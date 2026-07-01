मीन मासिक राशिफल: मीन राशि वालों के लिए 1 से 31 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें भविष्यफल
Pisces Monthly Horoscope July: मीन राशि वालों को जुलाई में खर्च की सीमा पहले से तय करनी चाहिए। टीम का सहयोग करियर को गति देगा। इस महीने खर्च और स्वास्थ्य के संकेतों को नहीं भूलना आपके लिए सफलता की कुंजी रहेगी।
Pisces Monthly Horoscope July 2026, मीन मासिक राशिफल: जुलाई की शुरुआत काम में प्रगति और वरिष्ठों के सहयोग से होगी। सहकर्मी और जूनियर काम आसान करेंगे। आय, भाई बहन और बच्चों से जुड़ी अच्छी बात मनोबल बढ़ाएगी। ग्रहों के सामान्य संकेत नए कमाई साधन पर सोचने का अवसर दे सकते हैं। पहले सप्ताह के अंत में खर्च और थकान बढ़ सकती है।दूसरे सप्ताह में घर का दबाव रहेगा, लेकिन जीवनसाथी और मां का सहयोग मिलेगा। मीठी भाषा परिवार और सामाजिक दायरे में आपकी छवि सुधारेगी। तीसरा सप्ताह शिक्षा, बच्चों, रिश्तों और खर्च से जुड़ा रहेगा। अंतिम सप्ताह की शुरुआत धीमी होगी, फिर यात्रा, मार्गदर्शन और पेशेवर पहचान आत्मविश्वास बढ़ाएगी।
प्रेम और रिश्ते
घर में तनाव होने पर भी जीवनसाथी सहारा देगा। अपनी चिंता को चुप्पी में न बदलें। परिवार से
नरम शब्दों में बात करेंगे तो दूसरे सप्ताह तक माहौल बेहतर होगा।
तीसरे सप्ताह में प्रेम और दांपत्य में नजदीकी बढ़ सकती है। पार्टनर पर खर्च, साथ यात्रा या साझा
मनोरंजन खुशी देगा। खर्च की सीमा पहले तय करें। अविवाहित लोग सामाजिक दायरे में किसी
व्यक्ति को पसंद कर सकते हैं, लेकिन संबंध को तय मानकर न चलें।
शिक्षा और करियर
पहले सप्ताह में वरिष्ठों और टीम का सहयोग करियर को गति देगा। कारोबार में नई आय दिशा पर
विचार हो सकता है। समर्थन मिलने के बाद भी काम की गुणवत्ता और समय सीमा पर ध्यान रखें।
तीसरे सप्ताह में पढ़ाई, कौशल और बच्चों की शिक्षा पर खर्च होगा। कागजी या कानूनी काम ध्यान
मांगेंगे। किसी भी गलत या अनौपचारिक रास्ते से बचें। अंतिम सप्ताह में मीटिंग, सेमिनार, प्रेजेंटेशन
या यात्रा से पेशेवर पहचान बढ़ सकती है।
धन और वित्त
पहले सप्ताह में आय और किसी नए साधन की उम्मीद बनेगी। भाई बहन या परिवार की सलाह
उपयोगी हो सकती है। सप्ताह के अंत में अचानक खर्च के लिए रकम बचाकर रखें।
तीसरे सप्ताह में शिक्षा, बच्चों, सेहत, कागजी काम और जीवनसाथी पर खर्च बढ़ेगा। शेयर या
जोखिम वाली योजना को निश्चित लाभ न मानें। रिश्वत, गलत दस्तावेज या संदिग्ध लेनदेन से पूरी
तरह दूर रहें। अंतिम सप्ताह में करियर की बेहतर स्थिति भविष्य की आय मजबूत कर सकती है।
स्वास्थ्य और कल्याण
पहले सप्ताह के अंत में तनाव, कम नींद, सिर भारी लगना या सामान्य थकान महसूस हो सकती है।
घरेलू दबाव भी शरीर पर असर डालेगा।
मध्य महीने में अपनी या बच्चों की सेहत पर खर्च हो सकता है। छोटी तकलीफ को अनदेखा न करें,
लेकिन खुद कोई निदान भी न बनाएं। अंतिम सप्ताह की शुरुआत में ऊर्जा कम हो सकती है। बाद में
यात्रा, शांत समय और नियमित दिनचर्या से सुधार महसूस होगा।
ज्योतिषीय सलाह और मार्गदर्शन
इस महीने साफ व्यवहार सबसे बड़ा उपाय है। बैंक, कागज और कानूनी काम में शॉर्टकट न लें।
वरिष्ठों का भरोसा ईमानदार काम से बनाएं।
सुबह दस मिनट धीमी सांस या ध्यान करें। घर के बुजुर्गों और शिक्षक जैसे मार्गदर्शकों का सम्मान
रखें। किसी शांत जगह या पूजा स्थल पर समय बिताना मन को स्थिर कर सकता है।
जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण दिन
1 से 7 जुलाई: काम, वरिष्ठों और आय का सहयोग मिलेगा। अंतिम दिनों में तनाव और
खर्च बढ़ सकता है।
8 से 14 जुलाई: घरेलू दबाव के बीच जीवनसाथी और परिवार का साथ मिलेगा। सामाजिक
गतिविधि बढ़ेगी।
15 से 21 जुलाई: शिक्षा, बच्चों, सेहत और रिश्तों पर खर्च होगा। गलत वित्तीय रास्ते से दूर
रहें।
22 से 31 जुलाई: शुरुआत में ऊर्जा संभालें। बाद में यात्रा, मार्गदर्शन और पेशेवर पहचान से
भरोसा बढ़ेगा।
माह की सलाह
अच्छी पेशेवर शुरुआत के बीच खर्च और शरीर के संकेत न भूलें। साफ लेनदेन, नरम भाषा और सही
समय पर आराम जुलाई को मजबूत बनाएगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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