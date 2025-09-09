मीन राशिफल 9 सितंबर: आज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और थोड़ा रिस्क लेना है

Aaj ka meen Rashifal, Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और नपा-तुला रिस्क लेना है।

Pisces Horoscope Today 9 September 2025 : आज चैलेंज को सावधानी से संभालें। रिलेशनशिप के मामलों को सावधानी से हल करें और प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंज से बाहर आएं। आज समृद्धि रहेगी और आपको स्मार्ट निवेश करने में मदद करेगी। रोमांस और जॉब के मामले में आज अच्छा दिन है।

मीन लव राशिफल लवअफेयर को स्पष्ट रखें। छोटे इगो से जुड़े मामले आज हो सकते हैं, लेकिन इनका असर नहीं होगा। कुछ लव अफेयर में आज अधिक कम्युनिकेशन की जरूरत है। आप दोनों एक दूसरे के साथ वेकेशन पर भी जा सकते हैं। अगर क्रश से अपनी फीलिंग्स बतानी हैं, तो सुबह का समय सिंगल लोगों के लिए अच्छा है। आज कुछ महिलाएं अपने एक्स लवर के साथ मिलेंगी, शादीशुदा महिलाओं को रिश्तों को अपनाने की जरूरत है।

मीन करियर राशिफल काम में अपना ऑप्शन तैयार रखें। अगर आप कोई खास प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं तो। आज नए काम करने के लिए तैयार रहें, जो आपको जॉब प्रोफाइल का हिस्सा नहीं हैं। वकीलों और हेल्थकेयर को आज सेंसेटिव केस संभालने होंगे और सरकार कर्मियों का ट्रांसफर हो सकता है। आपको अपने कंफर्टजोन से बाहर निकलान है और नपातुला रिस्क लेना है। इससे आपकी लाइफ में सफलता आएगी। बिजनेसमैन को आज टैक्स से जुड़े मामले हो सकते हैं।

मीन आर्थिक राशिफल कोई बड़ी आर्थिक समस्या नहीं आएगी। खर्चों पर कंट्रोल करते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ महिलाओं को दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ पैसों से जुड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दोपहर का समय दान करने के लिए अच्छा है, और जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, वो अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। बिजनेसमैन प्रमोटरों के जरिए से धन जुटा सकते हैं, लेकिन टैक्स से जुड़ी दिक्कतें भी होंगी।

मीन स्वास्थ्य राशिफल छोटी-मोटी स्वास्थ्य दिक्कतें आपको आज परेशान करसकती हैं, और कुछ महिलाओं को स्किन इंफेक्शन और ओरल इंफेक्शन की दिक्कतें हो सकती हैं। जिन लोगों को हार्ट की बीमारी की हिस्ट्री है, उन्हें इस समय दिक्क्त हो सकती हैं। बाहर का खाना खाने से बचें, क्योंकि आज डाइजेशन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। गाड़ी चलाते समय, गति सीमा से कम रखें और हमेशा सीट बेल्ट पहने रहें।

डॉ. जे. एन. पांडे वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ईमेल: djnpandey@gmail.com