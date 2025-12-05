मीन राशिफल 5 दिसंबर 2025: आज पार्टनर से ना करें बहसबाजी, कुछ खरीदने से पहले जरूर करें ये काम

संक्षेप: Aaj Ka Meen Rashifal, Pisces Horoscope Today 5 December 2025: राशिचक्र में 12वीं राशि मीन है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर करता है, उन लोगों की ही राशि मीन होती है। जानिए आज का दिन मीन राशि वालों के लिए कैसा जाएगा?

Aaj ka Meen Rashifal 5 December 2025, Pisces Horoscope Today: आज आप खुश रहेंगे। मन शांत रहेगा। बस आज आप ईमानदार रहिए खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। अगर कोई चीज मन में है तो उसे समझने की कोशिश करें। प्यार के मामले में दिन सही रहेगा लेकिन कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। ऑफिस में दिन अच्छा बीतेगा। खुद पर भरोसा रखें। रूटीन जरूर फॉलो करें। पैसे के मामले में कुछ चीजों पर गौर फरमाना जरूरी होगा। वहीं आज सेहत सही रहेगी। बस आप अपना रूटीन फॉलो करते रहिए। बाकी सारी चीजों को बारीकी से जानने के लिए नीचे डालें एक नजर...

मीन लव राशिफल आज प्यार के मामले में दिन सही जाएगा लेकिन आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। अपने पार्टनर से आज दिल खोलकर बातें करें। अपनी जरूरतों को पूरी क्लैरिटी के साथ बताएं। साथ ही उनकी बातों को भी ध्यान से सुनने की कोशिश करें। कपल्स आज कोई हल्की-फुल्की आउटिंग करेंगे तो एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। घर पर शांति से बैठकर भी बात कर सकते हैं। इससे आपको सुकून भी मिलेगा। हालांकि आज आप पार्टनर से किसी भी बात पर बहस करने से बचें। अगर आप सिंगल हैं तो आज दोस्तों के ग्रुप में शामिल हो जाएं। यहां पर आपको अपने जैसे लोग लोग मिल सकते हैं। बस उनके साथ ईमानदार रहें और आप जैसे हैं वैसे ही रहें।

मीन करियर राशिफल आज ऑफिस में आपके क्रिएटिव आइडिया काफी काम आएंगे। मीटिंग के दौरान अपनी बात को क्लैरिटी से सामने रखें। मेन-मेन प्वाइंट को क्लियर करने के लिए मीटिंग से पहले एक छोटा ना नोट भी बना लें। इससे आपको काफी फायदा होगा। दूसरे मदद मांगे तो जरूर करें। अगर आपको भी कहीं से मदद मिलें तो बेहिचक लें। इससे आप छोटे नहीं हो जाते हैं। एक साथ सारे काम करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हड़बड़ी करेंगे तो सारा काम खराब हो जाएगा। धैर्य बनाएं रखें और चुनौती आने पर एक लंबी गहरी सांस लें। पॉजिटिव रहें क्योंकि आज सब सही होने वाला है। स्टूडेंट्स को थोड़ी और मेहनत करनी होगी। फोकस होकर पढ़ाई करने से आगे सफलता जरूर मिलेगी।

मीन आर्थिक राशिफल आज पैसे के मामले में दिन सही जाएगा। चीजें आपके फेवर में होंगी लेकिन खर्चा समझदारी से करें। बड़े खर्चे से बचें। कुछ लेना है तो दो बार जरूर सोचें। जरूरी चीजों की एक लिस्ट तैयार कर लें। खर्चों में कटौती करना शुरू करें क्योंकि इस आदत से आप आगे शांति से रहेंगे। मन भी शांत रहेगा और एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस भी आप में होगा। अगर किसी को आपसे आर्थिक मदद चाहिए तो मदद जरूर करें। आज कुछ पैसा बचत खाते में जरूर डालें। घरवालों के साथ मिलकर कोई खर्च करना है तो चीजों में क्लैरिटी जरूर रखें। आज इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच-विचार कर लें।

मीन स्वास्थ्य राशिफल आज अपनी देखभाल जरूर करें। थकान महसूस हो तो आराम जरूर करें। इसमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। आज थोड़ी देर ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। सुबह हल्की सी वॉक करना भी सही रहेगा। इससे आपका मूड दिन भर तरोताजा रहने वाला है। आज हल्का और सादा खाना खाएं। खाने में अनाज, हरी सब्जी और फल शामिल करें। बाहरी खाने से दूर रहें। मसालेदार खाना कम खाएं। सोने से पहले स्क्रीन टाइमिंग कम करें। रात को फोन से दूर रहें। रूटीन को जरूर फॉलो करें। नींद समय पर लें और पूरी लें।

मीन राशि के गुण मजबूती: संवेदनशील, कलात्मक, दयालु और दिल से अच्छे

कमजोरी: भावुक, निर्णय लेने में कमजोर, कभी-कभी अव्यवहारिक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार प्रणाली

शासक ग्रह: नेपच्यून

लकी डे: गुरुवार

लकी कलर: पर्पल

लकी नंबर: 11

लकी स्टोन: पीला पुखराज

मीन राशि की अनुकूलता

सबसे अच्छा मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

ठीक-ठाक अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम अनुकूलता: मिथुन, धनु

