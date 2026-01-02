Hindustan Hindi News
मीन राशिफल 2 जनवरी: आज पार्टनर दूर है तो करें ये काम, ऑफिस में रखें इस बात का ध्यान

संक्षेप:

Aaj Ka Meen Rashifal, Pisces Horoscope Today 2 January 2025: राशिचक्र में 12वीं राशि मीन की है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर करता है, उन लोगों की ही राशि मीन होती है। जानें आज का दिन मीन राशि वालों के लिए कैसा होगा? साथ ही जानें आज किन चीजों में सावधान रहना है?

Jan 02, 2026 07:31 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
Pisces Horoscope Today 2 January 2026, Aaj ka Meen Rashifal, मीन राशिफल: आज मीन राशि वालों का मन शांत रहेगा। छोटी-छोटी चीजों पर गौर करने का दिन है। लोगों से ईमानदारी से बात करें। ऑफिस में आज का दिन प्रोडक्टिव होगा। सीनियर से तारीफ मिलेगी। वहीं पैसों के मामले में आज सब सही होगा। सेहत भी ठीक रहने वाली है। बाती सारी चीजों को डिटेल में जानने के लिए नीचे डालें एक नजर...

मीन लव राशिफल

आज आपका सच्चा मन लोगों को साफ दिखेगा। अगर आप सिंगल हैं तो जिसे पसंद करते हैं तो उनके बारे में जानने के लिए जिज्ञासा दिखाएं। आपका एक सुंदर सा सवाल अच्छी बातचीत शुरु कर सकता है। किसी के साथ नई दोस्ती हो सकती है जो आगे चलकर मजबूत बनेगी। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर को आज सुंदर सा कॉम्प्लिमेंट जरूर दें। उनकी बातों को आज ध्यान से सुनें। छोटी-छोटी खुशियों का जश्न पार्टनर के साथ मनाएं। अगर पार्टनर दूर है तो शाम में एक प्यारा सा नोट भेज दें।

मीन करियर राशिफल

आज प्रोफेशनल लाइफ में आपका क्रिएटिव दिमाग खूब जलवा बिखेरेगा। आज आप हर छोटी-बड़ी दिक्कत को आसानी से सुलझा देंगे। अगर कोई भी आइडिया हो तो उसे शेयर करें। टीम के साथ शांति और प्यार से बात करें। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी बात भी ध्यान से सुनी जाएगी। बिना कहे या बिना मदद मांगे आज किसी के भी काम में हाथ ना डालें। इस बात का ध्यान रखें कि एक काम खत्म हो जाने के बाद ही दूसरे काम में हाथ डाला जाएं। इससे कन्फ्यूजन और थकान दोनों कम रहेगी। आज सीनियर से आपको तारीफ मिल सकती है।

मीन आर्थिक राशिफल

आज मीन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। आज के दिन अचानक की जाने वाली खरीददारी से बचें। छोटे से छोटे खर्चे को भी कहीं नोट कर लें। साथ ही बचत खाते में रोजाना कुछ ना कुछ डालें। अगर कोई पैसे से जुड़ा कोई आइडिया दें तो खुलकर सवाल करें। फैक्ट्स को जांच लें। परिवार या फिर किसी खास दोस्त के साथ खर्चा बांटेंगे। एक लिस्ट बनाकर अपने रोज के खर्चे को ट्रैक करते रहें। ऐसी आदतों से आप सही फैसले ले पाएंगे और फालतू का खर्चा रूकेगा। साथ ही आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होती जाएगी।

मीन स्वास्थ्य राशिफल

आज अपना थोड़ा ख्याल रखें। जब भी आराम करने का दिल करें तो ब्रेक जरूर लें। काम में खुद को भूल ना जाएं। आज हल्की स्ट्रेचिंग के साथ दिन की शुरुआत करें। हल्की वॉक से आपका मूड सही रहेगा। रोजाना खाने का समय नियमित रखें। आज इस पर अमल करें। सिंपल और बैलेंस्ड खाना ही खाएं। स्क्रीन टाइमिंग को अब कम करें। आंखों को ब्रेक देना भी सही है। अगर रोज लैपटॉप पर काम करते हैं तो बीच-बीच में पलकों को जरूर झपकाएं। इससे आंखों को राहत मिलेगी। अगर किसी भी तरह का तनाव हो तो गहरी सांल लें। नहीं तो आप किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करें क्योंकि इससे आपका मूड बेहतर होगा। आज की छोटी सी एक आदत आपकी सेहत को सही दिशा में ले जाएगी।

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
अपना राशिफल जाने