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मीन राशिफल 26 मार्च 2026: मीन राशि वालों के लिए लाइफ में बदलाव के संकेत, करियर में तरक्की का योग, निवेश के लिए सही समय

Mar 26, 2026 06:16 am ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Pisces Horoscope Today 26 March 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 26 मार्च का दिन। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।

मीन राशिफल 26 मार्च 2026: मीन राशि वालों के लिए लाइफ में बदलाव के संकेत, करियर में तरक्की का योग, निवेश के लिए सही समय

Pisces Horoscope Today, मीन राशिफल 26 मार्च 2026: आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। काम बनेंगे, लेकिन आपको खुद भी एक्टिव रहना होगा। रिश्तों में थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी। काम में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। पैसा रहेगा, लेकिन खर्च भी साथ चलता रहेगा। सेहत ठीक है, फिर भी दिन की शुरुआत आराम से करें।

आगे पढ़ें मीन राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल-

मीन राशि का लव राशिफल- आज पार्टनर के साथ बातें क्लियर रखें। जो भी मन में है, उसे दबाकर न रखें। छोटी बात को बड़ा बनाने से बचें। पार्टनर की बात भी सुनें, सिर्फ अपनी न चलाएं। जो लोग दूर रहकर रिश्ता चला रहे हैं, उन्हें आज थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। बात कम हुई तो दूरी महसूस हो सकती है। दिन खत्म होने से पहले बात साफ कर लेना बेहतर रहेगा। कुछ लोगों को ऑफिस में ही किसी के प्रति लगाव महसूस हो सकता है। ये आगे चलकर सीरियस भी हो सकता है। शादीशुदा लोगों को आज थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। रिश्ते में समय देना जरूरी रहेगा, जल्दीबाजी में फैसला न लें।

मीन राशि का करियर राशिफल- आज काम का दबाव रहेगा। जो जिम्मेदारी मिले, उसे समय पर पूरा करें। नियम के हिसाब से काम करना जरूरी रहेगा। शॉर्टकट लेने से नुकसान हो सकता है। आईटी से जुड़े लोगों को नया काम मिल सकता है। क्लाइंट आपके काम से खुश रहेगा। टीम के अंदर छोटी-छोटी बातों को बड़ा न होने दें। माहौल ठीक रहेगा तो काम आसान रहेगा। बिजनेस करने वालों को दिन के पहले हिस्से में पार्टनर के साथ दिक्कत हो सकती है। बात बढ़ाने के बजाय शांत रहकर सुलझाएं। नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो तैयारी रखें।

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मीन राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में दिन अच्छा रहेगा। पैसा आएगा और काम भी चलता रहेगा। निवेश करने का मन बन सकता है। शेयर या दूसरे ऑप्शन पर सोच सकते हैं। कुछ खर्च कानूनी या इलाज से जुड़े हो सकते हैं। सोना खरीदने का प्लान बन सकता है। दिन के दूसरे हिस्से में गाड़ी लेने का भी विचार आ सकता है। भाई-बहन की तरफ से पैसों की जरूरत पड़ सकती है, वहां मदद करनी पड़ सकती है। पैसा रहेगा, लेकिन खर्च भी साथ रहेगा।

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मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल- सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है। दिन की शुरुआत आराम से करें। जल्दी-जल्दी काम करने से थकान बढ़ सकती है। सांस या सीने से जुड़ी परेशानी हो सकती है, इसे नजरअंदाज न करें। जिनको पहले से दिक्कत है, वो सावधानी रखें। डायबिटीज वाले लोग अपनी दवा और खानपान पर ध्यान दें। जिम या योग शुरू करने का सोच सकते हैं। ज्यादा तनाव लेने से बचें।

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डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

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