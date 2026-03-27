मीन राशिफल 27 मार्च 2026: मीन राशि वालों के लिए उतार-चढ़ाव भरा दिन, सोच-समझकर करें खर्च, लव लाइफ में रखें समझदारी
Pisces Horoscope Today 27 March 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 27 मार्च का दिन। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।
Pisces Horoscope Today, मीन राशिफल 27 मार्च 2026: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा ऊपर-नीचे रह सकता है। लव लाइफ में छोटी-छोटी बातों पर टेंशन हो सकती है, लेकिन अगर आप बात करके सुलझाओगे तो मामला ठीक हो जाएगा। काम के मामले में दिन अच्छा रहेगा, लोग आपके काम को नोटिस करेंगे। पैसों को लेकर थोड़ा संभलकर चलना पड़ेगा। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन अपनी डेली लाइफस्टाइल पर ध्यान देना जरूरी है।
आगे पढ़ें मीन राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल-
मीन राशि का लव राशिफल- आज अपने रिलेशनशिप को मजाक में न लें। पार्टनर के साथ टाइम बिताएं और उनकी बात समझने की कोशिश करें। बेकार की बातों में पड़ने से बचें, नहीं तो मूड खराब हो सकता है। कई बार आपका रवैया पार्टनर को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बात करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग नए रिलेशन में हैं, उन्हें कोई बड़ा फैसला लेने से पहले पार्टनर की राय जरूर लेनी चाहिए। शादीशुदा लोगों में खासकर महिलाओं को ससुराल पक्ष की दखल से दिक्कत हो सकती है, खासकर पार्टनर के भाई-बहनों की वजह से। ऐसे में झगड़ा करने के बजाय आराम से बात करके चीजें सुलझाना बेहतर रहेगा।
मीन राशि का करियर राशिफल- आज ऑफिस में आपका काम अच्छा रहेगा। जो लोग क्लाइंट हैंडल करते हैं, वे उनकी प्रॉब्लम सुलझाकर सीनियर्स की नजर में आ सकते हैं। आईटी, हेल्थकेयर, एचआर, बैंकिंग, एडवरटाइजिंग, एनीमेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े लोगों के लिए बाहर काम करने के मौके बन सकते हैं। सरकारी नौकरी वालों का दिन नॉर्मल रहेगा। वहीं वकील, जज, पुलिस या रेवेन्यू से जुड़े लोगों को आज काम का प्रेशर ज्यादा रह सकता है। अगर आप जॉब बदलने का सोच रहे हो, तो दिन की शुरुआत में रिजाइन दे सकते हो, बाद में इंटरव्यू कॉल आने के चांस बनेंगे। जो स्टूडेंट्स विदेश में एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए दिन अच्छा रह सकता है।
मीन राशि का आर्थिक राशिफल- आज पैसों को लेकर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। खर्च करते समय कंट्रोल रखें और लग्जरी चीजों पर पैसा खर्च करने से बचें। दिन के दूसरे हिस्से में शेयर मार्केट में पैसा लगाने का मौका मिल सकता है। कुछ लोग नई पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं, जिससे आगे चलकर पैसा आएगा। आप किसी सोशल काम में भी पैसा लगा सकते हैं। वहीं घर में प्रॉपर्टी को लेकर बुजुर्गों को थोड़ी टेंशन हो सकती है। इसलिए घर के मामलों को शांति से संभालें।
मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल- आज सेहत को लेकर ज्यादा लापरवाही न करें। खान-पान सही रखें और ज्यादा ऑयली चीजों से दूर रहें। एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में शामिल करने की कोशिश करें। कुछ लोगों को छाती से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। ब्लड प्रेशर ऊपर-नीचे हो सकता है। सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो सकती है, खासकर जिनको अस्थमा है, उन्हें ट्रैवल करते समय ज्यादा सावधानी रखनी होगी। जरूरत लगे तो डॉक्टर को दिखाने में देरी न करें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट