Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़pisces horoscope today aaj ka meen rashi ka rashifal 23 january 2026 daily future predictions
मीन राशिफल 23 जनवरी: सिंगल लोग आज जरूर रखें इस बात का ध्यान, ओवरथिकिंग से बचें

मीन राशिफल 23 जनवरी: सिंगल लोग आज जरूर रखें इस बात का ध्यान, ओवरथिकिंग से बचें

संक्षेप:

Pisces Horoscope Today 23 January 2026: राशिचक्र में 12वें नंबर पर मीन राशि है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर करता है, उन लोगों की ही राशि मीन होती है। जानें 23 जनवरी का दिन मीन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Jan 22, 2026 11:09 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Pisces Horoscope Today 23 January 2026, Aaj ka Meen Rashifal, मीन राशिफल: आज आप शांत रहेंगे। मन में अच्छी चीजें ही आएंगे। आपको लव लाइफ में अपनापन सा महसूस होगा। प्रोफेशनल लाइफ आज आराम से बीतने वाली है। सारे काम आप आसानी के कर लेंगे। मन एकदम साफ और खुश रहने वाला है। कुल मिलाकर आपके लिए आज का पूरा दिन सही जाएगा। आज आपका केयरिंग नेचर थोड़ा और उभरकर सामने आएगा। आज हो सकता है कि आप किसी की मदद भी करें। ऐसे में आपका अंदर से अच्छा महसूस होने वाला है। अपने छोटे-छोटे गोल्स पर ध्यान दें। कुछ देर शांत रहने की कोशिश करें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मीन लव राशिफल

आज लव लाइफ में आपको गर्माहट सी महसूस होगी, जोकि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए काफी है। पार्टनर आपको अपनापन महसूस करवाएगा। उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी अच्छे और समझदार इंसान से मिलने की संभावना है। आपकी बात आगे बढ़ेगी। हालांकि इस दौरान ध्यान रखें कि आप जो हैं वहीं रहें। किसी से ऐसा वादा ना करें जो आप पूरा ना कर पाएं। सामने वाली की बात को ध्यान से सुनें। कोशिश करें कि छोटे-छोटे जेस्चर से आप पार्टनर का दिल जीत लें। अच्छा होगा अगर आप उन्हें पर्सनल ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी सपोर्ट करेंगे।

मीन करियर राशिफल

आज प्रोफेशनल लाइफ स्मूदली निकलेगी। सारे काम आसानी से पूरे होते चले जाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपको शांत रहना है। आज घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिना किसी परेशानी के ही आपके सारे काम पूरे होते चले जाएंगे। आपके आइडिया आज लोगों को काफी पसंद आएंगे। मीटिंग में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। अपनी बात को क्लैरिटी के साथ ही सामने रखें। छोटी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज आप जो भी मेहनत करने वाले हैं, उसका रिजल्ट आगे अच्छा ही होगा। अपनी छोटी-छोटी जीत का जश्न जरूर मनाएं।

ये भी पढ़ें:प्रदोष व्रत 2026: 30 या 31 जनवरी कब है माघ मास का अगला प्रदोष व्रत?
ये भी पढ़ें:बसंत पंचमी 2026: अपनों को भेजें मां सरस्वती आशीर्वाद, पढ़ें 10 शुभकामना संदेश
ये भी पढ़ें:न्यूमेरेलॉजी: इन तारीखों पर जन्मे लोगों से ही शेयर करें अपने सीक्रेट्स

मीन फाइनेंशियल राशिफल

आज पैसों के मामले में सब कुछ सही होने वाला है। आज आप ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, जिससे बचत सही होगी। वैसे अगर कुछ खरीदने का मन है तो सबसे पहले इस चीज का आंकलन करें कि आपकी प्रियॉरिटी क्या है? जो चीज वाकई में बहुत जरूरी लग रही है, तभी उस पर पैसे लगाएं। बस आज के दिन आप हड़बड़ी में कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। पैसों के मामले में पहले से ही प्लान बना लेंगे तो सब सही होगा। आपकी हर एक बचत आगे आपको मजबूत ही बनाएगी। सोच-समझकर सब कुछ करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत और बैलेंस्ड हो जाएगी।

मीन हेल्थ राशिफल

आज यानी 23 जनवरी को आपकी सेहत सही रहने वाली है। सुबह की शुरुआत वॉक या फिर एक्सरसाइज के साथ कर सकते हैं। खाना ताजा और सादा ही खाएं। पानी खूब पिएं। अगर आज आप थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ज्यादा ओवरथिंकिंग ना करें। जब आपका मन शांत रहेगा तो आप अंदर से अच्छा ही महसूस करेंगे। आज अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें। बाहर के खाने से बचें। ऑयली और फैटी खाने से दूर रहेंगे तो सही रहेगा।

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Pisces Horoscope Meen Rashi horoscope 2026 अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने