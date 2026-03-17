मीन राशिफल 17 मार्च 2026: आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, नए अवसर के भी आज बन रहे हैं योग
Pisces Horoscope Today 17 March 2026: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 17 मार्च का दिन। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ Hindustan
Pisces Horoscope Today, मीन राशिफल 17 मार्च 2026: आज का दिन मीन राशि वालों के लिए रोमांच, नए अवसरों और सकारात्मक बदलावों से भरा रहने वाला है। प्रेम संबंधों में प्यार और समझदारी बनी रहेगी, जबकि करियर में सराहना और नए प्रस्ताव मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के मजबूत योग हैं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। मेहनत और संतुलित दृष्टिकोण से दिन सफल और सुखद बीतेगा। आइए जानते हैं आज का विस्तृत राशिफल।
मीन प्रेम राशिफल
प्रेम जीवन आज काफी सकारात्मक रहेगा। कुछ रिश्तों में माता-पिता की मंजूरी मिलने से विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। पार्टनर थोड़ा भावुक रह सकता है, इसलिए उनकी भावनाओं को समझने और संभालने में समझदारी दिखाएं। अहंकार या जिद को रिश्ते में जगह न दें। साथ में समय बिताने और खुलकर बात करने से रिश्ता और मजबूत होगा। महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि कोई तीसरा व्यक्ति रिश्ते में दखल न दे, अन्यथा आने वाले दिनों में परेशानी हो सकती है। विवाहित लोगों को ऑफिस रोमांस या अनावश्यक निकटता से दूरी बनाए रखनी चाहिए। कुल मिलाकर, प्रेम संबंध मधुर और स्थिर रहेंगे।
मीन करियर राशिफल
करियर के मोर्चे पर आज नए कार्यों को लेने में हिचकिचाएं नहीं। किसी क्लाइंट या सीनियर की ओर से आपके काम की सराहना करने वाला ईमेल या संदेश मिल सकता है, जो आपकी प्रोफाइल को मजबूती देगा। आईटी, हेल्थकेयर, एनीमेशन, बैंकिंग, सेल्स और मैकेनिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को विदेश में अवसर या प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है। टीम लीडर्स को कार्य बांटते समय व्यवहार और रवैये पर ध्यान देना होगा। नया व्यवसाय शुरू करने या साझेदारी बढ़ाने का समय अनुकूल है। उच्च शिक्षा या विदेश में पढ़ाई के लिए आवेदन कर रहे छात्रों को आज अच्छी खबर मिल सकती है। मेहनत और आत्मविश्वास से आज सफलता के नए द्वार खुलेंगे।
मीन धन राशिफल
आर्थिक स्थिति में आज सुधार के मजबूत संकेत हैं। खर्चों और आय का संतुलन बनाकर एक अच्छा वित्तीय प्लान तैयार करें। दिन के दूसरे हिस्से में दान-पुण्य या धार्मिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। विदेश यात्रा की योजना बनाने या उससे जुड़े खर्च करने का योग बन सकता है। व्यापारियों और उद्यमियों को नए साझेदार मिल सकते हैं, जो निवेश करके व्यवसाय के विस्तार में मदद करेंगे। लंबित भुगतान या पुराने कर्ज की वसूली भी हो सकती है। हालांकि, अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं और सट्टेबाजी से दूर रहें। कुल मिलाकर, धन का प्रवाह सकारात्मक रहेगा और स्थिति मजबूत होगी।
मीन स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य आज सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं। छाती में हल्की तकलीफ या पाचन संबंधी समस्या महसूस हो सकती है, इसलिए भारी और तला-भुना खाना टालें। यात्रा के दौरान बाहर का खाना खाने से बचें। बच्चों को आंखों में दर्द या जलन हो सकती है, डॉक्टर से सलाह लें। रात में दोपहिया वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। रसोई में काम करने वाली महिलाओं को सब्जियां काटते समय चोट लगने से सतर्क रहना चाहिए। योग, प्राणायाम या हल्की सैर से मानसिक शांति मिलेगी। शराब और तंबाकू से पूरी तरह दूरी बनाए रखें।
आज का दिन नए अवसरों और सकारात्मक बदलावों का है। मेहनत, ईमानदारी और संतुलन बनाए रखें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट