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मीन राशिफल 17 जुलाई 2026: आज नौकरी-पढ़ाई दोनों के लिए अच्छा संकेत, सूर्य-गुरु देंगे खुशियां

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka Meen Rashifal 17 July 2026: आज मीन राशि वालों को किसी सामाजिक, पारिवारिक या मित्रों से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने का मौका बन सकता है, जिससे मन हल्का होगा। प्रेम में दिखावे से ज्यादा भरोसा मायने रखेगा। पढ़ें आज का मीन राशि का विस्तृत राशिफल।

मीन राशिफल 17 जुलाई 2026: आज नौकरी-पढ़ाई दोनों के लिए अच्छा संकेत, सूर्य-गुरु देंगे खुशियां

Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 17 जुलाई 2026: दिन में कामकाज की लय अच्छी बन सकती है। जो लोग पिछले दिनों ढीले महसूस कर रहे थे, उन्हें अब फिर से गति और भरोसा मिलेगा। आप अपने काम को ज्यादा आत्मविश्वास के साथ संभाल पाएंगे। रोजमर्रा के छोटे छोटे काम पूरा करने में संतोष मिलेगा। किसी सामाजिक, पारिवारिक या मित्रों से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने का मौका बन सकता है, जिससे मन हल्का होगा। भीतर उत्साह रहेगा, पर साथ ही जिम्मेदारी का एहसास भी बना रहेगा। चंद्रमा का प्रभाव आपको काम, व्यवस्था और दिनचर्या पर ध्यान देने को कह रहा है। वहीं सूर्य और गुरु रचनात्मकता, सीखने और खुशियों के क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं। इसलिए दिन केवल काम न रहेगा, उसमें आनंद का हिस्सा भी जुड़ सकता है। खिलाड़ी, परफॉर्मर, ट्रेनिंग या प्रतियोगिता से जुड़े लोग अपने प्रयास की सराहना पा सकते हैं। कारोबारी लोगों के लिए बाहर जाकर संपर्क बढ़ाने या काम फैलाने की सोच भी बन सकती है। बस जोश में एक साथ बहुत कुछ न उठाएं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें, तो दिन संतोषजनक रहेगा।

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मीन राशि वालों की कैसी रहेगी आज लव लाइफ:

रिश्तों में व्यवहारिकता और अपनापन साथ साथ चलेगा। आप अपने प्रिय व्यक्ति के लिए समय निकालना चाहेंगे, लेकिन काम की व्यस्तता बीच में आ सकती है। इसलिए छोटी, साफ और सच्ची बातचीत ज्यादा असर करेगी। परिवार में मिलना जुलना, किसी समारोह की तैयारी या साथ बैठने का मौका माहौल अच्छा बना सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में असमंजस महसूस कर रहे हैं, तो आज भावनाओं को दबाने के बजाय शांत तरीके से सामने रखें। बच्चों से जुड़ी खुशी, उनकी प्रगति या उनकी किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न हो सकता है। प्रेम में दिखावे से ज्यादा भरोसा मायने रखेगा।

मीन राशि वालों का कैसा रहेगा आज करियर:

यह दिन शिक्षा और नौकरी दोनों के लिए अच्छा संकेत देता है। छात्रों के लिए समझ, याददाश्त और अभ्यास की गति बेहतर रह सकती है। जो विषय पहले बिखरे हुए लग रहे थे, उनमें अब क्रम बन सकता है। किसी टेस्ट, इंटरनल, प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल की तैयारी में लाभ मिलेगा। नौकरीपेशा लोग अपने काम को आत्मविश्वास से करेंगे और वरिष्ठों को उनकी विश्वसनीयता दिखेगी। सेवा क्षेत्र, विश्लेषण, संचालन, प्रशासन या नियमित प्रक्रिया वाले काम में विशेष फायदा रहेगा। कारोबारी लोग काम बढ़ाने के लिए यात्रा, मीटिंग या नए संपर्कों पर विचार कर सकते हैं। बुध की चाल के कारण घर या आधारभूत व्यवस्था से जुड़ी किसी बात की दोबारा जांच करना सही रहेगा।

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मीन राशि वालों की कैसी रहेगी आज आर्थिक स्थिति:

आर्थिक मामलों में दिन संतुलित है। बहुत बड़ा लाभ न सही, लेकिन काम के अनुसार सही प्रवाह बना रह सकता है। परिवार, आयोजन, बच्चों, यात्रा या काम के विस्तार से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं। खर्च बुरे नहीं होंगे, अगर वे योजना के भीतर रहें। व्यापारी लोग बाहर के संपर्क पर खर्च करें तो उसका उद्देश्य साफ रखें। बचत को पूरी तरह न तोड़ें। छोटे हिस्सों में बजट बनाकर चलना आज ज्यादा समझदारी देगा।

मीन राशि वालों की कैसी रहेगी आज सेहत:

सेहत कुल मिलाकर ठीक रहेगी। मन में उत्साह होने से शरीर भी साथ देगा। फिर भी लगातार सक्रिय रहने के बीच आराम का समय जरूर रखें। अनियमित भोजन या बहुत देर तक खाली पेट रहने से कमजोरी लग सकती है। हल्की कसरत, सुबह की चाल और पर्याप्त पानी आपको पूरे दिन संतुलित रखेंगे। नींद पूरी होगी तो आपका आत्मविश्वास और भी अच्छा बना रहेगा।

आज की सलाह: आत्मविश्वास अच्छा है, पर दिनचर्या और आराम को भी अपनी योजना में जगह दें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

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