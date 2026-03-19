मीन राशिफल 19 मार्च 2026: लव लाइफ में सुलझेंगे विवाद, करियर में नए मौके, पैसों की स्थिति रहेगी मजबूत
Pisces Horoscope Today 19 March 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 19 मार्च का दिन। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।
Pisces Horoscope Today, मीन राशिफल 19 मार्च 2026: आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा। लव लाइफ में चल रही छोटी-छोटी बातों को आज सुलझाने का मौका है। पार्टनर से खुलकर बात करें, मन की बात दबाकर न रखें। इससे गलतफहमियां कम होंगी। काम के मोर्चे पर भी आज आपको नए काम मिल सकते हैं। इन्हें लेने से पीछे न हटें। इससे आपकी पकड़ मजबूत होगी और सीनियर्स की नजर में आप भरोसेमंद बनेंगे। पैसों के मामले में राहत रहेगी। कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही। सेहत भी सामान्य रहेगी, बस दिनचर्या बिगड़ने न दें।
आगे पढ़ें मीन राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल-
मीन लव राशिफल आज- रिश्ते में आज हल्का तनाव रह सकता है। वजह छोटी बातें या ईगो हो सकती है। कोशिश करें कि बात को बढ़ने न दें। पार्टनर की बात ध्यान से सुनें और उनकी फीलिंग्स को समझें। आज के दिन स्पेस देना और रिस्पेक्ट दिखाना जरूरी है। कुछ लोगों के लिए दिन अच्छा भी रहेगा। किसी फंक्शन या गेट-टुगेदर में प्रपोजल मिल सकता है। जिनका ब्रेकअप हो चुका है, उनके लिए एक्स की वापसी के संकेत हैं। लेकिन पुरानी गलती दोहराने से बचें। किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में आने न दें।
मीन करियर राशिफल आज- ऑफिस में आज संभलकर काम करें। मीटिंग या टीम डिस्कशन में अपनी बात रखें, लेकिन लहजा सही रखें। सीनियर्स को आपकी बात गलत न लगे, इसका ध्यान रखें। ऑफिस की राजनीति से दूर रहना ही बेहतर रहेगा। आज नए काम मिल सकते हैं, इन्हें सीखने के मौके की तरह लें। इससे आगे फायदा होगा। लिखने-पढ़ाने वाले, रिसर्च या होटल लाइन से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी मेहनत का फायदा मिलेगा। बिजनेस करने वालों का अधिकारियों से थोड़ा विवाद हो सकता है, इसे बढ़ने न दें।
मीन आर्थिक राशिफल आज- पैसों की स्थिति आज ठीक रहेगी। आमदनी के छोटे-छोटे रास्ते खुल सकते हैं। फ्रीलांस या पार्ट टाइम काम से भी पैसा आ सकता है। खर्च भी रहेगा, लेकिन जरूरत के हिसाब से रहेगा। कुछ लोग सोना, मोबाइल या दूसरी चीजें खरीद सकते हैं। निवेश करते समय जल्दबाजी न करें। सुरक्षित जगह पर पैसा लगाना बेहतर रहेगा। दिन के दूसरे हिस्से में शेयर या ट्रेडिंग में हाथ आजमा सकते हैं, लेकिन सोच-समझकर ही कदम उठाएं। बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे लोग टिकट बुक कर सकते हैं।
मीन स्वास्थ्य राशिफल आज- सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन लापरवाही न करें। काम और घर के बीच तालमेल बनाए रखें। ज्यादा थकान लेने से बचें। बच्चों को गले में दर्द या सर्दी की दिक्कत हो सकती है। आज जिम शुरू करने का सोच सकते हैं, लेकिन भारी वेट उठाने में सावधानी रखें। गर्भवती महिलाएं सफर के दौरान सतर्क रहें और जोखिम वाले काम न करें। बेवजह का तनाव न लें और नेगेटिव माहौल से दूर रहें। कुछ महिलाओं को हल्की-फुल्की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, जरूरत लगे तो डॉक्टर से सलाह लें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट