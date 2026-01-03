मीन राशिफल 3 जनवरी: आज इस चीज से होगी एक्स्ट्रा इनकम, इन 2 चीजों से करें दिन की शुरुआत

संक्षेप: Pisces Horoscope Today 3 January 2025: राशिचक्र में 12वें नंबर पर मीन राशि है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर करता है, उन लोगों की ही राशि मीन होती है। जानें आज यानी 3 जनवरी का दिन मीन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Pisces Horoscope Today 3 January 2026, Aaj ka Meen Rashifal, मीन राशिफल: आज मीन राशि वाले सेसेंटिव महसूस करने वाले हैं। हर एक चीज उन्हें अंदर तक महसूस होगी। बस आज ओवरथिंक ना करें। क्रिएटिव काम में दिल लगाएं। इससे आपको सच्ची खुशी मिलेगी। पार्टनर के साथ आज अच्छा समय बिताएं। ऑफिस में चुनौतियां मिलेगी लेकिन आप आसानी से सब ठीक कर लेंगे। अच्छी सेहत के लिए कुछ चीजों का पालन करना जरूरी है। नीचे विस्तार से जानें आज यानी 3 जनवरी का राशिफल...

मीन लव राशिफल आज आप पार्टनर पर प्यार लुटाएंगे। जो लोग सिंगल हैं वो किसी नए शख्स से मिलते वक्त हंसकर ही बात करें। छोटी-छोटी चीजों से अच्छी बात शुरू हो सकती है और आगे चलकर सब मजबूत हो सकता है। वहीं जो लोग रिश्ते में हैं वो पार्टनर की बात को धैर्य से सुनें। साथ ही उनकी तारीफ भी करें। जब भी कोई उलझन महसूस हो तो शांत होकर ओवरथिंक ना करें बल्कि पार्टनर से खुलकर बात करें। इससे हल भी मिलेगा और रिश्ता भी मजबूत बनता जाएगा। पार्टनर के साथ आज छोटे-छोटे पल जैसे साथ में चाय पीना या फिर टहलना हो...जरूर गुजारें छोटी-छोटी खुशियों को पार्टनर के साथ जरूर सेलिब्रेट करें।

मीन करियर राशिफल आज ऑफिस में एकाग्रता के साथ काम करेंगे तो क्लैरिटी मिलती जाएगी। आज कुछ क्रिएटिव करें और दिन भर का प्लान जरूर बनाएं। आज अपनी ग्रोथ को किसी कलीग के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही लोगों का फीडबैक लेना भी सही रहेगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो धैर्य रखें क्योंकि आप अपनी सूझबूझ से सब सही कर लेंगे। काम को सलीके से करना शुरू करेंगे तो तनाव नहीं होगा। प्रेशर कम फील होगा। डेडलाइन पर काम खत्म करने का सोचें। आज समझदारी से लिए गए फैसले कल बहुत काम आएंगे। टीम को क्रेडिट जरूर दें।

मीन आर्थिक राशिफल आज पैसों को लेकर सिंपल सी प्लानिंग करें। इससे आपका मन शांत रहेगा। रोजाना के खर्चों पर नजर बनाए रखें। अगर किसी बड़े खर्चे को लेकर शक आ रहा है तो उसे टाल दें। आज पैसों के मामले में किसी भरोसेमंद दोस्त की सलाह लें। आज किसी क्रिएटिव काम की वजह से एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। अगर समय हो तो इस बारे में जरूर सोचें। बचत करें और समय-समय पर इसे ट्रैक भी करते रहें। हर हफ्ते कुछ ना कुछ जोड़ते जाएंगे तो आगे आप ही मजबूत बनेंगे और एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा।

मीन स्वास्थ्य राशिफल आज आप अपने शरीर और मन का ख्याल रखें। हल्की स्ट्रेचिंग और वॉक के साथ दिन को शुरू करें। इससे आपकी सोच में भी क्लैरिटी आएगी। हल्का वेज खाना ही खाएं। साथ ही फल और साबुत अनाज भी आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। थकान महसूस हो तो आराम जरूर करें। सोने से पहले अपनी स्क्रीन टाइमिंग को कम करें। चिंता हो तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। चाहे तो आप अपने रूटीन में मेडिटेशन को भी शामिल कर सकते हैं। आज अगर मन भारी लगे तो किसी भरोसेमंद दोस्त से जरूर बात करें। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं।

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com