Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Pisces Horoscope Today Aaj Ka Meen Rashifal 24 January 2026 Future Predictions and Bhavishyafal
मीन राशिफल 24 जनवरी 2026: मीन राशि वालों का दिन रहेगा शांत और सुकून भरा, छोटे काम दिलाएंगे खुशी

मीन राशिफल 24 जनवरी 2026: मीन राशि वालों का दिन रहेगा शांत और सुकून भरा, छोटे काम दिलाएंगे खुशी

संक्षेप:

Pisces Horoscope Today 24 January 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 24 जनवरी का दिन। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।

Jan 24, 2026 07:49 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 24 जनवरी 2026: मीन राशि वालों का मन आज नरम और दयालु रहेगा। आपके छोटे-छोटे अच्छे काम दूसरों को छू सकते हैं। शांत सोच और धीरे लिए गए फैसलों पर भरोसा रखें। आज की सादगी भरी खुशियां मन को सुकून देंगी और छोटे फायदे भी मिलेंगे। किसी दोस्त की मदद से छोटी चिंता दूर हो सकती है। काम में नरमी और साफ-सुथरे कदम जरूरी हैं। पैसों में स्थिति ठीक रहेगी, बस बिल वगैरह चेक कर लें। सेहत के लिए आराम करें, हल्की एक्टिविटी रखें और सादा हेल्दी खाना खाएं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मीन लव राशिफल: आज दिल की नरमी छोटे-छोटे केयर वाले कामों में दिखेगी। अगर आप सिंगल हैं तो किसी लोकल ग्रुप या मंदिर में किसी अच्छे इंसान से मुलाकात हो सकती है, बस हल्की मुस्कान और नम्र बात काफी है। कपल्स के लिए साथ में छोटे काम करना और एक-दूसरे को थैंक्यू कहना शांति लाएगा। सच बोलें और ध्यान से सुनें। बिना हावी हुए मदद करें, इससे रिश्ते में सम्मान बढ़ेगा। साथ में चाय पीना या शांत प्रार्थना करना नजदीकियां बढ़ाएगा।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि वालों को आज मिलेगी राहत, नए आइडिया से बढ़ेगा कॉन्फिडेंस

मीन करियर राशिफल: आज काम में हल्का फोकस और सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी है। एक छोटा काम चुनें और उसे पूरा करने के बाद ही दूसरा शुरू करें। टीम के साथ साफ स्टेप्स शेयर करेंगे तो काम आसान होगा। तेज बहस से बचें और फीडबैक शांत शब्दों में दें। एक छोटी नोटिंग या साफ डेस्क दिन को बेहतर बना सकती है। किसी सहकर्मी से एक छोटी नई बात सीखें, इससे धीरे-धीरे ग्रोथ होगी। रोज़ की हल्की चेकलिस्ट मददगार रहेगी।

ये भी पढ़ें:मकर राशि वालों के लिए दिन रहेगा स्थिर, धैर्य और फोकस से सभी काम होंगे पूरे

मीन आर्थिक राशिफल: आज पैसों का रास्ता शांत रहेगा। छोटे बिल्स देखें और रसीदें संभालकर रखें। बिना साफ शर्तों के बड़े ऑफर या कागज़ों पर साइन न करें। अगर किसी की पेमेंट तय करनी हो तो साफ और छोटी रकम पर बात करें। जो भी मिले, उसमें से थोड़ा बचा लें, छोटी रकम भी आगे काम आएगी। किसी बड़े फैसले से पहले भरोसेमंद परिवार वाले से बात कर लें। धैर्य और सही हिसाब पैसों को स्थिर रखेगा।

ये भी पढ़ें:कन्या राशि वालों को आज मिलेगी सफलता, सभी काम आसानी से होंगे पूरे

मीन स्वास्थ्य राशिफल: आज शरीर को नरमी और आराम की जरूरत है। अच्छी नींद लें और सोने से पहले ज्यादा स्क्रीन देखने से बचें। हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग या घर के छोटे काम करें। गुनगुना पानी पिएं और हल्का खाना लें, जैसे फल, चावल और सादी सब्जी। अगर सिर भारी लगे तो आंखों को आराम दें और धीरे-धीरे सांस लें। थोड़ी देर चुपचाप बैठना या छोटी झपकी एनर्जी लौटा देगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
pisces Pisces Horoscope Meen Rashi अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने