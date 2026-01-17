मीन राशिफल 17 जनवरी 2026: मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी, बिजनेसमेन फंड जुटाने में होंगे सफल

संक्षेप: Pisces Horoscope Today 17 January 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आज लव लाइफ को मजबूत बनाए रखें और प्रोफेशनल टारगेट समय पर पूरा करने की कोशिश करें।

Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 17 जनवरी 2026: आज लव लाइफ को मजबूत बनाए रखें और प्रोफेशनल टारगेट समय पर पूरा करने की कोशिश करें। भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश पर ध्यान दें। सेहत को आज नजरअंदाज न करें। रिश्ते में चल रही परेशानियों को सुलझाएं और पार्टनर के साथ ज्यादा वक्त बिताएं। पैसों के मामले में आज स्थिति मजबूत रहेगी। सेहत से जुड़ी हल्की परेशानियां रह सकती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मीन लव राशिफल: आज रिश्ते में बातचीत सबसे जरूरी है। बेवजह की बहस से बचें, क्योंकि आपकी बातों को पार्टनर गलत समझ सकता है और बात बिगड़ सकती है। कुछ रिश्तों को आज ज्यादा समय और समझ की जरूरत है, इसलिए पार्टनर के साथ बैठकर खुलकर बात करें। कुछ बातों पर पार्टनर जिद कर सकता है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। इस दौरान परिवार वालों को बीच में न लाएं, वरना मामला और बिगड़ सकता है। सिंगल महिलाओं को दिन के आखिर में क्लासरूम, ऑफिस या किसी इवेंट में प्रपोजल मिलने के योग हैं।

मीन करियर राशिफल: आज अपने उसूलों से समझौता न करें। कुछ मौके ऐसे आ सकते हैं, जहां आप पर दबाव बनेगा कि नैतिकता से हटकर काम करें- ऐसे में डिप्लोमैटिक रवैया अपनाएं। मशीनों से जुड़ा काम करने वालों को अपनी टेक्निकल नॉलेज अपडेट करनी चाहिए, इससे क्लाइंट्स पर अच्छा असर पड़ेगा। सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को आज ज्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है। हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को विदेश में नौकरी के मौके मिल सकते हैं। बिजनेस करने वाले लोग काम बढ़ाने या नई पार्टनरशिप शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं।

मीन आर्थिक राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन मेडिकल या कानूनी कामों पर खर्च भी हो सकता है। परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है। किसी दोस्त को पैसों की जरूरत पड़ेगी और आपको मदद करनी पड़ सकती है। कुछ महिलाएं सामाजिक कामों में आर्थिक सहयोग करेंगी। दोस्त या भाई-बहनों के साथ पैसों को लेकर विवाद से बचें। बिजनेस करने वाले लोग प्रमोटर्स के जरिए फंड जुटाने में सफल रहेंगे, जिससे व्यापार विस्तार में मदद मिलेगी।

मीन स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत पर खास ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों को स्किन या मुंह से जुड़ी परेशानी हो सकती है, जिसके लिए डॉक्टर को दिखाना जरूरी होगा। कुछ बुजुर्गों को जोड़ों में दर्द की शिकायत रह सकती है। बच्चों में गले की समस्या या वायरल बुखार भी हो सकता है। पेट से जुड़ी दिक्कतें बाहर का खाना खाने से बढ़ सकती हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने से बचें, नहीं तो जोखिम भरी स्थिति बन सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com