रहेगा। कागजी काम, जरूरी कॉल्स और छोटी यात्राएं आपको व्यस्त रखेंगी। महीने के अंत में आपका झुकाव परिवार और घर की ओर बढ़ेगा। अगर आप अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो यह महीना आपको ठोस रास्ता बनाने में मदद करेगा।

मीन राशि का लव राशिफल मई 2026

इस महीने प्यार में भविष्य की बातें सामने आ सकती हैं। दूरी, परिवार की सहमति, अलग-अलग विचार या लंबी योजनाओं पर प्यार से चर्चा करने की जरूरत होगी। बड़ी लगने वाली बातों से मुंह मत मोड़िए। सरल और साफ शब्दों में बात करने से बहुत सारी उलझनें दूर हो सकती हैं।

सिंगल लोग किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, जो अलग जगह, अलग सोच या अलग पृष्ठभूमि से हो। उत्सुकता बढ़ने दें, लेकिन पूरी कहानी खुद से पहले ही ना बना लें। रिश्ते में रह रहे लोगों के लिए सपनों को छोटे-छोटे वास्तविक कदमों में बदलना जरूरी होगा। महीने के अंत में घर या परिवार की भावनाएं रिश्ते में शामिल हो सकती हैं। वादे हमेशा यथार्थपूर्ण रखें।

मीन राशि का करियर राशिफल मई 2026

महीने की शुरुआत में पढ़ाई, इंटरव्यू, ऑफिशियल काम या यात्रा से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कोई अच्छा मौका हाथ से ना निकल जाए, इसलिए अपनी फाइलों और तारीखों को अच्छे से चेक कर लें। सिर्फ किस्मत के भरोसे ना बैठें। वृषभ अमावस्या के आसपास संवाद, प्लानिंग और सीखने में सुधार का अच्छा समय मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को किसी अनुभवी व्यक्ति से उपयोगी सलाह मिल सकती है।

व्यापार करने वाले कंटेंट, प्रमोशन, वर्कशॉप या ज्यादा लोगों तक पहुंचने के बारे में सोच सकते हैं। छात्रों को कॉन्सेप्ट्स साफ करने, रिवीजन प्लान बनाने और शंकाओं को दूर करने पर फोकस करना चाहिए। महीने के बाद के हिस्से में काम घर या परिवार के फैसलों से जुड़ सकता है। एक बार अच्छे से जांचा हुआ दस्तावेज भविष्य में समय, पैसा और तनाव बचा सकता है।

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मीन राशि का मनी राशिफल मई 2026

इस महीने शिक्षा, यात्रा, कोचिंग या किसी कानूनी काम पर खर्च हो सकता है। यह खर्च भविष्य के लिए निवेश जैसा है, फिर भी पैसा देने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। देख लें कि कोई छिपे हुए चार्ज तो नहीं हैं। महीने के मध्य में गैजेट्स, इंटरनेट या आने-जाने पर थोड़ा खर्च बढ़ सकता है। अपनी बचत को सुरक्षित रखें और किसी की बातों में आकर या जोश में आकर कहीं पैसा ना लगाएं। महीने के अंत में घर या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई खर्च सामने आ सकता है। पैसा वहां लगाएं, जहां से तरक्की की उम्मीद हो, ना कि सिर्फ इसलिए कि आइडिया सुनने में अच्छा लग रहा है।

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मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल मई 2026

इस महीने आपकी नींद, पैर और पाचन तंत्र को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। महीने की शुरुआत में शरीर आराम मांग सकता है - इसे आलस ना समझें। अगर थकान को नजरअंदाज करेंगे, तो चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। महीने के बीच में खान-पान का समय और एक्सरसाइज का रूटीन सुधारने का अच्छा समय है। रात को सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल कम करें और भारी बातचीत से बचें। हल्की स्ट्रेचिंग, प्राणायाम और ताजी हवा में टहलना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। महीने के अंत तक आप खुद को ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन अपनी ताकत को एक बार में सब पर खर्च ना कर दें।

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मई 2026 मीन राशि वालों के लिए सपनों को हकीकत बनाने का महीना है। लेकिन याद रखें - सपने देखना अच्छा है, पर उन्हें पूरा करने का रास्ता हकीकत की जमीन पर बनाना चाहिए। धैर्य रखें, सही सवाल पूछें और व्यावहारिक बने रहें। इस महीने छोटे-छोटे सही कदम आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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