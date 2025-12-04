मीन राशिफल 4 दिसंबर 2025: आज अपनी फीलिंग्स आसानी से कर पाएंगे शेयर, फालतू के खर्चों से रहें दूर

संक्षेप: Aaj Ka Meen Rashifal, Pisces Horoscope Today 4 December 2025: राशिचक्र में 12वीं राशि मीन है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर करता है, उन लोगों की ही राशि मीन होती है। जानें आज यानी 4 दिसंबर का दिन मीन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Aaj ka Meen Rashifal 4 December 2025, Pisces Horoscope Today: आज आप शांति से दिन गुजारने वाले हैं। ईमानदारी से की गई आज की बात आपको नई राह दिखा सकती है। आज मन शांत रहेगा तो आप अपनी फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाएंगे। आसपास छोटी-छोटी खुशियों की तलाश करें। आज लोगों का भरपूर सपोर्ट आपको मिलने वाला है। कोई भी फैसला सोच-समझकर लें। हेल्थ और मनी मैटर्स में आज का दिन सही जाएगा। बाकी पूरा राशिफल जानने के लिए नीचे डालें एक नजर...

मीन लव राशिफल आज आपकी लव लाइफ बेहतरीन होगी। पार्टनर के साथ दिल से बात करेंगे। बातचीत के दौरान ईमानदार रहें क्योंकि इससे आप लोगों का रिश्ता मजबूत होगा वहीं अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपकी शांत और देखभाल करने वाली फीलिंग्स को नोटिस कर सकता है। आप आज अपनी फीलिंग्स को आसानी से एक्सप्रेस कर पाएंगे। सामने वाले शख्स का भरोसा आपके लिए दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। बस आप सामने वाले की बात को भी तवज्जो दें। पार्टनर का ख्याल रखें और हो सके तो छोटे-छोटे काम में हाथ भी बंटा दें।

मीन करियर राशिफल आज ऑफिस में आपका दिन अच्छे से गुजरने वाला है। आज आप शांत मन के साथ काम करेंगे और इस वजह से तनाव भी नहीं होगा। अगर कोई चुनौती आती है तो इसका हल निकालने के लिए क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें। कलीग्स आपकी सोच में क्लैरिटी को देखकर तारीफ करेंगे। लोग आपके आइडिया को समझेंगे और उस पर भरोसा करेंगे। आज धैर्य के साथ काम करें। आज का दिन प्लानिंग और ऑर्गनाइजिंग के लिए अच्छा है। आज कोई कलीग आपसे सलाह मांग सकता है। ऐसे में समय निकालकर जरूर मदद करें।

मीन आर्थिक राशिफल पैसे का मामले में आज का दिन सही जाने वाला है। आज अपने खर्चों पर एक नजर जरूर डालें। आज आप सेविंग्स के प्लान भी बना सकते हैं। इससे आगे की क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही आपको भरोसा भी बढ़ेगा। आज किसी भरोसेमंद इंसान से आपको पैसों से जुड़ी कोई सलाह मिलेगी। इससे आप गलतियां करने से बच जाएंगे। कोई भी फैसला लेने से पहले सोच-समझ लें। सोच-समझकर प्लानिंग करेंगे तो अच्छा होगा। कोई बड़ी खरीददारी करनी है तो पहले सोच-विचार कर लेना जरूरी है। खर्चों में कटौती करने की कोशिश करें।

मीन स्वास्थ्य राशिफल आज आपकी सेहत सही रहने वाली है। मन शांत रहेगा। हल्की-फुल्की मूवमेंट और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ दिन की शुरुआत करें। आप चाहे तो मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इससे मन स्थिर रहेगा और दिन भर एनर्जेटिक भी रहेंगे। फ्रेश और हल्का शाकाहारी खाना खाएं। अगर आज थकान महसूस हो, तो खुद को आराम देने में जरा भी ना हिचकिचाएं। पानी खूब पिएं और स्क्रीन टाइमिंग सही करें। रात में भारी स्नैक्स खाने से बचें। कोशिश करें कि डिनर जल्दी कर लें

मीन राशि के गुण मजबूती: संवेदनशील, कलात्मक, दयालु और दिल से अच्छे

कमजोरी: भावुक, निर्णय लेने में कमजोर, कभी-कभी अव्यवहारिक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार प्रणाली

शासक ग्रह: नेपच्यून

लकी डे: गुरुवार

लकी कलर: पर्पल

लकी नंबर: 11

लकी स्टोन: पीला पुखराज

मीन राशि की अनुकूलता

सबसे अच्छा मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

ठीक-ठाक अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम अनुकूलता: मिथुन, धनु

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com