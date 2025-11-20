Hindustan Hindi News
मीन राशिफल 20 नवंबर 2025 : मीन राशि वालों को आज पैसों से जुड़ी दिक्कत, खर्चे कंट्रोल करें

संक्षेप:  Pisces Horoscope Today aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। मीन राशि वालों को आज पैसों से जुड़ी दिक्कत, खर्चे कंट्रोल करें, करियर प्रॉडक्टिव  

Thu, 20 Nov 2025 07:39 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Pisces Horoscope Today 20 November 2025 : आप सिद्धांतों को मानने वाले पर्सन हैं। आज लवलाइफ में भी ईमानदारी को बोलने दें। ऑफिस में खास काम को संभालते समय आपको प्रोफेशनल रहना है। आर्थिक मामले आज खर्चों पर लगाम लगाने की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर अच्छा दिन चाहते हैं, तो लवलाइफ के मामलों को सुलझा लें। आज छोटे आर्थिक इश्यू रहेंगे। हेल्थ भी आज आपकी अच्छी रहेगी।

मीन लव राशिफल

आज आप लवलाइफ में खुश रहेंगे, इसके अलावा आप लवलाइफ में भाग्यशाली भी रहेंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में आपको अपने पार्टनर को सपोर्ट करना चाहिए। आपका पार्टनर चाहेगा कि वो आपके साथ समय बिताए। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें आज एक सही इंसान मिलेगा। शादीशुदा महिलाओं को आज खास ध्यान देना चाहिए कि उन्हें पति के अपने रिश्तेदारों और भाई बहन के दखल को लेकर सावधान रहें। आज आपको अपने पति से इस बारे में बात करनी चाहिए।

मीन करियर राशिफल

आज मीन राशि वालों का करियर प्रॉडक्टिव रहेगा। जो सेल्स और मार्केटिंग के लोग हैं, वो आज यात्रा करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने विदेश की यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया वो आज स्माइल करेंगे। कुछ भाग्यशाली बिजनेसमैन अपना बिजनेस विदेश तक बढ़ाएंगे। बिजनेसमैन आज दोपहर में अपना बिजनेस आइडिया लॉन्च कर सकते हैं। जो लोग बिजनेस आइडिया लॉन्च करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए आज से अच्छा दिन कोई नहीं है।

मीन मनी राशिफल

आज मीन राशि वालों को पैसों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर निवेश कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि निवेश से भी आपको वो लाभ नहीं होगा, जो आप चाह रहे हैं। मीन राशि वालों को अपने खर्चों को कंट्रोल करना चाहिए, जो खरीद रहे हैं, चेक करें क्या वो सही है। आज आपको पैसों की जरूरत होगी, तो भाई-बहन आपकी मदद करेंगे। इससे सभी लंबित बकाया भुगतान करने में भी आपको मदद मिलेगी। कुछ लोग अपनी प्रोपर्टी जो बेचना चाहते थे, वो सफल होंगे। आपको सलाह दी जाती है कि मीन राशि के लोगों को किसी भी तरह के सट्टेबाजी के काम से दूर रहना चाहिए। इसमें किस्मत आजमाना ठीक नहीं है। संपत्ति के मामलों में भी आपको एकस्ट्रा सावधानी बरतनी चाहिए। बिजनेसमैन को भी फंड एकत्र करने में परेशानी होगी।

मीन हेल्थ राशिफल

मीन राशि वालों की हेल्थ आज अच्छी रहेगी। लेकिन जिन लोगों को हार्ट से जुड़ी दिक्कत है, उन लोगों को खास ध्यान देना चाहिए। इस समय आपको भारी सामान उठाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आपको अपने डाइट पर भी खास ध्यान देना चाहिए और आज ऑयली और चिकनी चीजों को खाने से फिलहाल आपको बचना है। आज मीन राशि के लोगों को वायरल बुखार, छींक आना, गले में खराश या डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, जो गंभीर नहीं होंगी। शाम को परिवार के साथ टाइम बिताएं, इससे तनाव कम होगा और आप शांत रहेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
