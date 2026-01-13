Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Pisces Horoscope Today Aaj ka meen Rashifal 13 january 2026 daily future predictions
मीन राशिफल 13 जनवरी 2025: जानें कैसा रहेगा आज मीन राशि वालों को दिन

मीन राशिफल 13 जनवरी 2025: जानें कैसा रहेगा आज मीन राशि वालों को दिन

संक्षेप:

Aaj ka meen Rashifal Horoscope Future, Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Jan 13, 2026 07:34 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Pisces Horoscope for Today 13 January 2026 :आज आप अधिक सौम्य और क्रिएटिव महसूस करेंगे। छोटे आइडियाज पर भरोसा करें, दूसरों की मदद करें। आपकी संवेदनशीलता आज आपको सौम्य ऑप्शन चुनने में मदद करेगी। इमोशंस को समझने के लिए शांत रहकर सोचें। फ्रेंड्स के साथ छोटे-छोटे गिफ्ट शेयर करें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मीन लव राशिफल

लवलाइफ में आपका दिल सबसे अधिक मायने रखता है। इसलिए हो सके तो मीठा बोलें और पार्टनर की छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें, जैसे कि एक प्यार भरा मैसेज या साथ में कुछ शांत समय बिताना। अगर आप परिवार के साथ रहते हैं, तो बनाए रखने के लिए घर के छोटे-मोटे कामों में मदद करें। अगर आप सिंगल हैं, तो विनम्र रहें और अपने इंट्रोडक्शन के लिए तैयार रहें, रिजर्व बनकर ना रहें। अत्यधिक ड्रामेबाजी से बचें और बातचीत को ईमानदार रहें। आपको अपने परिवारिक परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। आपको जो भी उम्मीदें हैं, उनको शेयर करें। रिश्तों में स्माइल करेंगेत तो आपके रिश्ते में प्यार और भी गहरा हो जाएगा।

मीन करियर राशिफल

ऑफिस में इस समय मीन राशि वालों को शांत रहना है, इससे काम स्पष्ट होंगे। एक समय में एक ही काम करें और हो सके तो नोट्स को आर्गनाइज्ड रखें। अगर मदद जब आप मदद कर सकें, तो मदद की पेशकश करें और बिना किसी झिझक के आप अपने सजेशन दें। इस बात का ध्यान रखें कि आज क्रिएटिव आइडियाज पर ध्यान दिया जाएगा अगर आप उन्हें सिंपल से प्रेजेंट करते हैं। अनक्लियर उद्देश्यों वाली लंबी मीटिंग से बचें। रोजाना के छोटे-छोटे इंप्रूवमेंट लीडरशिप को प्रभावित करेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। हो सके तो क्रेडिट शेयर करें ।

मीन धन राशिफल

फाइनेंशियल मामलों में शांति से सब कुछ दोबारा रिव्यू करने की जरूरत है। बिल हों, बैंक से जुड़ी एंट्री हों या छोटे-छोटे पेमेंट- सब ध्यान से चेक करें। किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें और जल्दबाजी में कोई डिसीजन न लें। थोड़ा-सा पैसा सेव करके रखें और अगर जरूरत पड़े तो घर वालों के साथ पैसों को लेकर क्लियर रूल्स बना लें। खर्चों की एक सीधी-सी लिस्ट बनाने से दिमाग शांत रहेगा और गलती होने से भी बचेंगे। अगर कोई जल्दी प्रॉफिट वाला प्लान बताए, तो तुरंत हां न कहें- पहले सोचने का टाइम लें। पैसों का क्लियर रिकॉर्ड और धीरे-धीरे की गई सेविंग आपको आगे चलकर ज्यादा सुरक्षित महसूस कराएगी। सिंपल प्लान चुनें और पैसा बचाएं।

मीन हेल्थ राशिफल

आज सेहत को आराम से संभालने की जरूरत है। हल्का वेज खाना खाएं, खाने में फ्रूट्स शामिल करें और पानी बार-बार पीते रहें। हल्की स्ट्रेचिंग करें या स्लो वॉक पर निकल जाएं, इससे शरीर और मूड दोनों ठीक रहेंगे। मोबाइल और स्क्रीन से आंखों को थोड़ा रेस्ट दें और अगर स्ट्रेस बढ़े तो गहरी सांस लें। मौका मिले तो थोड़ी सनलाइट में समय बिताएं और आसपास की स्पेस साफ रखें, इससे मन शांत रहेगा। अगर एनर्जी कम लगे तो थोड़ी देर नैप ले लें या चुपचाप कुछ रीडिंग कर लें। आज जल्दी सोने की कोशिश करें और ग्रैटिट्यूड के साथ मुस्कुराते हुए दिन को खत्म करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय,वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञई-मेल:djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Pisces Horoscope Meen Rashi
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने