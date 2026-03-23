Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मीन राशिफल 23 मार्च 2026: मीन राशि वाले आज समझदारी से लें फैसले, जल्दबाजी में न करें काम, स्वास्थ्य का रखें ध्यान

Mar 23, 2026 06:51 am ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Pisces Horoscope Today 23 March 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 23 मार्च का दिन। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।

मीन राशिफल 23 मार्च 2026: मीन राशि वाले आज समझदारी से लें फैसले, जल्दबाजी में न करें काम, स्वास्थ्य का रखें ध्यान

Pisces Horoscope Today, मीन राशिफल 23 मार्च 2026: आज दिन थोड़ा शांत रहेगा। मन भी ज्यादा भागदौड़ में नहीं रहेगा। जो काम सामने आएगा, उसे धीरे-धीरे करने का मन करेगा। आज खुद को ज्यादा दबाव में न डालें। जितना जरूरी है, उतना ही काम करें। बेकार की बातों में उलझने से बचें। किसी अपने से बात करने का मन हो सकता है। उनसे बात करेंगे तो मन हल्का होगा। आज आपको लगेगा कि आराम से चलना ही बेहतर है। जल्दबाजी से काम बिगड़ सकता है। शाम तक दिन ठीक-ठाक निकल जाएगा और मन भी स्थिर रहेगा।

आगे पढ़ें मीन राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल-

मीन राशि का लव राशिफल- रिश्तों के लिए आज दिन साधारण लेकिन अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ सीधी और साफ बात करना ठीक रहेगा। अगर कोई बात मन में है तो उसे शांत तरीके से कहें। बात को खींचने या बढ़ाने से बचें। साथ में थोड़ा टाइम बिताना फायदेमंद रहेगा। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर पर भी बैठकर बात हो सकती है। छोटे-छोटे जेस्चर जैसे हाल पूछ लेना, एक मैसेज करना या साथ में चाय पीना, ये सब रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। सिंगल लोगों के लिए दिन ठीक है। किसी से बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे ही आगे बढ़ें। जल्दीबाजी न करें, वरना बात बिगड़ सकती है।

मीन राशि का करियर राशिफल- काम के मामले में आज आपको थोड़ा संभलकर चलना होगा। ज्यादा काम एक साथ लेने से बचें। एक-एक काम करें और उसे पूरा करें। आज अगर कोई बात समझ में न आए तो सीधे पूछ लें। चुप रहने से काम अटक सकता है। ऑफिस में किसी के साथ बैठकर बात करने से चीजें जल्दी क्लियर होंगी। टीम के साथ काम करना आज आसान रहेगा। अगर नया कुछ सीखने का मौका मिले तो उसे नजरअंदाज न करें। छोटा-सा नया काम भी आगे काम आ सकता है। दिन के आखिर में अपने काम को एक बार जरूर देख लें।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि वालों करेंगे नई शुरुआत, क्रिएटिव आइडिया दिलाएंगे सफलता, पढ़ें राशिफल

मीन राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में आज थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। खर्च करने से पहले एक बार सोच लें। जो जरूरी है, वही खरीदें। बाकी चीजों को टाल सकते हैं। अचानक कोई छोटा खर्च सामने आ सकता है, इसलिए थोड़ा बैलेंस बनाकर रखें। उधार देने से पहले साफ बात कर लें। आज कोई बड़ा रिस्क लेने से बचें। धीरे-धीरे पैसा बचाना ही सही तरीका रहेगा। छोटे खर्चों पर नजर रखेंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी।

ये भी पढ़ें:वृश्चिक राशि वालों को सोच-समझकर लिए गए फैसले देंगे लाभ, जल्दबाजी से बचें

मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल- सेहत के लिए आज दिन ठीक रहेगा, बस ध्यान रखना होगा। अगर थकान लगे तो आराम करें। ज्यादा काम करने से बचें। हल्का खाना खाएं और समय पर खाएं। ज्यादा मसालेदार या भारी खाना न लें। थोड़ा बाहर टहलना अच्छा रहेगा। पूरे दिन एक ही जगह बैठने से शरीर भारी लग सकता है, इसलिए बीच-बीच में उठते रहें। पानी पीते रहें। अगर मन परेशान लगे तो कुछ देर शांति से बैठें। रात में जल्दी सोने की कोशिश करें, इससे शरीर और दिमाग दोनों ठीक रहेंगे।

ये भी पढ़ें:मकर राशि वाले आज प्लान बनाकर करें काम, छोटे कदम दिलाएंगे बड़ी सफलता

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

और पढ़ें
Meen Rashi pisces Pisces Horoscope अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने