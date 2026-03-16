आज का मीन राशिफल 16 मार्च 2026: लव लाइफ में गलतफहमी के संकेत, जानें करियर और पैसों का हाल, पढ़ें विस्तृत राशिफल
Pisces Horoscope Today 16 March 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 16 मार्च का दिन। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।
Pisces Horoscope Today, मीन राशिफल 16 मार्च 2026: आज रिश्तों में केयर दिखाने की जरूरत है। पार्टनर के साथ व्यवहार नरम रखें। इससे रिश्ता ठीक बना रहेगा। ऑफिस में दिन सामान्य रहने के संकेत हैं। कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही है। काम से जुड़ी नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी। सेहत भी सामान्य रहने के संकेत हैं।
पढ़ें मीन राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल-
Pisces Love Horoscope Today, मीन लव राशिफल आज- पार्टनर के साथ समय बिताते वक्त सावधानी रखें। छोटी बातों पर गलतफहमी हो सकती है। आपकी कोई बात पार्टनर गलत समझ सकता है। इसलिए दिन के पहले हिस्से में बहस से बचें। आज पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्लान भी बन सकता है। कुछ लोग हिल स्टेशन जाने की योजना बना सकते हैं। पार्टनर की पसंद का ध्यान रखें। आज अपने रिश्ते के बारे में माता-पिता से बात करने का भी मौका मिल सकता है। शादीशुदा महिलाओं को आज ससुराल पक्ष, खासकर पति के माता-पिता के साथ व्यवहार में सावधानी रखनी चाहिए।
Pisces Career Horoscope Today, मीन करियर राशिफल आज- दिन की शुरुआत में काम के प्रदर्शन को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। इससे काम में हल्की रुकावट आ सकती है। हालांकि आगे चलकर स्थिति बेहतर हो सकती है। कोई सीनियर आपके काम करने के तरीके पर टिप्पणी कर सकता है। इससे मानसिक तनाव हो सकता है। कुछ महिलाएं आज नौकरी छोड़ने का फैसला कर सकती हैं और नए जॉब इंटरव्यू में शामिल हो सकती हैं। पुरुषों को आज महिलाओं के साथ व्यवहार में सावधानी रखनी चाहिए। कुछ लोगों को बेहतर पैकेज के साथ नई नौकरी मिल सकती है।
Pisces Money Horoscope Today, मीन आर्थिक राशिफल आज- आज धन आने के संकेत हैं। इससे पुराने बकाया या बाकी भुगतान निपटाने में मदद मिलेगी। किसी दोस्त के साथ पैसों से जुड़ा मामला भी आज सुलझ सकता है। कुछ महिलाओं को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलने की संभावना है। इलेक्ट्रॉनिक सामान या ज्वेलरी खरीदने का भी विचार बन सकता है। दिन का दूसरा हिस्सा फैमिली बिजनेस में इन्वेस्टमेंट पर चर्चा के लिए अच्छा है।
Pisces Health Horoscope Today, मीन स्वास्थ्य राशिफल आज- सेहत के मामले में दिन ठीक रहेगा। नाक से जुड़ा हल्का इन्फेक्शन हो सकता है। शरीर के दर्द में राहत मिल सकती है। बुजुर्गों को नींद से जुड़ी परेशानी नहीं रहेगी। हालांकि लाइफस्टाइल पर ध्यान देना जरूरी है। हेल्दी डाइट लें और ज्यादा देर बैठे रहने से बचें। जो लोग टू-व्हीलर चलाते हैं, उन्हें शाम के समय सावधानी रखनी चाहिए।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट