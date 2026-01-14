Hindustan Hindi News
मीन राशिफल 14 जनवरी 2026: मीन राशि वाले एक साथ बहुत सारे काम पकड़ने से बचें, जल्दबाजी में कोई वादे न करें

संक्षेप:

Pisces Horoscope Today 14 January 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। मीन राशि वालों को आज अंदर एक नरम लेकिन मजबूत ताकत महसूस होगी।

Jan 14, 2026 06:51 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 14 जनवरी 2026: मीन राशि वालों को आज अंदर एक नरम लेकिन मजबूत ताकत महसूस होगी। दया और मदद के छोटे काम जल्दी ही वापस अच्छे रूप में मिलेंगे। शांत मौके आएं तो हां कहें, ईमानदारी से कदम बढ़ाएं और नए दोस्ताना रिश्तों पर ध्यान दें। आज नरमी और साफ बातचीत से काम बनेगा। किसी की हल्की मदद करें, बदले में अपनापन और शुक्रिया मिलेगा। एक क्लियर प्लान रखें और छोटा काम पहले पूरा करें। दोस्त सही सलाह दे सकते हैं, बस ध्यान से सुनें। जल्दबाजी में वादे न करें, वही कहें जो निभा सकें। धैर्य बनाए रखें।

मीन लव राशिफल: आज प्यार छोटे-छोटे अच्छे कामों से बढ़ेगा। किसी को प्यार भरा मैसेज भेजें या घर के काम में मदद करें, इससे अपनापन दिखेगा। अगर आप सिंगल हैं तो कोई साझा शौक या ग्रुप चैट से अच्छी दोस्ती शुरू हो सकती है। शालीन रहें और खुले मन से बात करें। जो कपल हैं, उन्हें आज ईमानदारी से बात करने और आलोचना से बचने की जरूरत है। सुधारने से ज्यादा सुनने पर ध्यान दें। सादा प्यार और लगातार ध्यान भरोसा बढ़ाएगा और रिश्ता सुरक्षित व सुकून भरा लगेगा।

मीन करियर राशिफल: करियर में दिन ठीक रहेगा, बस फोकस छोटा रखें। एक जरूरी काम चुनें और उसे ध्यान से पूरा करें। किसी साथी के साथ काम की जरूरी बातें शेयर करें और अगर कन्फ्यूजन हो तो एक साफ सवाल पूछ लें। एक साथ बहुत सारे काम पकड़ने से बचें। आज का धैर्य भरा कदम आगे चलकर अपनी काबिलियत दिखाने का मौका दे सकता है। टेबल साफ रखें और काम की लिस्ट साफ लिखें। ये आदतें भरोसा दिलाएंगी और छोटे फायदे भी मिल सकते हैं। काम के बीच आराम भी करें।

मीन आर्थिक राशिफल: पैसों में हल्का फायदा दिख रहा है, बस प्लानिंग रखें। एक कमाई का जरिया और दो खर्च नोट करें और उन्हें संतुलित करें। अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा मिले तो उसका थोड़ा सा हिस्सा बचा लें। आज गैर-जरूरी खरीदारी से बचें। अगर कोई उधार मांगे तो साफ शर्तें रखें और लिखकर तय करें। रोज के छोटे फालतू खर्च कम करने के तरीके देखें, जैसे जो सर्विस इस्तेमाल में नहीं है उसे बंद करना। आज के छोटे कदम आगे चलकर बिल और खर्च संभालना आसान बनाएंगे। हफ्ते में एक बार लिस्ट जरूर देखें।

मीन स्वास्थ्य राशिफल: सेहत ठीक रहेगी अगर आप नरमी और सादगी रखें। पूरी नींद लें, आराम से उठें और सादा पानी पिएं। हल्की सैर या स्ट्रेचिंग शरीर को ठीक रखेगी। स्क्रीन से बार-बार ब्रेक लें और तनाव में एक मिनट गहरी सांस लें। बिना आराम किए भारी काम न करें। कमरा साफ रखें और कुछ मिनट शांत बैठें। ये छोटे काम आपकी एनर्जी बढ़ाएंगे, मन को शांत रखेंगे और आपको तरोताजा महसूस कराएंगे। और हां, मुस्कुराते रहिए

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
