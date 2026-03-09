मीन राशिफल 9 मार्च: मीन राशि वालों को आज मिलेगा अच्छा रिटर्न, करियर में इस चीज से रहें सावधान
Pisces Horoscope Today 9 March 2026 Aaj ka Meen Rashifal Horoscope Future : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।
Pisces Horoscope Today 9 March 2026 Aaj ka Meen Rashifal, मीन राशिफल 9 मार्च 2026: आज के दिन एक अच्छी लव लाइफ जिएं, जहां आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकें। करियर और फाइनेंस दोनों का मामला पॉजिटिव रहेगा। हेल्थ के मामले में भी आप अच्छी सिचूऐशन में रहेंगे। आज के दिन एक सफल प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ एक खुशहाल लव लाइफ आपका दिन बना सकती है। आज पैसों से जुड़े स्मार्ट डिसीजन लें। आज के दिन आपकी हेल्थ कंडीशन भी अच्छी रहेगी।
मीन राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन अपनी लव लाइफ में ईमानदार रहने की कोशिश करें। आपका लवर इस बात पर गौर करेगा। आपका पार्टनर चाहता है कि आप अपने रिश्ते को ज्यादा से ज्यादा समय दें। कुछ जातक रिश्ते के मामले में अड़ियल या जिद्दी हो सकते हैं, जिससे छोटी-मोटी अनबन हो सकती है। इस मुश्किल को डिप्लोमैटिक तरीके से संभालने की कोशिश करें। अपने पार्टनर को गिफ्ट देकर सरप्राइज देने का भी यह सही समय रहेगा। आप साथ में वेकेशन प्लान कर सकते हैं। ऐसे भी मौके आ सकते हैं, जब आप पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों कामों में पार्टनर को सपोर्ट करेंगे।
मीन राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन नए काम करते समय आपको सावधान रहना चाहिए। कुछ चैलेंज आ सकते हैं, और आपको काम पर फोकस करने की जरूरत है। नए क्लाइंट्स के साथ डील करते समय अपनी नेगोशिएशन स्किल्स का इस्तेमाल करें, और टाइट शेड्यूल के बावजूद उनसे मिलने के लिए भी तैयार रहें। इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके पास नए आइडिया आ सकते हैं, लेकिन मोटिवेशन और रिसोर्स की कमी उन्हें नौकरी में लागू करने में एक बड़ी रुकावट होगी। अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए आज के दिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। बिजनेसमैन भी नई पार्टनरशिप डील साइन कर सकते हैं।
मीन राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन पैसे से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पिछले इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आपको अपने जीवनसाथी की तरफ से भी पैसा मिल सकता है। भाई-बहन के साथ पैसे से जुड़े किसी मामले को गंभीरता से सुलझाने पर विचार करना अच्छा रहेगा। आप नया घर खरीद सकते हैं या मौजूदा घर को रेनोवेट भी कर सकते हैं। बिजनेसमैन को आज सफलता मिलेगी। विदेश से फंडिंग मिलेगी, जिससे बिजनेस बढ़ाने के चांस बढ़ेंगे।
मीन राशि वालों के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन अपनी सेहत को लेकर कॉन्फिडेंट रहें। कोई बड़ी मेडिकल दिक्कत नहीं होगी। हालांकि, कुछ बच्चों को दांतों में दिक्कत आ सकती है। आज के दिन खूब पानी का सेवन करें और शराब और एयरेटेड ड्रिंक्स दोनों का सेवन छोड़ दें। बुज़ुर्गों को दवाइयां नहीं छोड़नी चाहिए। आज के दिन डायबिटीज के मरीजों को थकान या सांस से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। गाड़ी चलाते समय आपको सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करने में भी सावधानी बरतनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट