Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़pisces horoscope today aaj ka meen rashi ka rashifal 16 january 2026 daily future predictions
मीन राशिफल 16 जनवरी: आज मीन राशि वालों को होगा धन लाभ, किसी खास से होगी सिंगल लोगों की मुलाकात

मीन राशिफल 16 जनवरी: आज मीन राशि वालों को होगा धन लाभ, किसी खास से होगी सिंगल लोगों की मुलाकात

संक्षेप:

Pisces Horoscope Today 16 January 2025: राशिचक्र में 12वें नंबर पर मीन राशि है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर करता है, उन लोगों की ही राशि मीन होती है। जानें आज यानी 16 जनवरी का दिन मीन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Jan 16, 2026 06:40 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Pisces Horoscope Today 1 January 2026, Aaj ka Meen Rashifal, मीन राशिफल: आज यानी 16 जनवरी के दिन मीन राशि वाले बिना किसी शर्त के अपना प्यार जताएं। ऑफिस में आज कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी लेकिन आपको वहां होने वाली राजनीति से दूर रहना है। पैसे के मामले में दिन सही जाएगा। बस आज आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। लव लाइफ में थोड़ा सेंसेटिव रहने की जरूरत है। पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करें। अगर इन्वेस्ट करना है तो सोच-समझकर करें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मीन लव राशिफल

आज मीन राशि के जातक अपने रिश्ते में किसी भी तरह से ईगो को ना आने दें। कोशिश करें कि आज पार्टनर के लिए थोड़ा समय निकाल पाएं। अगर कोई पुरानी बात है तो आज उसे बातचीत करके सुलझाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए दिन का दूसरा हिस्सा चुनना बेहतर होगा। आज आपका बात करना बेहद ही जरूरी होगा। ऐसे में इससे ना बचें। खुलकर बात करें। जो लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वो फोन के जरिए पार्टनर से दिल की बात कह सकते हैं। वहीं जो लोग सिंगल हैं वो आज किसी पार्टी या ट्रैवल के दौरान किसी खास इंसान से मिलने वाले हैं।

मीन करियर राशिफल

आज मीन राशि वालों की प्रोफेशनल लाइफ सही जाएगी। नौकरी में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। हालांकि आईटी, हेल्थकेयर, एनीमेशन, ऑटोमोबाइल, डिजाइन और लीगल फील्ड से जुड़े लोगों को आज चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में पूरा दिन बिजी रहने वाला है। कुछ लोग ऑफिस के काम की वजह से ट्रैवल कर सकते हैं। आप ऑफिस में होने वाली किसी भी राजनीति से दूर रहें नहीं तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी पर असर जरूर डालेगी। जो लोग आज इंटरव्यू देने वाले हैं, उन्हें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। स्टूडेंट्स को भी अच्छी न्यूज मिल सकती है। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज थोड़ी दिक्कत हो सकती है।

ये भी पढ़ें:पंचांग 16 जनवरी: शुक्र प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि आज, जानें शुभ मुहूर्त
ये भी पढ़ें:क्या 7 जन्मों तक मिलेगा एक ही पति का साथ? जानें प्रेमानंद महाराज का जवाब

मीन धन राशिफल

आज मीन राशि वालों के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं से धन लाभ मिलने वाला है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई लाभ मिल सकता है। आज मीन राशि वाले अपनी खुशी के लिए खर्चा कर सकते हैं। हालांकि आपको बेवजह के फालतू खर्चों से बचना है। बचत पर भी ध्यान देना है ताकि बैलेंस ना गड़बड़ाए। आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। बस आज आपको शेयर मार्केट या बाकी चीजों से बचना है। कुछ लोग आज दान-पुण्य का काम कर सकते हैं। महिला जातक किसी सेलिब्रेशन के दौरान खर्चा करेंगी। रोज के खर्चों को कहीं नोट करते जाएं।

मीन स्वास्थ्य राशिफल

आज मीन राशि के जातकों को अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। जिन लोगों को दिल या फेफड़ों से जुड़ी कोई दिक्कत है, उन्हें आज ज्यादा परेशानी हो सकती है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। प्रोटीन और विटामिन से भरपूर खाना खाएं। सीजनल फल खाएं। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। कुछ लोगों को आंख या फिर नाक से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। कुछ महिला जातकों को आज माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है। कुछ महिलाओं को स्त्री रोग से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। ज्यादा परेशानी होने पर डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। आज शाम के समय में टू-व्हीलर चलाते वक्त सावधान रहना जरूरी होगा।

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Pisces Horoscope Aaj Ka Rashifal Today Rashifal In Hindi अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने