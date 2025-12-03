Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़pisces horoscope today aaj ka meen rashi ka rashifal 3 december 2025 daily future pedictions
मीन राशिफल 3 दिसंबर: पैसों के मामले में आज रहें सावधान, सुबह-सुबह जरूर करें ये काम

मीन राशिफल 3 दिसंबर: पैसों के मामले में आज रहें सावधान, सुबह-सुबह जरूर करें ये काम

संक्षेप:

Aaj Ka Meen Rashifal, Pisces Horoscope Today 3 December 2025: राशिचक्र में आखिरी राशि मीन की है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर करता है, उनकी ही राशि मीन होती है। जानें आज यानी 3 दिसंबर का दिन मीन राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Wed, 3 Dec 2025 06:51 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Aaj ka Meen Rashifal 3 December 2025, Pisces Horoscope Today: आज आपके लिए कई नए रास्ते खुलने वाले हैं। आज आपको कई छोटे-छोटे संकेत मिलेंगे। इन पर भरोसा करें। काम को आसान तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। दूसरों के साथ आज प्यार से पेश आएं। कोई फैसला लेना है तो पहले अपने मन को शांत करें। ऐसा करके आप सही तरीके से फैसले ले पाएंगे। जो आपके करीबी हैं, उनसे अच्छे से बात करें। लोगों की सलाह को ध्यान से सुनें क्योंकि ये आपके काम की भी हो सकती हैं। इससे आपको सही दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सारी चीजों को बारीकी से जानने के लिए नीचे डालें एक नजर...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मीन लव राशिफल

आज आपके दिल में सॉफ्ट फीलिंग्स होंगी जोकि आपको सही दिशा की ओर ले जाएंगी। आज पार्टनर से अपनी जरूरतों को खुलकर कहें। सामने वाले को भी ध्यान से सुनें। उन्हें जज बिल्कुल भी ना करें। आज आप अपने पार्टनर का दिल छोटे-छोटे जेस्चर से जीत लेंगे। आप उनके साथ बैठकर चाय पी सकते हैं। उनके लिए एक नोट लिखना भी सही होगा। जो लोग अभी सिंगल हैं, वो आज किसी एक्टिविटी के जरिए किसी खास इंसान से मिल सकते हैं। बस आप धैर्य बनाए रखिए और अपनी फीलिंग्स को लेकर ईमानदार रहिए।

ये भी पढ़ें:मंदिर में करें इन 3 चीजों का गुप्तदान, खुल जाएगा भाग्य

मीन करियर राशिफल

आज ऑफिस में दिन अच्छा जाएगा। आपकी क्रिएटिविटी काम आएगी। अगर कोई चुनौती आती है तो उसका हल निकालने के लिए आसान और क्लियर आइडिया शेयर करें। टीम मेंबर्स को धैर्य के साथ स्टेप्स के साथ चीजें समझाइए। झूठे वादें ना करें। कोई बड़ा काम करने से पहले उसे छोटे-छोटे हिस्से में बांट लें। इससे काम तयशुदा समय पर और अच्छे से पूरा हो जाएगा। समय-समय पर इसका फॉलो अप लेते रहें। अगर नई नौकरी की तलाश में हैं तो पुराने काम को भी तैयार करके रखें। अपने किसी भरोसेमंद कलीग से फीडबैक जरूर लें।

ये भी पढ़ें:फेंगशई टिप्स: चाहिए बढ़िया प्रमोशन तो ऑफिस डेस्क पर रख लें ये 3 चीजें

मीन आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में आज सावधान रहना जरूरी है। छोटे-छोटे खर्चों पर जरूर ध्यान दें। अपने बिल को जरूर चेक करते रहें। कोई बड़ा अमाउंट देने से बचें। अगर कोई डील कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है तो उसके लिए हां कहने से बचें। हर हफ्ते कुछ ना कुछ जरूर बचत करें। अपनी क्रिएटिव स्किल से एक्स्ट्रा कमाई के आसान तरीकों के बारे में जरूर सोचें। पैसों से जुड़ा फैसला लेने के लिए भरोसेमंद दोस्त की सलाह जरूर लें। इस मामले में जल्दबाजी ना करें।

मीन स्वास्थ्य राशिफल

आज आपकी सेहत सही रहने वाली है। बस आपको छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखना है। जरूरत महसूस होने पर आराम जरूर करें। पानी ज्यादा पिएं। आज के दिन हल्का और हेल्दी खाना ही खाएं। तली-भुनी चीजों से दूर रहें। आज सुबह हल्की स्ट्रेचिंग जरूर करें। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इससे आपका मन दिन भर शांत रहेगा। सोने से पहले अपनी स्क्रीन टाइमिंग को कम करें। तयशुदा समय पर ही रोज सोने की कोशिश करें। अगर मन परेशान हो तो अपनों से जरूर बात करें।

मीन राशि के गुण

मजबूती: संवेदनशील, कलात्मक, दयालु और दिल से अच्छे

कमजोरी: भावुक, निर्णय लेने में कमजोर, कभी-कभी अव्यवहारिक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार प्रणाली

शासक ग्रह: नेपच्यून

लकी डे: गुरुवार

लकी कलर: पर्पल

लकी नंबर: 11

लकी स्टोन: पीला पुखराज

मीन राशि की अनुकूलता

सबसे अच्छा मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

ठीक-ठाक अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम अनुकूलता: मिथुन, धनु

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Pisces Horoscope Meen Rashi Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने